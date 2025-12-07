Hàng nghìn người xem nhà thờ Đức Bà 'phát sáng' trước thềm Giáng sinh

Dàn đèn LED dài 1.000 km bao phủ 2 tháp chuông cao 60 m và xung quanh Nhà thờ Đức Bà, thu hút hàng nghìn người về đây check-in chào đón lễ Giáng sinh cùng năm mới 2026.

1.000 km đèn LED thắp sáng Nhà thờ Đức Bà

Sau nhiều ngày thi công, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (phường Sài Gòn, TP.HCM) được "khoác áo mới" với dàn đèn LED rực rỡ, tạo nên vẻ đẹp lung linh huyền ảo khi đêm xuống. Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện của Tổng Giáo phận TP.HCM, Trưởng ban trùng tu nhà thờ, cho biết hệ thống đã được lắp đặt hoàn thiện và vận hành thử trong những ngày đầu tháng 12. Năm nay, số lượng đèn tăng gấp đôi so với dịp Giáng sinh trước, bổ sung nhiều họa tiết như quả địa cầu, ngôi sao, quả chuông dọc mái ngói; trên hai tháp kẽm có thêm đèn LED tạo hình cây thông. "Việc lắp dàn đèn LED để tạo không khí ấm áp dịp Giáng sinh và tạo điểm nhấn cho người dân, du khách chiêm ngưỡng", ông Xuân nói.

Hàng nghìn người dân và du khách tham quan, chụp ảnh

Trong những ngày vừa qua, người dân TP.HCM rất hào hứng và thích thú trước vẻ đẹp rực rỡ của Nhà thờ Đức Bà khi được phủ kín bằng đèn LED ánh sáng vàng. Theo ghi nhận vào tối 5-6/12, rất đông người dân đã đổ về công trình hàng trăm năm tuổi này để vui chơi và chụp ảnh. Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn xây năm 1877, hoàn thành sau 3 năm và được Tòa thánh Vatican phong hàng tiểu Vương cung Thánh đường từ năm 1959. Đây là công trình kiến trúc đặc sắc từ thời Pháp thuộc do kiến trúc sư J.Bourard thiết kế. Tòa thánh đường cao 60,5 m, trong đó tháp kẽm và tháp chuông chiếm hơn một nửa, lần lượt cao 26 m và 11 m. Nằm ở trung tâm thành phố, nhà thờ thu hút người dân, du khách tham quan nhất là dịp lễ, Tết và Noel.