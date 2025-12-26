Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Vàng truyền thống phục hồi mạnh mẽ

  • Thứ sáu, 26/12/2025 10:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngay cả với người phương Tây vốn chuộng vàng trắng và bạch kim trong nhiều thập kỷ, nay cũng đang chuyển hướng sang ưa chuộng trang sức vàng ánh kim truyền thống.

vang anh 1

Người bán giới thiệu sản phẩm tại cửa hàng trang sức ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 8/10. Ảnh: Reuters.

Theo Economist, từ các thương hiệu trang sức, tạp chí thời trang cho tới những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, tất cả đều cho thấy mốt trang sức thịnh hành nhất tại thời điểm này là vàng ánh kim truyền thống.

“Chúng ta đang chứng kiến một cuộc phục hưng của vàng truyền thống”, ông Tobias Kormind, người đồng sáng lập thương hiệu kim hoàn 77 Diamonds (Anh), nhận xét.

Năm 2018, chỉ 13,4% nhẫn cưới mà công ty này bán ra làm từ vàng ánh kim, phổ biến nhất khi đó là vàng trắng (42,2%) và bạch kim (37,3%). Nhưng trong năm nay, nhẫn vàng ánh kim truyền thống bán ra chiếm tới 42,5% tổng doanh số, trong khi vàng trắng giảm còn 22,5%, bạch kim giảm còn 31,7%.

Điều gì đứng sau “kỷ nguyên phục hưng vàng truyền thống”? Trước hết, yếu tố người nổi tiếng đóng vai trò không nhỏ. Giới giàu có và nổi tiếng đang góp phần tạo nên cơn sốt của vàng ánh kim truyền thống.

Trong năm nay, các nữ ca sĩ Taylor Swift và Dua Lipa, hay nữ diễn viên Zendaya - những tên tuổi hàng đầu trong nền công nghiệp âm nhạc và điện ảnh quốc tế hiện nay - đều khoe nhẫn đính hôn bằng vàng ánh kim. Điều này kéo theo lượng tìm kiếm về các kiểu dáng nhẫn vàng ánh kim tăng vọt.

vang anh 2

Nữ ca sĩ Taylor Swift đính hôn trong năm nay. Ảnh: Harper's Bazaar.

Bên cạnh đó, làn sóng quay lại với trang sức vàng ánh kim cũng phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với trang sức mang phong cách cổ điển. Trong nhiều thế kỷ, vàng ánh kim từng là lựa chọn chuẩn mực, tượng trưng cho sự giàu có.

Đến thập niên 1990, vàng ánh kim truyền thống dần bị các kim loại trắng quý hiếm thay thế, một phần vì độ bền của các kim loại trắng quý hiếm cao hơn, một phần vì phù hợp với phong cách tối giản, hiện đại của thời kỳ đó. Khi ấy vàng trắng và bạch kim được các thương hiệu trang sức đình đám như Tiffany ưa chuộng sử dụng làm nguyên liệu chế tác.

Tuy nhiên, hiện nay, những chiếc nhẫn phong cách cổ điển lại có sức hút riêng, như một sự quay vòng của mốt. Ngoài ra, vàng ánh kim cũng thường đưa lại hiệu ứng thẩm mỹ mạnh hơn khi kết hợp với đá màu, vừa tạo nên sự nổi bật vừa đạt được tổng thể thẩm mỹ hài hòa.

Cuối cùng, vàng ròng truyền thống vẫn luôn là một kênh đầu tư hiệu quả. “Khi tôi mới bắt đầu làm trong ngành sản xuất trang sức, bạch kim có giá gấp đôi vàng truyền thống”, bà Sally Ryder, nhà sáng lập Ryder Diamonds (Hong Kong, Trung Quốc), nhớ lại.

Hiện nay, giá bạch kim có lúc chỉ còn bằng một phần ba so với vàng truyền thống. Các cặp đôi hiện đều muốn có sự lựa chọn khôn ngoan khi mua nhẫn cưới, họ muốn chiếc nhẫn giữ được giá trị theo thời gian. Với nhiều người trên thế giới, vàng ánh kim truyền thống sau cùng vẫn là tài sản an toàn hơn cả.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

An Hòa

vàng Trung Quốc Mỹ bạch kim vàng trắng ánh kim vàng truyền thống

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Tau lop Trump tao suc ran de nhieu the he, dua uy luc My tro lai? hinh anh

Tàu lớp Trump tạo sức răn đe nhiều thế hệ, đưa uy lực Mỹ trở lại?

08:24 24/12/2025 08:24 24/12/2025

0

Việc công bố Hạm đội Vàng với trụ cột là các chiến hạm lớp Trump lớn nhất và có sức sát thương cao nhất từ trước tới nay đánh dấu một cam kết mang tính thế hệ đối với sức mạnh Hải quân Mỹ, đưa uy lực của Mỹ trở lại trên sân khấu thế giới.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý