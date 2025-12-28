Khách đến Thái Lan lo lắng

Lượng khách quốc tế đến Thái Lan năm 2025 giảm gần 10% so với 2024. Lo ngại về an ninh, an toàn là nguyên nhân chính kéo du khách xa rời nước Thái.

Tiểu thương ngóng khách tại ở du lịch Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Faheem Ahamad/Pexels.

Ngành du lịch Thái Lan đang phải đối mặt với một “cơn gió ngược” mới khi lo ngại an toàn dọc biên giới Thái Lan - Campuchia liên tục xuất hiện trên truyền thông quốc tế. Hiệp hội các đại lý du lịch Thái Lan (ATTA) cho biết dù phần lớn điểm đến không nằm gần khu vực giao tranh, cảm giác bất an vẫn lan rộng và làm du khách chùn bước, Thai Examiner đưa tin.

Theo ATTA, vài ngày gần đây, khách nước ngoài đến hoặc dự định đến Pattaya và Udon Thani hỏi nhiều hơn về mức độ an toàn. Thậm chí, có du khách Anh muốn biết liệu giao tranh có thể lan tới Pattaya hay không, dù thành phố biển này cách khu vực tranh chấp khoảng 400 km.

Với ATTA, những câu hỏi như vậy cho thấy du khách đang phản ứng theo tin tức và tâm lý “phòng xa”, hơn là theo khoảng cách địa lý.

Mối lo không chỉ đến từ xung đột biên giới, mà còn bị khuếch đại bởi bối cảnh trong nước. Quốc hội Thái Lan đã bị giải tán, đất nước vận hành dưới chính phủ lâm thời. Adit Chairattanannon, Tổng thư ký ATTA, nhận định việc giải tán quốc hội tự thân không phải vấn đề, điều đáng ngại là sự gián đoạn trong điều hành, khiến việc ra quyết định và xử lý khủng hoảng trở nên chậm và kém dứt khoát. Khi phản hồi của nhà chức trách không đủ rõ ràng, sự mập mờ sẽ dễ khiến du khách tưởng rằng “cả nước đều bất ổn”.

ATTA cũng lo ngại tình trạng này có thể làm nghẽn các kế hoạch xúc tiến thị trường. Hiệp hội cho biết ngân sách và chu kỳ cấp vốn cho các chương trình du lịch có nguy cơ bị đình trệ, kéo theo việc triển khai các chiến dịch kích cầu bị chậm nhịp.

Không chỉ ngân sách công, một số đề xuất hỗ trợ ngành từ khu vực tư nhân cũng bị “đóng băng” vì chính phủ lâm thời có những giới hạn nhất định trong việc huy động và phân bổ nguồn lực, bao gồm khả năng tiếp cận quỹ dự phòng khẩn cấp.

Người phụ nữ cầu nguyện tại miếu thờ đường phố ở Pattaya. Ảnh: Andreas Maier/Pexels.

Những cảnh báo trên xuất hiện trong bối cảnh ngành du lịch quốc tế của Thái Lan đang suy yếu. Số liệu được nhắc đến trong báo cáo cho thấy lượng khách quốc tế đến Thái Lan năm nay giảm 9,8% so với năm 2024.

Vì vậy, ATTA kêu gọi Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tăng cường truyền thông, xác định rõ đâu là khu vực an toàn, lịch trình - tuyến điểm vẫn hoạt động bình thường và cập nhật thông tin nhất quán.

Hiệp hội nhấn mạnh, trong du lịch, đôi khi “cảm giác an toàn” quyết định không kém gì “mức độ an toàn”, nhất là với khách tự túc, nhóm thường thay đổi kế hoạch rất nhanh khi thấy dấu hiệu bất ổn.