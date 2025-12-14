Đàn vịt 'tài phiệt' lạc trôi đến resort 5 sao được gắn mã định danh

Đàn vịt "lạc trôi" đến resort 5 sao ở Nha Trang trong mùa mưa lũ được chăm sóc theo quy trình sở thú và gắn mã định danh riêng cho từng cá thể.

Đàn vịt "tài phiệt" được gắn mã định danh riêng từng cá thể. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Khu nghỉ dưỡng 5 sao tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đến nay số lượng đàn vịt xuất hiện trong khuôn viên resort đã tăng lên 22 con, nhiều hơn 5 con so với thời điểm ban đầu. Một số con từng đi lạc quanh các khu vực khác nhau trong resort sau đó đã được phát hiện và gom lại.

Mỗi cá thể trong đàn đều có đặc điểm nhận diện riêng, như lông điểm trắng, trắng muốt. Tính cách của chúng cũng khác nhau, hiền lành hoặc hiếu động.

Đặc biệt, toàn bộ đàn vịt đều được gắn vòng định danh ở chân, kèm mã số cá nhân chứa thông tin về tên gọi và tình trạng sức khỏe.

Đàn vịt theo mưa lũ lạc trôi đến khu nghỉ dưỡng 5 sao chiều 25/11. Ảnh: Thành Nguyễn.

Theo đại diện khu nghỉ dưỡng, hệ thống hồ sơ của đàn vịt được quản lý riêng từng cá thể theo quy trình của sở thú, đảm bảo không nhầm lẫn. Nhờ đó, dù đàn vịt di chuyển theo nhóm để bơi lội, dạo chơi hay tụ tập trong khuôn viên, việc quản lý vẫn được kiểm soát chặt chẽ.

Trước đó, từ ngày 25/11, đàn vịt gồm 17 con xuất hiện trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Hình ảnh đàn vịt được người dân chia sẻ trên mạng xã hội với chú thích "vịt đi nghỉ dưỡng ở resort 5 sao".

Sau đó, đàn vịt được đưa về khu vực sở thú của đơn vị để thuận tiện cho việc chăm sóc. Tại đây, chúng được tắm rửa, vệ sinh và theo dõi sức khỏe. Các bác sĩ thú y giám sát từng cá thể theo đúng quy trình chuyên môn. Hiện đàn vịt ăn uống bình thường, sức khỏe ổn định và chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường.

Đàn vịt được chăm sóc, tắm rửa, sáng 29/11. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Theo kế hoạch, đàn vịt sẽ được cách ly và theo dõi đặc biệt trong 15 ngày theo quy trình kiểm dịch thú y. Nếu không phát sinh vấn đề sức khỏe, chúng sẽ được đưa ra khu vực tham quan để hòa nhập với các loài động vật khác trong vườn thú của khu nghỉ dưỡng.

Khu nghỉ dưỡng còn tổ chức cuộc thi đặt tên cho đàn vịt. Người tham gia được để lại một tên duy nhất trong mỗi bình luận dưới bài đăng, không giới hạn số lần gửi, các tên không phù hợp với thuần phong mỹ tục sẽ bị loại.