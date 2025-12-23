Giảm sâu lượng khách Việt đến Thái Lan

Thống kê từ Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho thấy lượng khách Việt Nam đến Thái Lan năm 2025 giảm mạnh, đặc biệt trong mùa cao điểm hè.

Vận động viên điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên dạo chơi tại Bangkok (Thái Lan) sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 33. Ảnh: Huỳnh Thị Mỹ Tiên/Facebook.

Lượng khách Việt Nam đến Thái Lan năm 2025 ghi nhận mức giảm mạnh hiếm thấy. Theo thống kê kê sơ bộ do Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan (MOTS), lượng khách Việt Nam đến Thái Lan trong năm 2025 ước đạt hơn 600.000 lượt, giảm khoảng 33% so với mức gần một triệu lượt của năm 2024.

Năm 2024 Thái Lan có một mùa hè bứt tốc với nhiều tháng vượt mốc 100.000 lượt đón khách Việt. Nhưng sang 2025, “đỉnh” cao điểm gần như biến mất, thay vào đó là một nhịp giảm kéo dài từ đầu năm đến hết tháng 11.

Cụ thể, tháng 1 là điểm sáng hiếm hoi khi đạt 64.094 lượt, tăng gần 16% so với cùng kỳ 2024. Nhưng từ tháng 2 trở đi, lượng khách giảm liên tục: tháng 2 giảm 7,44%, tháng 3 giảm 18,97%, tháng 4 giảm 25,02%, rồi bước sang giai đoạn giảm sâu từ tháng 5.

Mùa hè vốn là cao điểm của thị trường này lại chứng kiến mức sụt mạnh nhất. Nếu giai đoạn tháng 5-8/2024 duy trì khoảng 100.000-116.000 lượt mỗi tháng, thì cùng kỳ 2025 chỉ còn quanh 50.000-59.000 lượt, tức giảm gần một nửa.

Tháng 8 là đáy của mùa cao điểm khi giảm hơn 50% so với năm trước. Sang tháng 9, lượng khách rơi xuống 37.973 lượt rồi nhích lên trong tháng 10 và 11 (46.030 và 48.067 lượt), nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ khoảng 30-43%, cho thấy thị trường mới chỉ hồi nhẹ chứ chưa phục hồi rõ rệt.

Ảnh từ trên cao cho thấy người dân đang đi bộ trong khu vực bị ngập lụt ở huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan, ngày 23/11. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, không chỉ thị trường Việt Nam, lượng khách quốc tế đến Thái Lan nói chung cũng chững lại. Tổng lượng khách quốc tế đến nước này tính đến hết tháng 11 ước đạt 29,6 triệu lượt, giảm 7% so với cùng kỳ 2024. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện là thị trường gửi khách lớn thứ 6 đến Thái Lan, sau Malaysia, Lào, Indonesia, Singapore và Philippines.

SCMP nhận định năm 2025 là giai đoạn du lịch Thái Lan chịu tác động chồng lớp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường du lịch địa phương.

Trước hết, yếu tố niềm tin và hình ảnh điểm đến bị “mất điểm” khi Thái Lan trong năm 2025 liên tục xuất hiện các thông tin bất lợi về an toàn du lịch, từ những vụ việc liên quan đến lừa đảo nhắm vào du khách đến các đợt thiên tai, động đất, bất ổn chính trị trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Campuchia, gây gián đoạn dịch vụ.

Yếu tố thứ hai là bài toán chi phí. Đồng baht mạnh khiến ăn ở, dịch vụ và mua sắm tại Thái Lan “đắt hơn tương đối”, đúng lúc người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu vì kinh tế toàn cầu. Điều này đặc biệt tác động đến nhóm khách phổ thông và nhóm du lịch gia đình.

Cuối cùng là cạnh tranh điểm đến. Khi lợi thế “bay gần - đi dễ - giá tốt” suy yếu, dòng khách Việt có xu hướng phân tán sang các lựa chọn khác trong khu vực hoặc quay về du lịch nội địa. Thái Lan vì vậy không tạo được “đỉnh” mùa cao điểm như năm trước, và các tháng cuối năm chỉ hồi nhẹ chứ chưa đảo chiều.