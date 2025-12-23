Hội An ngoạn mục qua góc nhìn khách Tây

Trong mắt du khách người Anh, Hội An hiện lên với vẻ đẹp ngoạn mục với nhịp sống chậm, nơi di sản, làng nghề và đời sống thường ngày hòa quyện một cách tự nhiên.

Khách nước ngoài thăm thú Hội An. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong hành trình khám phá dọc miền Trung Việt Nam, nhà báo du lịch người Anh Sarah Maisey dành nhiều thời gian để nói về Hội An, điểm đến bà mô tả là “đẹp ngoạn mục một cách chậm rãi, không cần phô trương”.

Ấn tượng ban đầu của tác giả bắt đầu từ làng gốm Thanh Hà, nơi những trải nghiệm thủ công tưởng chừng giản dị lại hé lộ chiều sâu văn hóa của đô thị cổ bên sông Thu Bồn.

Tại xưởng gốm Mỹ Linh, ngay cạnh làng nghề truyền thống, việc tự tay thử xoay đất khiến tác giả nhận ra nghề gốm “khó hơn rất nhiều so với vẻ ngoài mềm mại của đất sét”.

Với cảnh quan yên bình, trải nghiệm hấp dẫn, chi phí phải chăng, Hội An ngày càng thu hút khách trong và ngoài nước. Ảnh: Phạm Toàn.

Làng gốm Thanh Hà, theo mô tả, không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm thủ công mà còn kể lại lịch sử Hội An như một thương cảng sầm uất từ thế kỷ XV đến XIX. Những bức tường tái hiện hình ảnh lò nung mái vòm giữa nhà cửa và cây xanh, trong khi khu trưng bày giới thiệu tác phẩm của các nghệ nhân địa phương, cho thấy sự tiếp nối bền bỉ của một làng nghề cổ.

Không gian bên ngoài làng gốm gây tò mò với những mô hình thu nhỏ của các công trình nổi tiếng thế giới, đặt giữa hoa giấy và tre, tạo nên sự pha trộn thú vị giữa nét vui nhộn và tay nghề tinh xảo.

Những con phố xung quanh mời gọi du khách thử làm gốm hoặc mua những món đồ thủ công như tách trà, bát phở tráng men hay sáo đất sét hình con vật, chi tiết nhỏ nhưng góp phần tạo nên bản sắc riêng của Hội An trong mắt du khách quốc tế.

Du khách tham quan phố cổ Hội An yên bình vào sáng sớm. Ảnh: Phạm Toàn.

Đi sâu vào khu phố cổ, Sarah Maisey mô tả Hội An là “một thị trấn cổ được bảo tồn đáng kinh ngạc”. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1999, Hội An hiện còn hơn 1.100 ngôi nhà khung gỗ, với cấu trúc đường phố gần như không đổi qua nhiều thế kỷ.

Kiến trúc nơi đây là sự giao thoa của nhiều nền văn hóa: đền chùa, nhà ống truyền thống Việt Nam, biệt thự Pháp thời thuộc địa và Cầu Nhật Bản có từ thế kỷ XVI. Ngày nay, những công trình cổ kính này trở thành quán cà phê, phòng trà và cửa hàng thủ công, nơi du khách có thể vẽ đèn lồng, thưởng thức chocolate Việt Nam hay đặt làm trang sức và may đo trang phục.

Theo du khách Anh, chính sự kết hợp giữa đời sống hiện đại và không gian di sản khiến Hội An “không bị đóng khung như một bảo tàng”.

Sarah Maisey cho rằng cảnh "đắt giá" nhất của Hội An là khi hoàng hôn buông xuống, đèn lồng nhiều màu sắc thắp sáng dọc bờ sông Hoài, thuyền trôi chậm trên mặt nước, người dân và du khách cùng thả đèn hoa đăng với mong ước bình an. Nữ du khách còn để ý chi tiết: sáng hôm sau, những dấu vết của đêm hội được người dân lặng lẽ thu gom bằng tay, trả lại mặt nước sự yên tĩnh thường ngày.

Ẩm thực miền Trung cũng để lại dấu ấn rõ nét trong mắt Sarah Maisey. Các gánh hàng trái cây với măng cụt, chôm chôm, cà phê sữa đá đậm vị hay món thạch dừa tươi được tác giả nhắc đến như những trải nghiệm giản dị nhưng khó quên, phản ánh sự trù phú của vùng đất này.