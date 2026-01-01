Gần 40 người chết trong vụ nổ quán bar, Thụy Sĩ mở rộng điều tra

Giới chức Thụy Sĩ đang mở cuộc điều tra toàn diện nhằm làm rõ nguyên nhân vụ nổ tại quán bar trong đêm Giao thừa, khiến gần 40 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ nổ và hỏa hoạn tại quán bar "Le Constellation" (Thụy Sĩ) sau vụ nổ xảy ra trong một bữa tiệc đêm giao thừa ngày 1/1/2026. Ảnh: Reuters.

Ít nhất khoảng 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương, phần lớn trong tình trạng nghiêm trọng, sau một vụ nổ xảy ra tại quán bar đông đúc trong đêm tiệc mừng năm mới ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp Crans-Montana, miền Tây Nam Thụy Sĩ, giới chức nước này cho biết hôm 1/1/2026, theo Reuters.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30 sáng (giờ địa phương) tại quán bar mang tên Le Constellation. Ngọn lửa bùng phát dữ dội sau vụ nổ, nhanh chóng lan rộng trong không gian kín của quán.

Nguyên nhân chính xác hiện vẫn chưa được xác định, song nhà chức trách nhận định nhiều khả năng đây là một tai nạn, không phải hành động tấn công.

“Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi coi đây là một vụ hỏa hoạn và không đặt ra giả thuyết khủng bố”, công tố viên Béatrice Pilloud phát biểu tại họp báo, đồng thời cho biết một cuộc điều tra toàn diện đã được khởi động.

Theo ông Stéphane Ganzer, Giám đốc an ninh bang Valais, trong số các nạn nhân có nhiều người nước ngoài. Cảnh sát trưởng bang Valais, ông Frédéric Gisler, cho biết một đường dây nóng đã được thiết lập để hỗ trợ thân nhân các nạn nhân.

“Không thể giấu được sự bàng hoàng trước những gì đã xảy ra trong đêm tại Crans-Montana. Chúng tôi ghi nhận khoảng 100 người bị thương, đa số rất nặng, và đáng tiếc là hàng chục người được cho là đã thiệt mạng”, ông Gisler nói.

Các nạn nhân bị thương đã được chuyển tới nhiều bệnh viện tại Sion, Lausanne, Geneva và Zurich. Bộ Ngoại giao Italy dẫn thông tin từ cảnh sát Thụy Sĩ cũng cho biết số người tử vong vào khoảng 40, tuy nhiên phía cảnh sát địa phương chưa xác nhận con số cụ thể.

Trước đó, cảnh sát cho hay nhiều nạn nhân bị bỏng nặng, khu vực xảy ra sự cố đã bị phong tỏa hoàn toàn, đồng thời thiết lập vùng cấm bay trên không phận Crans-Montana. Lực lượng cứu hộ đã huy động 10 trực thăng và 40 xe cứu thương để ứng cứu khẩn cấp.

Công tố viên Pilloud cho biết giới chức đang nỗ lực bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình sớm nhất có thể. “Rất nhiều nguồn lực pháp y đã được huy động nhằm xác định danh tính các nạn nhân. Mục tiêu của chúng tôi là đưa các nạn nhân trở về với người thân trong thời gian sớm nhất”, bà nói.

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani nhận định vụ hỏa hoạn có thể liên quan đến pháo hoa.

“Có vẻ đây là một tai nạn do lửa, một vụ nổ nào đó, có thể từ pháo hoặc pháo sáng trong lúc chào đón năm mới”, ông nói trên kênh Sky TG24.

Tuy nhiên, công tố viên Pilloud nhấn mạnh còn quá sớm để kết luận nguyên nhân vụ nổ tại quán Constellation. “Cuộc điều tra mới ở giai đoạn ban đầu. Quá trình này sẽ mất nhiều thời gian và các chuyên gia chỉ có thể tiếp cận hiện trường khi địa điểm được bảo đảm an toàn tuyệt đối”, bà cho biết.

Theo hãng tin AP, hai phụ nữ kể với đài BFMTV (Pháp) rằng họ có mặt bên trong quán khi chứng kiến một nhân viên pha chế cõng một nữ phục vụ trên vai. Người phục vụ này cầm một ngọn nến đang cháy đặt trong chai, khiến trần gỗ bắt lửa. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và làm sập trần nhà.

Một trong hai nhân chứng mô tả cảnh hỗn loạn khi đám đông hoảng loạn tìm cách thoát khỏi hộp đêm nằm ở tầng hầm, chen chúc trên cầu thang hẹp và qua một lối cửa nhỏ.