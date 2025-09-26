Bà mẹ Nhật Bản giữ thi thể con gái trong tủ đông suốt 20 năm

Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ cụ bà 75 tuổi ở tỉnh Ibaraki sau khi bà thừa nhận giữ xác con gái trong tủ đông trong 20 năm. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Cảnh sát đã bắt giữ một người phụ nữ 75 tuổi sau khi bà thú nhận đã giữ thi thể con gái của mình trong tủ đông trong 20 năm. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, hôm thứ 24/9, bà Keiko Mori đã cùng một người thân đến đồn cảnh sát để tự thú việc cất giấu thi thể, Japan Times đưa tin.

Khi các điều tra viên đến nhà riêng của bà ở tỉnh Ibaraki, phía đông bắc thủ đô Tokyo, họ phát hiện thi thể một phụ nữ trưởng thành trong chiếc tủ đông cỡ lớn có kích thước dài 95 cm, rộng 85 cm và cao 60 cm.

Người phụ nữ được cho là Makiko - con gái của bà Mori - sinh năm 1975 và hiện đã ở độ tuổi gần 50 nếu còn sống.

“Quá trình phân hủy đã tiến triển”, một phát ngôn viên cảnh sát cho biết, đồng thời khẳng định sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết. Khi được phát hiện, thi thể mặc áo phông và đồ lót, trong tư thế quỳ gục mặt xuống bên trong tủ đông.

Theo cảnh sát, bà Mori khai rằng vì mùi thi thể lan khắp nhà nên đã mua tủ đông để giữ xác con gái. Hiện bà bị bắt với cáo buộc “vứt bỏ thi thể một cách bất hợp pháp”.

Phát ngôn viên cảnh sát cho biết Mori có nhiều người con khác, song không tiết lộ cụ thể số lượng cũng như những lời khai liên quan của họ.

Khi các thành viên gia đình tập trung tại nhà bà, họ mới phát hiện thi thể cô con gái trong tủ đông. Bà sống một mình sau khi chồng qua đời hồi đầu tháng này.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước bởi tính chất kỳ lạ và đau lòng.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để làm sáng tỏ toàn bộ sự việc.