Trong vali khách Việt bị chó nghiệp vụ đánh hơi tại sân bay Thái Lan

Một du khách được cho là người Việt đã bị giữ lại tại sân bay Thái Lan vì vali chứa nhiều thực phẩm làm từ thịt lợn bị chó nghiệp vụ phát hiện.

Ngày 23/12, trên một hội nhóm du lịch Thái Lan chia sẻ thông tin về trường hợp du khách được cho là người Việt bị lực lượng chức năng giữ lại tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok).

Theo bài đăng, trong vali của du khách này có nhiều đồ ăn mang từ Việt Nam, gồm chả cá Lã Vọng, hai bánh chưng, một đòn giò ớt xiêm xanh kiểu Huế và ba hộp pate.

Tại khu vực kiểm tra hành lý, lực lượng chó nghiệp vụ mang tên "Inspector Beagle" đã tiến hành đánh hơi và phát hiện các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ thịt lợn. Một số mặt hàng như chả cá, giò và pate sau đó bị giữ lại, lấy mẫu. Du khách không bị xử phạt hành chính, song được nhắc nhở và buộc giao nộp số thực phẩm này.

Chó nghiệp vụ đánh hơi, kiểm tra vali của du khách quốc tế tại sân bay Suvarnabhumi. Ảnh: Luke Bui.

Thái Lan từ lâu đã cảnh báo du khách không mang theo các sản phẩm từ thịt heo khi nhập cảnh, do lo ngại nguy cơ xâm nhập của dịch tả lợn châu Phi (ASF). Theo quy định hiện hành, các sản phẩm liên quan đến thịt lợn nếu bị chó nghiệp vụ phát hiện sẽ bị tịch thu để phòng dịch, kể cả trong trường hợp không áp dụng hình thức xử phạt.

Du khách Việt được khuyến cáo không mang theo các sản phẩm từ thịt lợn khi vào Thái Lan, ngay cả với mục đích sử dụng cá nhân. Từ năm 2023, các bảng khuyến cáo đã được dựng tại nhiều sân bay của nước này, với nội dung thể hiện bằng nhiều thứ tiếng như tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Lào.

Nội dung trên các bảng thông báo nêu rõ việc cấm mang thịt lợn vào Thái Lan do dịch tả heo châu Phi. Du khách không được mang thịt lợn, xúc xích, thịt xông khói hoặc bất kỳ sản phẩm thịt nào khác vào nước này nếu không có sự cho phép của Cục Phát triển Chăn nuôi Thái Lan (DLD). Người vi phạm có thể bị truy tố theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng lấy mẫu kiểm tra chả cá, giò, pate. Ảnh: Luke Bui.

Thực tế, nhiều du khách Việt khi đi nước ngoài thường mang theo ruốc lợn, thịt lợn sấy hoặc các sản phẩm chế biến sẵn để làm quà hay sử dụng trong trường hợp không hợp khẩu vị đồ ăn địa phương. Tuy nhiên, các chuyên gia du lịch khuyến cáo du khách cần tìm hiểu kỹ quy định nhập cảnh của từng quốc gia để tránh mang theo những mặt hàng bị cấm.

Trước đó, theo đơn vị chó nghiệp vụ kiểm dịch và kiểm tra thuộc DLD (D-QIK 9), trong năm 2023, một chú chó nghiệp vụ đã phát hiện khoảng 31 kg xúc xích thịt heo không khai báo trong hành lý của một hành khách nhập cảnh Thái Lan từ Philippines. Toàn bộ số sản phẩm này đã bị tịch thu do tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.

Cũng trong cùng giai đoạn, lực lượng chức năng Thái Lan tiếp tục ghi nhận một vụ thu giữ khác, với số lượng không xác định các sản phẩm thịt hỗn hợp từ hành lý của một hành khách đến từ Manila. Hình ảnh được công bố cho thấy nhiều kg xúc xích, thịt xông khói và thịt bò bị thu giữ.

Theo nội dung cảnh báo, các trường hợp vi phạm có thể bị xử lý theo Luật Dịch bệnh động vật B.E. 2558 (2015), dù mức phạt cụ thể không được nêu rõ trên poster.

Chó nghiệp vụ "Inspector Beagle" làm việc tại sân bay Suvarnabhumi. Ảnh: Phuket News.

Lệnh cấm mang thịt heo vào Thái Lan được ban hành từ năm 2019, trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại nhiều quốc gia. Phuket từng là một trong những địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc làm rõ rủi ro từ các sản phẩm thịt nhập cảnh không kiểm soát.

Kể từ đó, Thái Lan áp dụng quy trình kiểm tra nghiêm ngặt đối với các sản phẩm thịt heo chế biến từ nước ngoài nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch. Nếu không được kiểm soát, ASF có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi trong nước.