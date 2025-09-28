Nguy cơ siêu động đất ở Nhật Bản được nâng lên đến 90%

Sau khi phát hiện sai số dữ liệu nâng vỏ đất và ứng suất kiến tạo biến đổi, Nhật Bản tính lại xác suất siêu động đất Nankai, đưa ra mức 60-90% và khuyến nghị chuẩn bị khẩn trương.

Một chiếc ôtô bị hư hỏng nằm gần một ngôi nhà bị sập sau trận động đất ở Nanao (Nhật Bản) vào ngày 2/1. Ảnh: Reuters.

Theo Hội đồng Điều tra Động đất Nhật Bản, xác suất xảy ra siêu động đất tại vùng rãnh Nankai trong 30 năm tới đã được điều chỉnh từ 80% lên khoảng 60-90% hoặc cao hơn.

Cơ quan này nhấn mạnh việc điều chỉnh chỉ phản ánh phương pháp tính toán mới, không đồng nghĩa nguy cơ động đất tăng lên, theo SCMP.

“Động đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng tôi kêu gọi người dân tiếp tục nâng cao năng lực ứng phó thiên tai”, giáo sư danh dự Naoshi Hirata (Đại học Tokyo), Chủ tịch hội đồng, phát biểu ngày 26/9.

Năm 2013, hội đồng ước tính xác suất này ở mức 60-70%, dựa trên khoảng cách giữa các trận động đất trong quá khứ và số liệu nâng lên của vỏ đất tại cảng Murotsu (tỉnh Kochi, đảo Shikoku), liên quan tới ba trận động đất lớn từ thế kỷ 18. Tỷ lệ này tăng dần khi thời gian kể từ trận động đất cuối cùng kéo dài, đạt khoảng 80% vào tháng 1 năm nay.

Bản đánh giá mới đưa vào kết quả nghiên cứu cho thấy dữ liệu nâng vỏ đất ở Murotsu có sai số và tốc độ tích tụ ứng suất kiến tạo không ổn định, theo hãng Jiji Press. Áp dụng phương pháp tính toán mới từ dữ liệu hạn chế, hội đồng đưa ra xác suất khoảng 60-90% hoặc cao hơn cho khả năng xảy ra siêu động đất trong ba thập kỷ tới.

Trong khi một phương pháp khác không sử dụng số liệu nâng vỏ đất chỉ cho kết quả 20-50%, hội đồng quyết định nhấn mạnh con số cao hơn nhằm thúc đẩy công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai.

Tuy nhiên, giáo sư Sekiya Naoya thuộc Đại học Tokyo, chuyên gia nghiên cứu thông tin thảm họa, chỉ trích cách công bố số liệu mới gây khó hiểu cho công chúng. Ông nhấn mạnh các chuyên gia cần song song hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cụ thể, theo Đài NHK.

Rãnh Nankai là một hố sâu dưới đáy biển dọc bờ Thái Bình Dương của Nhật Bản, nơi hai mảng kiến tạo Á - Âu và Biển Philippines giao nhau. Siêu động đất tại khu vực này được cho là lặp lại sau mỗi 100-150 năm.

Hiện đã khoảng 80 năm trôi qua kể từ hai trận động đất lớn Tonankai (1944) và Nankai (1946) - các sự kiện được xác nhận có liên quan đến rãnh này.