Du lịch không mua sắm ở xứ chùa vàng Thái Lan

Không còn những điểm dừng chân mua sắm chen giữa hành trình, BenThanh Tourist phối hợp Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) giới thiệu dòng sản phẩm mới: Tour du lịch “no shopping”.

Đây lựa chọn dành cho những ai mong muốn khám phá xứ chùa vàng theo cách chậm rãi, nhẹ nhàng và nhiều cảm xúc hơn.

Tour du lịch “no shopping”

Điểm khác biệt lớn nhất của tour Thái Lan “no shopping” nằm ở sự liền mạch trong hành trình và cảm xúc. Với tiêu chí “không mua sắm, chỉ tập trung trải nghiệm”, các tuyến tour được BenThanh Tourist tái cấu trúc, giảm thiểu khoảng dừng không cần thiết, giúp du khách có nhiều thời gian để trải nghiệm điểm đến. Du khách có thể thong thả vãng cảnh ngôi chùa cổ kính, nán lại lâu hơn tại không gian văn hóa - bảo tàng, thưởng thức ẩm thực và cảm nhận nhịp sống bản địa.

Trân Bảo Phật Sơn là điểm đến nổi bật tại xứ sở chùa vàng.

Hiện dòng sản phẩm tour Thái Lan “no shopping” gồm 3 hành trình tiêu biểu. Đó là những trải nghiệm chung mang đậm dấu ấn xứ chùa vàng như tham quan chùa Bình Minh Wat Arun, chùa thuyền Wat Yannawa, du thuyền trên sông Chao Phraya, khám phá vườn nhiệt đới Nong Nooch, thưởng thức buffet tại Baiyoke Sky - tòa tháp cao nhất Bangkok hay xem Colosseum Show Pattaya. Mỗi tuyến tour lại tạo dấu ấn bằng những “điểm chạm” cảm xúc khác biệt.

Đoàn khách BenThanh Tourist tham quan chùa thuyền Wat Yannawa.

Có thể kể đến tour Bangkok - Safari World - Pattaya gây ấn tượng với hành trình khám phá Safari World, chiêm ngưỡng không gian huyền ảo tại Bảo tàng nghệ thuật ánh sáng và Vườn khinh khí cầu, ghé thăm chợ nổi Bốn Miền. Trong khi đó, Tour Bangkok - Safari World - đảo Coral - Pattaya dành cho du khách thích khoảnh khắc thư giãn bên ly cà phê view biển tại The Sky Gallery, vui chơi trên đảo Coral và thỏa sức sáng tạo tại “thiên đường” sống ảo 3D Art in Paradise.

Tour Kanchanaburi - Bangkok - Pattaya mang đến trải nghiệm yên bình khi vượt sông Kwai bằng bè tre, nghỉ đêm tại resort ven sông, di chuyển bằng tàu BTS Skytrain hay ghé thăm Giant Tree - gốc cổ thụ hơn trăm năm tuổi với tán cây rộng đến 1.600 m2. Các tour có thời gian 5 ngày 4 đêm, bay cùng Vietnam Airlines, khởi hành ngày 23/1, với giá trọn gói từ 12,39-12,99 triệu đồng, tùy tuyến.

Đoàn du khách BenThanh Tourist tham quan Giant Tree (Kanchanaburi).

Ngoài 3 tour trên, BenThanh Tourist còn thiết kế những chương trình Thái Lan “no shopping” theo yêu cầu riêng cho doanh nghiệp và nhóm đoàn lớn, với ưu đãi dành cho đoàn từ 30 khách trở lên. Lịch trình được xây dựng linh hoạt, sát nhu cầu, kết hợp hoạt động trải nghiệm, gala dinner, team building theo phong cách riêng, hướng đến sự gắn kết và khoảnh khắc đáng nhớ.

Du khách hào hứng với trải nghiệm ngồi bè tre trên sông Kwai.

“Các chương trình tour đều tập trung khai thác giá trị đặc trưng của Thái Lan. Mỗi điểm dừng và trải nghiệm được chọn lọc nhằm mang lại chiều sâu cảm xúc và góc nhìn đa dạng cho du khách”, đại diện BenThanh Tourist chia sẻ.

Sự thay đổi trong xu hướng du lịch

Sự ra đời của dòng tour Thái Lan “no shopping” phản ánh xu hướng đang thay đổi khi du khách ưu tiên trải nghiệm, cảm xúc và sự thoải mái. Đây cũng là bước chuyển trong cách nhìn về Thái Lan - từ “thiên đường mua sắm” sang điểm đến của văn hóa, thiên nhiên, biển đảo và trải nghiệm thực tế.

Từ quan sát thị trường, BenThanh Tourist nhận định tour “no shopping” không phải xu hướng nhất thời, mà là dòng sản phẩm giàu tiềm năng, phù hợp với nhiều nhóm khách khác nhau - từ gia đình có người lớn tuổi, nhóm bạn trẻ yêu khám phá, du khách ưa trải nghiệm bản địa đến khách doanh nghiệp và đoàn lớn. Việc ra mắt sản phẩm mới không nhằm thay thế các tour truyền thống mà góp phần mở rộng lựa chọn, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trên mỗi hành trình, BenThanh Tourist giữ nguyên định hướng phát triển sản phẩm dựa trên chất lượng dịch vụ, liên tục làm mới điểm đến và đặt giá trị trải nghiệm của du khách làm trung tâm.

Đội ngũ hướng dẫn viên BenThanh Tourist phục vụ đoàn 620 khách du lịch Thái Lan.

Song song với tour Thái Lan “no shopping”, BenThanh Tourist tiếp tục phát triển nhiều hành trình mới tại xứ chùa vàng như tour ẩm thực Michelin, kết hợp xem bóng đá và trải nghiệm hấp dẫn khác. Các tour Thái Lan - bao gồm cả tour “no shopping” hay tour Tết Nguyên đán 2026 - hiện được BenThanh Tourist mở bán với giá từ 6,99-21,99 triệu đồng.

Độc giả tìm hiểu thêm thông tin tại website www.benthanhtourist.com hoặc liên hệ qua số điện thoại 19006668 (tổng đài) hay 0832666000 (hotline).