Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Hội An ngoạn mục qua góc nhìn khách Tây

  • Thứ ba, 23/12/2025 17:27 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Trong mắt du khách người Anh, Hội An hiện lên với vẻ đẹp ngoạn mục với nhịp sống chậm, nơi di sản, làng nghề và đời sống thường ngày hòa quyện một cách tự nhiên.

Khách nước ngoài thăm thú Hội An. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong hành trình khám phá dọc miền Trung Việt Nam, nhà báo du lịch người Anh Sarah Maisey dành nhiều thời gian để nói về Hội An, điểm đến bà mô tả là “đẹp ngoạn mục một cách chậm rãi, không cần phô trương”.

Ấn tượng ban đầu của tác giả bắt đầu từ làng gốm Thanh Hà, nơi những trải nghiệm thủ công tưởng chừng giản dị lại hé lộ chiều sâu văn hóa của đô thị cổ bên sông Thu Bồn.

Tại xưởng gốm Mỹ Linh, ngay cạnh làng nghề truyền thống, việc tự tay thử xoay đất khiến tác giả nhận ra nghề gốm “khó hơn rất nhiều so với vẻ ngoài mềm mại của đất sét”.

Hoi An anh 1

Với cảnh quan yên bình, trải nghiệm hấp dẫn, chi phí phải chăng, Hội An ngày càng thu hút khách trong và ngoài nước. Ảnh: Phạm Toàn.

Làng gốm Thanh Hà, theo mô tả, không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm thủ công mà còn kể lại lịch sử Hội An như một thương cảng sầm uất từ thế kỷ XV đến XIX. Những bức tường tái hiện hình ảnh lò nung mái vòm giữa nhà cửa và cây xanh, trong khi khu trưng bày giới thiệu tác phẩm của các nghệ nhân địa phương, cho thấy sự tiếp nối bền bỉ của một làng nghề cổ.

Không gian bên ngoài làng gốm gây tò mò với những mô hình thu nhỏ của các công trình nổi tiếng thế giới, đặt giữa hoa giấy và tre, tạo nên sự pha trộn thú vị giữa nét vui nhộn và tay nghề tinh xảo.

Những con phố xung quanh mời gọi du khách thử làm gốm hoặc mua những món đồ thủ công như tách trà, bát phở tráng men hay sáo đất sét hình con vật, chi tiết nhỏ nhưng góp phần tạo nên bản sắc riêng của Hội An trong mắt du khách quốc tế.

Hoi An anh 2

Du khách tham quan phố cổ Hội An yên bình vào sáng sớm. Ảnh: Phạm Toàn.

Đi sâu vào khu phố cổ, Sarah Maisey mô tả Hội An là “một thị trấn cổ được bảo tồn đáng kinh ngạc”. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1999, Hội An hiện còn hơn 1.100 ngôi nhà khung gỗ, với cấu trúc đường phố gần như không đổi qua nhiều thế kỷ.

Kiến trúc nơi đây là sự giao thoa của nhiều nền văn hóa: đền chùa, nhà ống truyền thống Việt Nam, biệt thự Pháp thời thuộc địa và Cầu Nhật Bản có từ thế kỷ XVI. Ngày nay, những công trình cổ kính này trở thành quán cà phê, phòng trà và cửa hàng thủ công, nơi du khách có thể vẽ đèn lồng, thưởng thức chocolate Việt Nam hay đặt làm trang sức và may đo trang phục.

Theo du khách Anh, chính sự kết hợp giữa đời sống hiện đại và không gian di sản khiến Hội An “không bị đóng khung như một bảo tàng”.

Sarah Maisey cho rằng cảnh "đắt giá" nhất của Hội An là khi hoàng hôn buông xuống, đèn lồng nhiều màu sắc thắp sáng dọc bờ sông Hoài, thuyền trôi chậm trên mặt nước, người dân và du khách cùng thả đèn hoa đăng với mong ước bình an. Nữ du khách còn để ý chi tiết: sáng hôm sau, những dấu vết của đêm hội được người dân lặng lẽ thu gom bằng tay, trả lại mặt nước sự yên tĩnh thường ngày.

Ẩm thực miền Trung cũng để lại dấu ấn rõ nét trong mắt Sarah Maisey. Các gánh hàng trái cây với măng cụt, chôm chôm, cà phê sữa đá đậm vị hay món thạch dừa tươi được tác giả nhắc đến như những trải nghiệm giản dị nhưng khó quên, phản ánh sự trù phú của vùng đất này.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặtĂn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh

Đà Nẵng bứt tốc quảng bá du lịch sau sáp nhập với Hội An

Sau sáp nhập địa giới với Quảng Nam, Đà Nẵng bước vào giai đoạn tái định vị du lịch, tập trung hợp lực quảng bá, mở rộng thị trường quốc tế và phát triển chiến lược tiếp thị dài hạn.

14:17 21/11/2025

Hội An xuất hiện trong chương trình thực tế của BTS

Hai thành viên Jimin và Jungkook của BTS tái xuất trong chương trình truyền hình thực tế "Are You Sure?!" mùa 2, đưa khán giả theo chân khám phá từ Thụy Sĩ đến Việt Nam.

13:30 15/11/2025

Quỳnh Trang

Hội An Hội An Quỳnh Trang Hội An đẹp khách Tây ngoạn mục

    Đọc tiếp

    Nhom Facebook hon 170.000 khach Tay ban ve banh mi Viet hinh anh

    Nhóm Facebook hơn 170.000 khách Tây bàn về bánh mì Việt

    06:01 20/12/2025 06:01 20/12/2025

    0

    Bánh mì Việt Nam trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trong một cộng đồng hơn 170.000 thành viên. Không còn gói gọn tại Hà Nội, TP.HCM hay Hội An, bánh mì lan tỏa rộng khắp thế giới.

    15 dieu lam nen chuyen du lich Viet Nam 'de doi' hinh anh

    15 điều làm nên chuyến du lịch Việt Nam 'để đời'

    09:44 10/11/2025 09:44 10/11/2025

    0

    Từ vịnh Hạ Long đến phố cổ Hội An, từ những thửa ruộng bậc thang Sapa đến bãi biển Phú Quốc, Việt Nam mang đến hành trình trọn vẹn với cảnh sắc, ẩm thực và văn hóa đậm đà bản sắc.

    Viet Nam lot top diem den phieu luu hang dau hinh anh

    Việt Nam lọt top điểm đến phiêu lưu hàng đầu

    10:24 29/11/2025 10:24 29/11/2025

    0

    Từ hang động lớn nhất thế giới đến Hội An rực rỡ đèn lồng, Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách ưa khám phá và thích đi một mình, với hành trình an toàn, giàu trải nghiệm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý