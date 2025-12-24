Trải bạt chờ check-in nhà thờ Đức Bà

Nhiều người phải chờ trước 2-3 tiếng, "vật lộn" với cảnh kẹt xe, thậm chí không ngại vượt hàng chục cây số chỉ để quay được video nhà thờ Đức Bà bật sáng hàng nghìn dây đèn.

Ban công tầng 5 trung tâm thương mại Diamond Plaza có thể ngắm nhà thờ từ trên cao. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sau lần lên đèn Giáng sinh đầu tiên vào ngày 29/11, khu vực xung quanh nhà thờ Đức Bà (phường Sài Gòn, TP.HCM) trở nên đông đúc mỗi ngày. Các tuyến đường chính dẫn về khu vực này cũng nhanh chóng ùn tắc.

Từ 16h, các điểm có thể ngắm cận cảnh nhà thờ như đường sách Nguyễn Văn Bình, tầng 5 trung tâm thương mại Diamond Plaza, vòng đường Công xã Paris... thu hút hàng nghìn người đến "đu trend" quay video đèn nhà thờ sáng đèn lần lượt từng hạng mục lúc 18h45. Có người trải bạt từ sớm ở công viên 30/4, có người phải vượt quãng đường hàng chục cây số.

Từ 17h, lượng khách dần lấp kín tầng 5 của trung tâm thương mại, trên tay cầm sẵn điện thoại. Ảnh: Trúc Hồ, Quỳnh Danh.

Chờ đợi

Đến tầng 5 trung tâm thương mại khi nắng chưa tắt, Thảo Vi (Bình Dương) cùng nhóm bạn vượt 17 km, chờ hơn 2 tiếng mới đến giờ nhà thờ lên đèn. Dù vậy, cả nhóm vẫn vui vẻ, vừa make-up vừa trò chuyện để "giết" thời gian. Chân máy đã được dựng sẵn ở vị trí ghi hình trọn vẹn nhà thờ.

"Chúng tôi đi sớm để tránh kẹt xe, giữ được vị trí tốt nhất. Khi cả nhóm đến, bàn ghế đã lấp kín gần hết, may là vẫn còn bàn. Nếu đến trễ chỉ thấy toàn người, video sẽ không đẹp. Không khí nhộn nhịp, cũng khá mệt vì đông người, nhưng xứng đáng. Chúng tôi muốn lưu giữ kỉ niệm hiếm hoi trong năm nên chịu khó một ngày", cô cho biết.

Khoảng 18h45, hệ thống dây đèn bắt đầu bật, nhiều người giơ cao điện thoại, mất hơn một phút để đèn sáng toàn bộ nhà thờ. Sau khi quay được video, nhóm của Thảo Vi cũng nhanh chóng rời đi, tránh dòng người ra về ồ ạt.

Càng sát lễ Giáng sinh, lượng khách đổ trung tâm thương mại này đông đột biến. Khu vực ban công tầng 5 kín người trong khung giờ 17-20h. Cuối tuần, người đứng tràn xuống khu vực sảnh ban công. Bảo vệ phải túc trực để giữ trật tự.

Đôi bạn đến ban công trung tâm thương mại từ 18h15, ngày 23/12. Nơi đây tập trung người trẻ và các gia đình. Ảnh: Trúc Hồ.

Hai tuần trước, Ngọc Thảo (TP.HCM) thấy loạt video nhà thờ Đức Bà lên đèn trên MXH. Do tâm lý sợ bỏ lỡ, cô cùng người bạn cũng đến "đu trend" mùa lễ hội. Song, việc đi sát giờ khiến đôi bạn lặn ngụp trong xe cộ. Khoảng 18h, đoạn đường Công xã Paris lẫn Lê Duẩn ken đặc, mất 15 phút mới có thể thoát khỏi đám đông.

"Không nghĩ đầu tuần lại đông như vậy, thời gian di chuyển ngoài dự kiến nên chúng tôi đứng ở lan can phía bên trong của trung tâm thương mại, giơ điện thoại cao mới chụp được một phần nhà thờ", cô nói. Sau khi người thưa bớt, đôi bạn mới có khoảng trống chụp ảnh và di chuyển tiếp xuống đường.

Tại góc đường Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn, lực lượng chức năng liên tục điều phối phương tiện, tránh gián đoạn lưu thông. Bởi khu vực này cộng hưởng không khí Giáng sinh từ concept của trung tâm thương mại, hàng trăm dây đèn của nhà thờ Đức Bà và đường Công xã Paris (phía công viên Hàn Thuyên).

Lượng người tràn ra đường để chụp ảnh với nhà thờ mỗi tối. Ảnh: An Khương.

Ngày 23/12, Liên Châu (TP.HCM) chọn đến công viên 30/4 từ 18h. Cô tránh lượng xe chật kín trong hầm của trung tâm thương mại, nhưng việc gửi xe bên ngoài cũng không khá hơn. Bãi xe Nguyễn Văn Chiêm, cách nhà thờ vài trăm mét, đông không kém. Thời gian chờ ghi thẻ và tìm chỗ đậu xe mất hơn 20 phút. Khi đến công viên, người đã vây kín.

"Tôi trải bạt bên trong, nếu cần đi đâu sẽ nhờ bạn giữ đồ. Khi nhà thờ sáng đèn sẽ chạy ra bên ngoài, giơ điện thoại thẳng tay. Chờ khi người tản bớt, tôi sẽ đứng tại chỗ chụp ảnh để giữ an toàn giao thông. Tôi thích ngồi dưới đường cho thoáng và dễ di chuyển", Châu chia sẻ.

Quá tải

Lượng khách quanh khu vực nhà thờ Đức Bà tấp nập đến 2-3h sáng, ngồi tràn ở các quán cà phê. Vừa qua, một quán cà phê hướng nhìn ra nhà thờ phải ngừng nhận thêm khách vì quá tải.

Đường Công xã Paris (phía công viên Hàn Thuyên) cũng giăng hàng trăm dây đèn sặc sỡ. Ảnh: Trúc Hồ.

Năm nay, hệ thống của nhà thờ Đức Bà tăng gấp đôi số lượng đèn trang trí so với dịp Giáng sinh năm trước, bổ sung nhiều họa tiết như quả địa cầu, ngôi sao, quả chuông dọc mái ngói. Trên 2 tháp kẽm có thêm đèn LED tạo hình cây thông. Việc lắp dàn đèn LED không chỉ tạo không khí ấm áp dịp Giáng sinh, mà còn tạo điểm nhấn cho người dân, du khách chiêm ngưỡng.

Nhà thờ Đức Bà xây năm 1877, hoàn thành sau 3 năm và được Tòa thánh Vatican phong hàng tiểu Vương cung Thánh đường từ năm 1959. Đây là công trình kiến trúc từ thời Pháp do kiến trúc sư J.Bourard thiết kế. Tòa thánh đường cao 60,5 m, trong đó tháp kẽm và tháp chuông chiếm hơn một nửa, lần lượt cao 26 m và 11 m. Vị trí trung tâm thành phố khiến nhà thờ thu hút đông đúc người dân, du khách tham quan.