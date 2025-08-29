BenThanh Tourist tung loạt ưu đãi lớn tại hội chợ ITE HCMC 2025

Diễn ra từ ngày 4/9 đến ngày 6/9, BenThanh Tourist triển khai khuyến mãi “Đón thu vàng - ngàn ưu đãi” tại Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM - ITE HCMC 2025.

Sự kiện mang đến hàng trăm lựa chọn du lịch trong và ngoài nước cùng loạt quà tặng hấp dẫn dành riêng cho khách hàng hội chợ.

Chùm tour giảm giá lên tới 5 triệu đồng và hơn 200 tour du lịch giá tiết kiệm

Góp mặt tại ITE HCMC năm nay, BenThanh Tourist tung loạt tour giảm giá sâu. Trong đó, các tour châu Âu có mức giảm cao nhất, đến 5 triệu đồng/khách, giá tour còn từ 69,99 triệu đồng. Chùm tour Australia được ưu đãi 3 triệu đồng/khách, giá còn từ 51,99 triệu đồng.

Chùm tour Đông Bắc , bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore đồng loạt giảm 2 triệu đồng/khách, mở ra cơ hội khám phá Nhật Bản từ 26,99 triệu đồng, Hàn Quốc từ 13,99 triệu đồng, Trung Quốc từ 14,99 triệu đồng, Đài Loan từ 12,59 triệu đồng, Hong Kong từ 14,99 triệu đồng và Singapore từ 10,99 triệu đồng. Trong dịp này, công ty cũng áp dụng mức giảm giá 1 triệu đồng cho các nhóm tour du lịch miền Bắc, giá tour còn từ 9,19 triệu đồng.

BenThanh Tourist tung nhiều khuyến mãi giảm giá hấp dẫn thu hút khách hàng hội chợ.

Bên cạnh chùm tour giảm giá sâu, BenThanh Tourist còn mang tới hơn 200 tour du lịch trong và ngoài nước với giá ưu đãi dành riêng cho khách hàng hội chợ. Tùy tuyến điểm, các tour du lịch nước ngoài được giảm tối đa 5 triệu đồng/khách, tour du lịch nội địa được giảm tối đa 200.000 đồng/khách.

Hơn 200 tour du lịch mở bán với giá ưu đãi đem tới lựa chọn đa dạng cho du khách.

Các tour Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ giảm 3 triệu đồng khách; các tour Đông Phi và Nam Phi giảm 2 triệu đồng; chùm tour Hàn Quốc giảm từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng; chùm tour Australia và Nhật Bản đồng giảm 1 triệu đồng; chùm tour Đông Nam Á (Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines, Lào và Bali) giảm từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng; tour Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc) đồng giảm 500.000 đồng/khách… Chương trình ưu đãi đa dạng giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn hành trình phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Mua càng nhiều ưu đãi càng lớn và cơ hội trúng quà tuyệt đối

Khách sạn 3 sao Viễn Đông - đơn vị trực thuộc BenThanh Tourist cũng mang đến loạt ưu đãi đặc biệt chỉ áp dụng cho khách hàng giao dịch tại hội chợ. Theo đó, khách hàng đặt dịch vụ phòng họp từ 1/9 đến 31/12 được hưởng ưu đãi đặc biệt hội họp trọn gói kèm set menu với giá từ 299.000 đồng/khách. Khách hàng đăng ký dịch vụ lưu trú loại phòng Superior cho khách đoàn (khách MICE) giá chỉ 990.000 đồng/phòng/đêm. Nhằm phục vụ du khách yêu thích ẩm thực chay, khách sạn Viễn Đông triển khai chương trình “Mua càng nhiều, ưu đãi càng lớn”, áp dụng cho dịch vụ buffet chay với hơn 50 món ăn thuần chay đặc sắc, giá 189.000 đồng/vé. Khách hàng mua 10 vé buffet chay được tặng thêm 1 vé kèm 2 hộp trà tứ vị và 1 voucher giảm 15% giá cho lần đặt dịch vụ tiếp theo. Khách mua 20 vé được tặng thêm 2 vé kèm 4 hộp trà tứ vị và 1 voucher giảm giá 20%.

Buffet chay khách sạn Viễn Đông, mua càng nhiều ưu đãi càng lớn.

Khi mua bất kỳ tour du lịch và thanh toán ngay 100% giá trị tour tại gian hàng, khách hàng được nhận thêm 1 phần quà tặng ngẫu nhiên từ BenThanh Tourist, bao gồm: Vali du lịch, balo, túi cói vẽ tay xinh xắn… Khách mua tour Singapore hoặc tour Hàn Quốc có cơ hội nhận thêm quà tặng từ Tổng cục Du lịch các nước Singapore (STB), Hàn Quốc (KTO). Không chỉ thế, khách tham gia tương tác tại gian hàng còn được tặng chân dung tò he do nghệ nhân Lê Xuân Tùng thực hiện và có cơ hội trúng nhiều phần quà bất ngờ qua các trò chơi, hoạt náo sôi nổi.

Khách hàng trúng thưởng nhiều quà tặng tiện ích du lịch chất lượng tại gian hàng BenThanh Tourist.

Lưu ý: Các chương trình ưu đãi chỉ diễn ra trong 3 ngày hội chợ (4/9 -6/9) tại gian hàng số 18 của BenThanh Tourist. Số lượng tour, quà tặng khuyến mãi có hạn và ưu tiên khách hàng đặt sớm.

Hotline: 0832666000

Website: www.benthanhtourist.com