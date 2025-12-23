Trung Quốc bất ngờ nhập khẩu lượng vàng lớn chưa từng có từ Nga

Tổng cộng trong 11 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu vàng của Liên bang Nga trị giá 1,9 tỷ USD, cao gần gấp chín lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa.

Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) ngày 22/12, tờ The Moscow Times cho biết trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu vàng của Liên bang Nga sang Trung Quốc ước đạt 930 triệu USD và tháng 11 tiếp tục ghi nhận sự gia tăng về giá trị xuất khẩu vàng từ Liên bang Nga sang Trung Quốc.

Tháng 11/2025, Trung Quốc đã mua vàng từ Liên bang Nga với giá trị kỷ lục 961 triệu USD , đánh dấu thương vụ lớn nhất trong lịch sử giao dịch song phương đối với kim loại quý này.

Tổng cộng trong 11 tháng năm 2025, Trung Quốc đã nhập khẩu vàng của Liên bang Nga trị giá 1,9 tỷ USD , cao gần gấp chín lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này đồng nghĩa với việc trong giai đoạn từ tháng 1 tới tháng 9, tổng kim ngạch xuất khẩu vàng của Liên bang Nga sang Trung Quốc chỉ đạt 9 triệu USD .

Sự gia tăng mạnh mẽ này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh theo đuổi chính sách tích cực tăng dự trữ vàng và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Cuối tháng 11, xuất hiện thông tin Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga lần đầu tiên bắt đầu bán thực tế vàng vật chất từ kho dự trữ để tài trợ cho ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, tạp chí Financial Times của Anh đưa tin vào giữa tháng 11 rằng trong năm 2025, Trung Quốc có thể đã mua lượng vàng cao gấp nhiều lần so với con số được phản ánh trong thống kê chính thức.

Theo ước tính của tập đoàn tài chính Pháp Societe Generale, khối lượng mua có thể đạt khoảng 250 tấn, tương đương hơn một phần ba tổng lượng vàng được các ngân hàng trung ương trên thế giới mua trong năm nay.

Những khối lượng này có thể là một trong các yếu tố dẫn tới đà tăng mạnh của giá vàng.

Trong phiên giao dịch ngày 22/12, giá vàng châu Á đã lần đầu tiên vượt mốc 4.400 USD /ounce, do đồn đoán ngày càng tăng về việc Mỹ tiếp tục cắt giảm lãi suất và nhu cầu tài sản “an toàn” lớn. Cùng đà tăng này, giá bạc cũng thiết lập mức cao kỷ lục.

Khoảng 12 giờ 02 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 4.397,16 USD /ounce, sau khi đã phá mốc 4.400 USD /ounce để chạm mức kỷ lục 4.400,29 USD /ounce vào đầu phiên. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 0,98% lên 4.430,30 USD /ounce.

Trong khi đó, giá bạc giao ngay đã tăng 3,3% lên mức đỉnh 69,44 USD /ounce.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng tới 67%, liên tiếp xô đổ các kỷ lục và lần lượt chinh phục các mốc quan trọng 3.000 USD /ounce và 4.000 USD /ounce. Kim loại quý này đang hướng tới mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 1979. Trong khi đó, bạc thậm chí còn bứt phá mạnh mẽ hơn với mức tăng 138% so với đầu năm, vượt xa hiệu suất của vàng nhờ dòng vốn đầu tư dồi dào và tình trạng hạn chế nguồn cung dai dẳng.

Chuyên gia phân tích kỹ thuật Wang Tao dự báo giá vàng giao ngay có thể mở rộng đà tăng lên 4.427 USD /ounce sau khi phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng tại 4.375 USD /ounce.

Vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, vàng đang được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị và thương mại gia tăng, hoạt động mua vào ổn định của các ngân hàng trung ương và kỳ vọng lãi suất giảm trong năm tới. Đồng USD suy yếu cũng tạo thêm động lực khi giúp kim loại quý trở nên rẻ hơn cho người mua nắm giữ các ngoại tệ khác.

Thị trường đang đoán định sẽ có giá hai đợt cắt giảm lãi suất vào năm 2026, bất chấp những tín hiệu thận trọng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Lãi suất thấp thường có lợi cho các tài sản không sinh lời như vàng.

Theo chuyên gia Simpson, với dự báo sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026 cùng với thị trường việc làm Mỹ chậm lại và xu hướng nới lỏng chính sách của Fed, giá vàng có thể sẽ tiếp tục đà tăng.