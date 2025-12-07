Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

PICTURESQUE

Hàng nghìn người xem nhà thờ Đức Bà 'phát sáng' trước thềm Giáng sinh

  • Chủ nhật, 7/12/2025 09:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dàn đèn LED dài 1.000 km bao phủ 2 tháp chuông cao 60 m và xung quanh Nhà thờ Đức Bà, thu hút hàng nghìn người về đây check-in chào đón lễ Giáng sinh cùng năm mới 2026.

led nha tho duc ba anh 1

1.000 km đèn LED thắp sáng Nhà thờ Đức Bà

Sau nhiều ngày thi công, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (phường Sài Gòn, TP.HCM) được "khoác áo mới" với dàn đèn LED rực rỡ, tạo nên vẻ đẹp lung linh huyền ảo khi đêm xuống. Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện của Tổng Giáo phận TP.HCM, Trưởng ban trùng tu nhà thờ, cho biết hệ thống đã được lắp đặt hoàn thiện và vận hành thử trong những ngày đầu tháng 12. Năm nay, số lượng đèn tăng gấp đôi so với dịp Giáng sinh trước, bổ sung nhiều họa tiết như quả địa cầu, ngôi sao, quả chuông dọc mái ngói; trên hai tháp kẽm có thêm đèn LED tạo hình cây thông. "Việc lắp dàn đèn LED để tạo không khí ấm áp dịp Giáng sinh và tạo điểm nhấn cho người dân, du khách chiêm ngưỡng", ông Xuân nói.

led nha tho duc ba anh 2
led nha tho duc ba anh 3led nha tho duc ba anh 4led nha tho duc ba anh 5
led nha tho duc ba anh 6
led nha tho duc ba anh 7led nha tho duc ba anh 8led nha tho duc ba anh 9
led nha tho duc ba anh 10led nha tho duc ba anh 11
led nha tho duc ba anh 12

Hàng nghìn người dân và du khách tham quan, chụp ảnh

Trong những ngày vừa qua, người dân TP.HCM rất hào hứng và thích thú trước vẻ đẹp rực rỡ của Nhà thờ Đức Bà khi được phủ kín bằng đèn LED ánh sáng vàng. Theo ghi nhận vào tối 5-6/12, rất đông người dân đã đổ về công trình hàng trăm năm tuổi này để vui chơi và chụp ảnh. Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn xây năm 1877, hoàn thành sau 3 năm và được Tòa thánh Vatican phong hàng tiểu Vương cung Thánh đường từ năm 1959. Đây là công trình kiến trúc đặc sắc từ thời Pháp thuộc do kiến trúc sư J.Bourard thiết kế. Tòa thánh đường cao 60,5 m, trong đó tháp kẽm và tháp chuông chiếm hơn một nửa, lần lượt cao 26 m và 11 m. Nằm ở trung tâm thành phố, nhà thờ thu hút người dân, du khách tham quan nhất là dịp lễ, Tết và Noel.

led nha tho duc ba anh 13
led nha tho duc ba anh 14led nha tho duc ba anh 15led nha tho duc ba anh 16led nha tho duc ba anh 17
led nha tho duc ba anh 18
led nha tho duc ba anh 19led nha tho duc ba anh 20led nha tho duc ba anh 21
led nha tho duc ba anh 22

Thêm loạt điểm check-in đêm tại TP.HCM sau dự án chiếu sáng 50 tỷ đồng

Hàng loạt công trình biểu tượng như cầu Mống, chợ Bến Thành, Cột cờ Thủ Ngữ... được chiếu sáng mỹ thuật, mang đến diện mạo rực rỡ và sống động cho trung tâm TP.HCM khi đêm xuống.

18:26 4/12/2025

Cảnh biển 'phát sáng' hiếm thấy ở TP.HCM

Đêm 29/11, nhiều du khách cắm trại tại Hồ Cốc (xã Hồ Tràm, TP.HCM) bất ngờ thấy từng đợt sóng phát ra ánh sáng xanh huyền ảo, tạo nên cảnh biển đêm hiếm thấy.

18:20 3/12/2025

Nhung mon nang tam khoai lang hinh anh

Những món nâng tầm khoai lang

3 giờ trước 07:28 7/12/2025

0

Từ món quê dân dã, khoai lang được “lên đời” thành loạt món ăn vặt và đồ uống bắt "trend", vừa đẹp mắt, dễ ăn lại tốt cho sức khỏe.

Quỳnh Danh

led nhà thờ đức bà nhà thờ đức bà sài gòn giáng sinh noel

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý