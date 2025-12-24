Thực hư đột nhập sở thú ở Mỹ mặc áo cho chim cánh cụt rồi đi về

Hai người đàn ông được cho là đột nhập sở thú San Diego mặc đồ lướt sóng cho chim cánh cụt, kèm theo hình ảnh và lời kể chi tiết. Sự việc thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Một bài đăng lan truyền trên mạng xã hội về hai người đàn ông đột nhập sở thú San Diego (Mỹ) để mặc đồ lướt sóng cho chim cánh cụt.

Theo nội dung bài viết, hai người này được cho là đã khoác lên chim cánh cụt các bộ đồ wetsuit, kính râm và quần bơi cỡ nhỏ, biến chúng thành “những tay lướt sóng” trước khi rời khỏi khuôn viên sở thú.

Bài đăng còn khẳng định "toàn bộ sự việc đã bị camera an ninh ghi lại". Phía sở thú San Diego được cho là xác nhận "các cá thể chim cánh cụt đều an toàn", trong khi cảnh sát "đang xem xét đoạn ghi hình để truy tìm danh tính hai người đàn ông", theo MSN.

Hình ảnh được cho là 2 người đàn ông đột nhập sở thú mặc đồ lướt sóng cho chim cánh cụt. Ảnh: Curious Zone.

Thậm chí, bài viết còn dẫn lời một nhân viên chăm sóc thú cười đùa "Surf’s up" - câu nói gợi liên tưởng đến bộ phim hoạt hình nổi tiếng về chim cánh cụt.

Tuy nhiên, trên thực tế, câu chuyện này hoàn toàn là bịa đặt. Không có bất kỳ báo cáo chính thức nào về vụ đột nhập như vậy, sở thú San Diego chưa từng đưa ra thông báo liên quan.

Hình ảnh minh họa trong bài đăng được xác định là sản phẩm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Trang Facebook đăng tải thông tin tên Curious Zone vốn thường xuyên chia sẻ các nội dung giả với mục đích giải trí.

Dù vậy, bài viết vẫn thu hút hơn 87.000 lượt tương tác. Một số người dùng mạng xã hội nhận ra dấu hiệu ảnh AI, nhưng phần lớn vẫn tin rằng câu chuyện là có thật.

Nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú, cho rằng đây là "trò nghịch ngợm vô hại" hay thậm chí gọi đây là "vụ phạm pháp dễ thương nhất từng nghe". Một số ý kiến khác thừa nhận việc xâm nhập trái phép và tiếp xúc với động vật là không hợp pháp, nhưng cho rằng "không có con vật nào bị tổn hại".

Sự lan truyền của câu chuyện giả nói trên cũng khiến nhiều người liên tưởng đến Surf’s Up, bộ phim hoạt hình giả tài liệu về chim cánh cụt lướt sóng ra mắt năm 2007.

Phim có sự tham gia lồng tiếng của nhiều ngôi sao, từng được đề cử Phim hoạt hình xuất sắc tại Oscar 2007. Phần tiếp theo mang tên Surf’s Up 2: WaveMania ra mắt năm 2017. Theo Deadline, ngày 25/9, hãng Atomic Cartoons sẽ phát triển một phiên bản truyền hình người đóng dựa trên thương hiệu này.