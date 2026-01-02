Khoảnh khắc ban đầu trần quán bar cháy ở Thụy Sĩ, 47 người chết

Con số thương vong trong vụ nổ và hỏa hoạn tại quán bar Le Constellation (Crans-Montana, Thụy Sĩ) đã lên 47 người, trong số này có nhiều du khách người nước ngoài.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trần tầng hầm của quán bar có thể đã bắt lửa đầu tiên. Ảnh: NYP.

Theo tờ Guardian, video và hình ảnh trên mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc trần hộp đêm Le Constellation bắt đầu bốc cháy và có người dập lửa. Bức ảnh có dấu hiệu được can thiệp kỹ thuật số.

Tờ Guardian đã làm mờ các chi tiết cá nhân khi đăng tải bức ảnh, cho thấy các que pháo sáng đang cháy được gắn vào chai champagne trong hộp đêm Le Constellation tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, Thụy Sĩ.

Đến nay nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn. Tuy nhiên, theo lời kể của nhân chứng và các đoạn video trên mạng xã hội, nguyên nhân ban đầu có thể do ngọn lửa bắt cháy từ trần tầng hầm của quán bar.

Được biết, các loại pháo sáng gắn trên chai champagne đã được sử dụng phổ biến trong đêm giao thừa. Những loại pháo sáng này thường tạo ra tia lửa nhỏ lấp lánh như pháo hoa khi đốt. Nhiều khả năng các tia lửa này đã bén vào trần cách âm, khiến lửa bùng lên dữ dội. Sự tích tụ khí nóng đột ngột có thể đã gây ra hàng loạt vụ nổ, tạo ra tình trạng hỗn loạn khiến các nạn nhân hoảng loạn và không kịp thoát thân.

Các ngọn nến pháo sáng đã được sử dụng nhiều trong quán bar Le Constellation đêm giao thừa. Ảnh: NYP.

Tấm cách âm khiến đám cháy lan nhanh

CNN dẫn ý kiến của ông Stephen MacKenzie, chuyên gia tư vấn phòng chống hỏa hoạn tại Mỹ, rằng từ các bức ảnh chụp tại hiện trường, ông MacKenzie nhận định các tấm trần cách âm trong quán bar có thể đã khiến đám cháy bùng phát và lan nhanh. Ông MacKenzie cho biết trần cách âm là một vấn đề vốn đã được biết đến từ lâu trong an toàn phòng cháy.

Ông so sánh vụ việc ở quán bar Le Constellation với thảm họa cháy hộp đêm The Station tại bang Rhode Island (Mỹ) năm 2003. Trong vụ việc ở hộp đêm The Station, các tấm trần cách âm đã bắt lửa từ pháo hoa trên sân khấu. Vụ cháy hộp đêm The Station từng khiến 100 người thiệt mạng, 230 người bị thương.

“Vật liệu này rất dễ bắt lửa. Đó là lý do chúng ta thấy nhiều báo cáo cho biết các nạn nhân trong vụ cháy quán bar Le Constellation bị bỏng từ độ một đến cả độ bốn”, ông MacKenzie cho hay.

Ông Glenn Corbett, phó giáo sư chuyên nghiên cứu hỏa hoạn tại Đại học Tư pháp Hình sự John Jay (New York, Mỹ), cũng nhấn mạnh với CNN về tầm quan trọng sống còn của việc thoát hiểm nhanh.

Theo ông Corbett, việc thoát ra ngoài trong vòng chưa đầy hai phút là yếu tố then chốt để có thể sống sót.

"Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng nếu không thể thoát khỏi hiện trường trong vòng 90 giây đầu tiên, cơ hội sống sót sẽ trở nên vô cùng mong manh. Đó chính là mấu chốt: khả năng thoát hiểm nhanh chóng là yếu tố sống còn", ông Corbett khẳng định.

Lửa bốc lên dữ dội bên trong quán bar Le Constellation Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn chưa được làm rõ. Dù vậy, lời kể của một số nhân chứng cùng các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trần tầng hầm của quán bar đã bị bén lửa và bốc cháy.

Sự hỗn loạn và chen lấn khó thoát hiểm

Sự hỗn loạn là một nguyên nhân quan trọng khác khiến những người ở trong quán bar dù muốn tìm cách chạy thoát, nhưng rơi vào ngơ ngác, hoảng loạn khi không hiểu thực sự chuyện gì đang xảy ra.

“Tình huống như vậy không cho phép người ta có thời gian để suy nghĩ. Nhiều người không hiểu thực sự chuyện gì đang xảy ra, nhưng buộc phải nhanh chóng tìm đường thoát trong hoảng loạn”, ông Corbett nhận xét.

Ngoài ra, ông Corbett cho rằng việc quán bar Le Constellation nằm thấp hơn mặt đất làm gia tăng khó khăn khi thoát hiểm.

“Mọi người rất khó di chuyển nhanh khi đi lên cầu thang, đặc biệt trong tình huống chen lấn đông người. Có khả năng một số nạn nhân đã không thể thoát ra vì bị mắc kẹt trong đám đông, họ không thể lên cầu thang giữa làn sóng di chuyển ồ ạt cùng lúc của rất nhiều người”, ông Corbett phân tích.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin mô tả vụ hỏa hoạn là "thảm họa khủng khiếp chưa từng có" với những tổn thất tàn khốc. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông nhấn mạnh: "Đằng sau những con số này là những gương mặt, những cái tên, những gia đình có cuộc đời bị cắt đứt đột ngột hoặc bị thay đổi mãi mãi".

Vết bỏng của các nạn nhân nghiêm trọng đến mức các quan chức Thụy Sĩ cho biết công tác nhận dạng đặc biệt khó khăn. Cha mẹ của những thanh niên mất tích đã đưa ra những lời thỉnh cầu tìm kiếm tin tức về người thân, trong khi các đại sứ quán nước ngoài đang khẩn trương xác định xem công dân của mình có nằm trong số những người gặp nạn hay không.

Nạn nhân vụ cháy đến từ nhiều quốc gia

Italy và Pháp nằm trong số những nước cho biết có công dân mất tích trong vụ việc này. Theo Đại sứ Italy tại Thụy Sĩ, ông Gian Lorenzo Cornado, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã nhanh chóng lên đường tới khu nghỉ dưỡng Crans-Montana để tham gia công tác bảo hộ công dân. Australia cũng xác nhận có một công dân nước này bị thương trong vụ việc.

Theo Đại sứ Gian Lorenzo Cornado, trong số 112 người bị thương, hầu hết đã được xác định danh tính, chỉ có 5 trường hợp chưa thể xác định. 6 công dân Italy vẫn đang mất tích, 13 người đang phải nằm viện. 3 người đã được đưa về nước ngay trong ngày 1/1, 3 người khác tiếp tục hồi hương trong ngày 2/1.

Giới chức Thụy Sĩ hiện chỉ cung cấp con số “hơn 40 người thiệt mạng”, song một số tờ tin tức của Italy, như tạp chí tài chính Il Sole 24 Ore, đã đưa ra con số 47 nạn nhân thiệt mạng, dựa trên một số nguồn tin từ nhà chức trách Thụy Sĩ.

Các điều tra viên cho biết nhiều thi thể bị cháy sém nghiêm trọng đến mức có thể mất vài ngày hoặc vài tuần mới có thể xác định được danh tính.