Kinh ngạc trước hình ảnh mắt bão Ragasa nhìn từ không gian

  • Thứ ba, 23/9/2025 11:40 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Một phi hành gia Nhật Bản đã chia sẻ những hình ảnh chụp mắt siêu bão Ragasa từ trên cao, đồng thời bày tỏ lo lắng “cho mọi người trên mặt đất”.

Hình ảnh mắt siêu bão Ragasa nhìn từ không gian. Ảnh: X.

Siêu bão Ragasa - cơn bão mạnh nhất trong năm 2025 - đang di chuyển qua phía bắc Philippines, hướng tới vùng biển phía nam Trung Quốc. Sức mạnh khủng khiếp của cơn bão đã thu hút sự chú ý từ các cơ quan phòng chống thiên tai trên mặt đất lẫn những chuyên gia trên không gian.

Tờ Standard HK đưa tin phi hành gia người Nhật Bản Kimiya Yui, đang làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), đã chia sẻ những hình ảnh về siêu bão Ragasa chụp từ trên không vào hôm 21/9. Có thể thấy mắt bão khổng lồ và hoàn lưu dày đặc của cơn bão không khác gì một xoáy nước màu trắng bạc.

“Trạm ISS tình cờ bay qua cơn bão Ragasa, gửi đến các bạn những hình ảnh mới nhất. Tôi thực sự lo lắng cho mọi người trên mặt đất”, ông Yui viết trên mạng xã hội X.

sieu bao ragasa anh 1

Mắt bão khổng lồ và hoàn lưu dày đặc của cơn bão không khác gì xoáy nước màu trắng bạc. Ảnh: X.

Những bức ảnh này nhận được sự quan tâm của cư dân mạng trên toàn thế giới.

“Nhìn thẳng xuống cơn bão, cảm giác như bị nó nuốt chửng vậy”, một người viết.

“Thật kinh ngạc, mắt bão trông như rốn của Trái Đất”, một người khác chia sẻ.

“Hình ảnh nhắc nhở tôi rằng con người nhỏ bé biết bao trước mẹ thiên nhiên”, một bình luận khác cảm thán.

Các cơ quan khí tượng trên toàn thế giới đều đánh giá Ragasa ở mức cao. Ragasa được phân loại là bão cấp 5 theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, "bão dữ dội" theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, và "siêu bão" theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc và Đài quan sát Hong Kong (Trung Quốc).

Sau khi đổ bộ hôm 22/9, siêu bão Ragasa gây sóng lớn, lở đất và mất điện ở miền Bắc Philippines, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người khác mất tích, còn hơn 17.500 người phải di dời.

Đài quan sát Hong Kong cho biết siêu bão Ragasa, với sức gió mạnh nhất gần tâm bão khoảng 230 km/h, dự kiến ​​di chuyển về phía tây - tây bắc với tốc độ 22 km/h qua phía bắc Biển Đông và tiến gần hơn đến bờ biển tỉnh Quảng Đông, trung tâm kinh tế phía nam Trung Quốc.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo cơn bão sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển giữa thành phố Thâm Quyến và huyện Từ Văn, tỉnh Quảng Đông vào ngày 24/9.

Người dân Philippines được giải cứu giữa dòng lũ do bão Ragasa Nước sông dâng cao tràn bờ, nhiều người ở Ilocos Sur và Ilocos Norte (Philippines) được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn khi siêu bão Ragasa với gió giật gần 300 km/h đổ bộ gây mưa lũ nghiêm trọng.

Trí Ân

