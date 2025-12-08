Gấu tấn công nhân viên tại sở thú Trung Quốc thổi bùng tranh cãi

Một nhân viên tại công viên safari Trung Quốc bất ngờ bị gấu đen tấn công sau màn biểu diễn. Sự việc làm dấy lên tranh luận có nên chấm dứt các tiết mục diễn xiếc động vật.

Gấu đen bất ngờ tấn công người huấn luyện tại công viên safari Hàng Châu ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 7/12. Ảnh: Global Times.

Global Times đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 7/12 tại công viên safari Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Khi buổi diễn của đàn gấu vừa kết thúc, một con gấu đen bất ngờ lao vào người huấn luyện khiến anh ngã xuống sân khấu.

Các nhân viên xung quanh lập tức can thiệp, dùng ghế và gậy dài để tách con vật khỏi nạn nhân. Dù đã được kéo ra, con gấu tiếp tục lao tới lần nữa và chỉ dừng lại khi nhiều người cùng hợp sức khống chế.

Nhiều video ghi lại khoảnh khắc này được khán giả đăng tải trên mạng xã hội. Hình ảnh cho thấy hai nhân viên dẫn hai con gấu lên sân khấu chuẩn bị cho phần biểu diễn tiếp theo.

Công viên đăng tải video cập nhật tình hình cho thấy chú gấu và người quản lý đã "hòa giải". Ảnh: Công viên safari Hàng Châu.

Một con thực hiện tiết mục trơn tru, trong khi con còn lại vừa tiến vào sân khấu thì bất ngờ nhào đến tấn công người huấn luyện, khiến người này chới với tìm cách thoát thân.

Chiều cùng ngày, tài khoản chính thức của công viên safari Hàng Châu đăng thông báo cho biết cả nhân viên và gấu đều không bị thương.

Công viên giải thích người huấn luyện khi đó mang theo túi lớn đựng cà rốt và táo, con gấu nhìn thấy túi thức ăn nên phấn khích và lao tới nhằm giành đồ ăn. Người huấn luyện cho hay sự cố nhắc anh phải cẩn trọng hơn khi tiếp xúc với con vật.

Sự việc nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội về việc có nên cấm hoàn toàn các màn biểu diễn động vật. Nhiều ý kiến cho rằng sự an toàn và tính tôn trọng động vật phải được đặt lên hàng đầu.

"Hãy tôn trọng động vật, đừng nghĩ chúng luôn dễ thương, hiền lành hay có thể kiểm soát", người dùng Momo viết.

Tài khoản Zero Geqian Qianqian cũng nhấn mạnh yếu tố an toàn, trong khi nhiều người khác kêu gọi chấm dứt hoàn toàn hoạt động biểu diễn.

Một số cư dân mạng so sánh mô hình hoạt động của vườn thú rừng Hồng Sơn ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Tại đây, họ hủy bỏ hoàn toàn biểu diễn và hoạt động cho động vật ăn có trả phí.

Sau khi video lan truyền và gây tranh luận, công viên safari Hàng Châu không trả lời trực tiếp các câu hỏi từ cư dân mạng, nhưng đăng tải đoạn video cập nhật tình hình. Trong video, người huấn luyện cho gấu ăn cà rốt, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Con vật đứng yên, tỏ ra hiền hòa khi nhận thức ăn.

Theo công viên, huấn luyện viên và con gấu đã "làm hòa". Sự việc tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi về cách con người đối xử với động vật trong các cơ sở du lịch, giải trí.

