Vàng truyền thống phục hồi mạnh mẽ

Ngay cả với người phương Tây vốn chuộng vàng trắng và bạch kim trong nhiều thập kỷ, nay cũng đang chuyển hướng sang ưa chuộng trang sức vàng ánh kim truyền thống.

Người bán giới thiệu sản phẩm tại cửa hàng trang sức ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 8/10. Ảnh: Reuters.

Theo Economist, từ các thương hiệu trang sức, tạp chí thời trang cho tới những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, tất cả đều cho thấy mốt trang sức thịnh hành nhất tại thời điểm này là vàng ánh kim truyền thống.

“Chúng ta đang chứng kiến một cuộc phục hưng của vàng truyền thống”, ông Tobias Kormind, người đồng sáng lập thương hiệu kim hoàn 77 Diamonds (Anh), nhận xét.

Năm 2018, chỉ 13,4% nhẫn cưới mà công ty này bán ra làm từ vàng ánh kim, phổ biến nhất khi đó là vàng trắng (42,2%) và bạch kim (37,3%). Nhưng trong năm nay, nhẫn vàng ánh kim truyền thống bán ra chiếm tới 42,5% tổng doanh số, trong khi vàng trắng giảm còn 22,5%, bạch kim giảm còn 31,7%.

Điều gì đứng sau “kỷ nguyên phục hưng vàng truyền thống”? Trước hết, yếu tố người nổi tiếng đóng vai trò không nhỏ. Giới giàu có và nổi tiếng đang góp phần tạo nên cơn sốt của vàng ánh kim truyền thống.

Trong năm nay, các nữ ca sĩ Taylor Swift và Dua Lipa, hay nữ diễn viên Zendaya - những tên tuổi hàng đầu trong nền công nghiệp âm nhạc và điện ảnh quốc tế hiện nay - đều khoe nhẫn đính hôn bằng vàng ánh kim. Điều này kéo theo lượng tìm kiếm về các kiểu dáng nhẫn vàng ánh kim tăng vọt.

Nữ ca sĩ Taylor Swift đính hôn trong năm nay. Ảnh: Harper's Bazaar.

Bên cạnh đó, làn sóng quay lại với trang sức vàng ánh kim cũng phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với trang sức mang phong cách cổ điển. Trong nhiều thế kỷ, vàng ánh kim từng là lựa chọn chuẩn mực, tượng trưng cho sự giàu có.

Đến thập niên 1990, vàng ánh kim truyền thống dần bị các kim loại trắng quý hiếm thay thế, một phần vì độ bền của các kim loại trắng quý hiếm cao hơn, một phần vì phù hợp với phong cách tối giản, hiện đại của thời kỳ đó. Khi ấy vàng trắng và bạch kim được các thương hiệu trang sức đình đám như Tiffany ưa chuộng sử dụng làm nguyên liệu chế tác.

Tuy nhiên, hiện nay, những chiếc nhẫn phong cách cổ điển lại có sức hút riêng, như một sự quay vòng của mốt. Ngoài ra, vàng ánh kim cũng thường đưa lại hiệu ứng thẩm mỹ mạnh hơn khi kết hợp với đá màu, vừa tạo nên sự nổi bật vừa đạt được tổng thể thẩm mỹ hài hòa.

Cuối cùng, vàng ròng truyền thống vẫn luôn là một kênh đầu tư hiệu quả. “Khi tôi mới bắt đầu làm trong ngành sản xuất trang sức, bạch kim có giá gấp đôi vàng truyền thống”, bà Sally Ryder, nhà sáng lập Ryder Diamonds (Hong Kong, Trung Quốc), nhớ lại.

Hiện nay, giá bạch kim có lúc chỉ còn bằng một phần ba so với vàng truyền thống. Các cặp đôi hiện đều muốn có sự lựa chọn khôn ngoan khi mua nhẫn cưới, họ muốn chiếc nhẫn giữ được giá trị theo thời gian. Với nhiều người trên thế giới, vàng ánh kim truyền thống sau cùng vẫn là tài sản an toàn hơn cả.