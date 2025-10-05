Nghề 'trừ tà' cho bất động sản ăn nên làm ra tại Nhật Bản

Tại Tokyo, có một doanh nghiệp kiểm tra những ngôi nhà bị đồn là “ma ám” và thực hiện các nghi thức trừ tà, nhằm trấn an người thuê, đồng thời bảo vệ giá trị của bất động sản.

Một công ty bất động sản Nhật Bản điều tra các căn nhà bị ma ám và thực hiện nghi lễ trừ tà để trấn an người thuê nhà. Ảnh: SCMP composite/Shutterstock/QQ.com.

Trong văn hóa dân gian Nhật Bản, người ta tin rằng linh hồn chưa siêu thoát có thể vương lại nơi từng xảy ra cái chết, mang theo vận rủi cho những người sống trong đó. Luật bất động sản của nước này cũng quy định rõ: chủ nhà phải thông báo nếu từng có án mạng, tự tử hay cái chết bất thường tại chỗ ở.

Điều đó khiến nhiều căn nhà gắn mác “u ám” rớt giá 10-20%. Tuy nhiên, khi giá nhà đất ngày càng leo thang, chính những bất động sản từng bị xem là “xui xẻo” lại bắt đầu có sức hút đối với những người tìm mua giá rẻ.

Năm 2022, môi giới bất động sản Kazutoshi Kodama đã thành lập Kachimode - công ty chuyên điều tra các ngôi nhà bị đồn có “ma”. Tính đến tháng 9/2024, website của công ty cho biết họ đã kiểm tra 196 bất động sản như vậy, SCMP đưa tin.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí kinh tế Toyo Keizai, ông Kodama cho biết nhóm của mình thường lưu lại nhiều ngày tại một ngôi nhà để tiến hành kiểm tra. Họ sử dụng phương pháp khoa học, với đủ loại thiết bị như máy quay video, máy ghi âm, máy đo từ trường, camera nhiệt, và cả các cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tiếng ồn và lưu lượng không khí.

Nếu không phát hiện điều gì bất thường, công ty sẽ cấp chứng nhận “không có hiện tượng siêu nhiên”.

Công ty sử dụng một loạt các thiết bị chuyên dụng để kiểm tra "các bất thường". Ảnh: Handout.

Năm ngoái, mức phí cho một lần kiểm tra là 50.000 yen (khoảng 340 USD ). Hiện tại, giá đã tăng lên 80.000-150.000 yen (540- 1.000 USD ) mỗi ngày.

Một trong những vụ việc đáng chú ý là ngôi nhà ở tỉnh Chiba, nơi một người phụ nữ tự sát và con trai bà sau đó chết cô độc. Trong quá trình điều tra, laptop của Kodama bất ngờ tắt lịm và không thể khởi động lại, nhiều khả năng do sự cố phần cứng.

Ông đã ở lại gần 20 đêm nhưng chỉ ghi nhận một vài bất thường nhỏ về điện từ. Ngôi nhà hiện vẫn trong diện theo dõi và chưa có chứng nhận cuối cùng.

Một trường hợp khác, một người cha mất con gái đã nhờ ông: “Nếu con bé hiện về trong căn phòng, xin hãy báo cho tôi”. Sau nhiều ngày kiểm tra không phát hiện bất thường, người cha chỉ lặng lẽ cảm ơn.

“Khi hiểu rõ nguyên nhân cái chết, kết hợp với việc sửa sang, dọn dẹp và điều tra minh bạch, chúng ta có thể xua đi những ‘bóng đen tâm lý’ ám ảnh con người”, Kodama nói.

Ngoài dịch vụ của Kachimode, nhiều gia chủ Nhật Bản còn mời các nhà sư Phật giáo hay thầy Shinto tới thực hiện lễ trừ tà. Chùa Tenko-ji ở Tokyo, chẳng hạn, tính phí tới 150.000 yen ( 1.000 USD ) cho một nghi lễ như vậy.

Một số khác thuê cả “người thanh tẩy nhà ma” - những người sẵn sàng sống tạm trong căn nhà để “xua đi” năng lượng tiêu cực.

Trên mạng xã hội, câu chuyện về công ty Kachimode nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Một người viết: “Công ty của ông Kodama mang lại sự an tâm tinh thần. Ông vừa là nhà điều tra giỏi vừa là người trừ tà mát tay”.

Người khác bình luận: “Kodama thật can đảm. Tôi tin vào khoa học, nhưng thú thật, những ngôi nhà ma ám vẫn khiến tôi lạnh sống lưng”.