Không đi Nhật Bản, người Trung Quốc có đến Thái Lan?

Giữa bối cảnh lượng du khách Trung Quốc đi Nhật Bản giảm sâu, Thái Lan kỳ vọng có thể xem đây là cơ hội nhằm thu hút trở lại tệp khách đông đảo từ đại lục.

Khung cảnh đời thường ở điểm du lịch BangKok, Thái Lan qua ống kính nhiếp ảnh gia Andrei Kostromskikh. Ảnh: @kosnio.

Các doanh nghiệp du lịch Thái Lan cho rằng khi du khách Trung Quốc chuyển hướng khỏi Nhật Bản vì yếu tố chính trị, đây là thời điểm Bangkok cần hành động quyết liệt hơn để giành lại lợi thế cạnh tranh.

BangKok Post trích thống kê từ các nhà điều hành du lịch cho thấy hàng trăm nghìn du khách đại lục đã hủy chuyến đi đến Nhật Bản kể từ tháng 11, sau khi Bắc Kinh phát đi cảnh báo du lịch liên quan đến căng thẳng ngoại giao xung quanh vấn đề Đài Loan.

Tác động lan sang ngành hàng không khi khoảng 1.900 chuyến bay, tương đương hơn 40% tổng số chuyến bay giữa Trung Quốc và Nhật Bản, bị hủy trong tháng 12. Trong khi đó, lượng khách Trung Quốc chỉ còn chiếm khoảng 3% tổng lượng khách quốc tế tại Nhật Bản trong tháng 11.

Thái Lan muốn tranh thủ thu hút khách Trung Quốc. Tuy nhiên, cơ hội với xứ Chùa Vàng không hoàn toàn rõ ràng.

Ông Bill Barnett, Giám đốc điều hành C9 Hotelworks, nhận định du lịch Thái Lan đang bị phủ bóng bởi các tin tức về căng thẳng biên giới với Campuchia, làm suy yếu hình ảnh an toàn của điểm đến. Theo ông, ngay cả những khu du lịch nổi tiếng như Phuket, nằm cách xa khu vực tranh chấp hàng trăm km, vẫn chịu ảnh hưởng từ nhận thức chung của du khách quốc tế, vốn có xu hướng tránh các quốc gia bị gắn với xung đột.

Tượng Phật Lớn ở Koh Samui, đảo du lịch nổi tiếng của Thái Lan. Ảnh: Jack Taylor/The New York Times.

Thái Lan đang tận dụng mùa cao điểm cuối năm để tối đa hóa doanh thu, khi triển vọng mùa thấp điểm năm sau, kể cả dịp Tết Nguyên đán, vẫn còn nhiều bất định. Ông Barnett cho biết chính phủ Thái Lan cần sớm xử lý căng thẳng biên giới và gửi đi thông điệp rõ ràng về an toàn, nếu muốn thuyết phục du khách Trung Quốc quay trở lại.

Trong khi đó, cạnh tranh trong khu vực ngày càng gay gắt. Một số chuyên gia cho rằng Việt Nam nổi lên như lựa chọn thay thế hấp dẫn đối với du khách Trung Quốc nhờ chi phí du lịch thấp hơn, hệ thống khách sạn mới và thời gian di chuyển ngắn. Ngoài ra, một bộ phận du khách Trung Quốc có xu hướng ở lại trong nước hoặc tìm đến các điểm đến khác ở châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Không chỉ du lịch, căng thẳng chính trị còn lan sang lĩnh vực giải trí. Cuối tháng 11, ca sĩ Nhật Bản Maki Otsuki buộc phải hủy buổi biểu diễn tại Thượng Hải, trong khi ngôi sao J-pop Ayumi Hamasaki cũng hủy kế hoạch biểu diễn tại Macau sau khi một buổi diễn trước đó ở Thượng Hải rơi vào cảnh khán đài trống vắng. Diễn biến này mở ra một hướng đi khác cho Thái Lan.

Theo ông Upathum Nisitsukcharoen, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Sáng tạo và Quản lý Sự kiện, Thái Lan có cơ hội trở thành điểm đến tổ chức các buổi hòa nhạc quốc tế, thu hút người hâm mộ Trung Quốc và khu vực. Ông cho rằng xu hướng hiện nay cho thấy khán giả sẵn sàng ra nước ngoài để theo dõi các nghệ sĩ yêu thích và Thái Lan có lợi thế về kết nối hàng không cũng như chính sách nhập cảnh thuận lợi với du khách châu Á.

Trong bối cảnh dịch chuyển của dòng khách Trung Quốc, Thái Lan đang đứng trước cơ hội đáng kể, nhưng đi kèm là yêu cầu cấp thiết phải cải thiện hình ảnh điểm đến và củng cố niềm tin về an toàn. Nếu tận dụng tốt thời điểm này, xứ Chùa Vàng có thể phần nào bù đắp sự sụt giảm của các thị trường khác và tái khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực.