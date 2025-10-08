Gấu xông vào siêu thị, tấn công người mua sắm ở Nhật

Một con gấu đã gây náo loạn khu vực bán sushi trong siêu thị ở Nhật Bản hôm 7/10, đánh dấu vụ việc mới nhất trong loạt gấu tấn công, khiến số người thiệt mạng tăng kỷ lục trong năm nay.

Một con gấu đã xuất hiện và tấn công khách hàng trong siêu thị ở Gunma (Nhật Bản) vào ngày 7/10. Ảnh: Cảnh sát Gunma.

Theo cảnh sát địa phương, con gấu cao khoảng 1,4 m băng qua bãi đỗ xe rồi xông vào một siêu thị ở thành phố Numata, cách Tokyo khoảng 130 km về phía bắc. Sự việc làm hai khách hàng 69 và 76 tuổi bị thương - một người ở ngoài bãi xe, người còn lại trong khu mua sắm.

Vụ việc này không gây chết người nhưng hai vụ tấn công trước đó trong tháng đã nâng tổng số người thiệt mạng vì gấu ở Nhật Bản trong năm nay lên 7 người - con số cao nhất kể từ khi quốc gia này bắt đầu thống kê vào năm 2006, theo số liệu chính thức và các bản tin địa phương.

Đài truyền hình công cộng NHK cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 7h30 tối, có khoảng 40 người đang mua sắm trong siêu thị. Con gấu bất ngờ lao vào và vồ một khách hàng, khiến hai người bị thương nhẹ.

Các chuyên gia nhận định, biến đổi khí hậu đang khiến gấu ngày càng rời bỏ môi trường sống tự nhiên, len lỏi vào khu dân cư và đô thị để tìm thức ăn, do quá trình ra hoa và thụ phấn của các loài cây mà chúng phụ thuộc bị gián đoạn.

Tuy nhiên, quản lý siêu thị nói với NHK rằng con gấu dường như không có ý định tìm thức ăn.

“Có vẻ như nó chỉ tình cờ chạy vào, rồi hoảng loạn khi không tìm được lối ra”, ông kể. Khi nhân viên tìm cách sơ tán khách hàng, con vật đã lao ra ngoài.

“Tôi vẫn thường nghe tin gấu đột nhập các cửa hàng, nhưng chưa bao giờ nghĩ điều đó lại xảy ra với siêu thị của mình”, ông nói thêm.

Trước đó, 2 người thiệt mạng vì gấu tấn công đầu tháng này, nâng tổng số nạn nhân lên 7. Đến sáng 8/10, thi thể một người có vết cào nghi do gấu gây ra lại được phát hiện ở tỉnh Iwate, miền Bắc Nhật Bản - có thể khiến số người chết còn tiếp tục tăng.

Vụ tấn công tại Numata chỉ là một trong nhiều cuộc chạm trán giữa gấu và người được ghi nhận trong tuần này. Cũng trong ngày 7/10, một nông dân khoảng 20 tuổi bị gấu tấn công ở tỉnh Akita, vài ngày sau khi một du khách Tây Ban Nha bị thương do gấu khi đi bộ gần trạm xe buýt ở làng Shirakawa - điểm du lịch nổi tiếng tại miền Trung Nhật Bản.