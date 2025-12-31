Nhà giàu châu Á tìm đến Thụy Sĩ cất giữ tài sản

Các ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ đã ghi nhận nhu cầu ngày càng tăng từ các văn phòng quản lý tài sản gia đình và các cá nhân giàu có ở châu Á muốn gửi tài sản tại châu Âu.

Theo thông tin đăng trên tờ Financial Times, các ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ đang mở rộng đội ngũ chuyên trách về châu Á tại quốc gia Trung Âu, sau khi số lượng yêu cầu và đề nghị từ khu vực này tăng mạnh trong 2 năm qua.

Nhiều chuyên gia ngân hàng cho biết các văn phòng quản lý tài sản gia đình và các cá nhân siêu giàu ở châu Á đang chuyển tiền ngày càng nhiều sang Thụy Sĩ, tìm kiếm các mối quan hệ trực tiếp và một nơi trú ẩn an toàn cho các tài sản, bao gồm cả vàng vật chất trong các hầm chứa. Theo đó, khách hàng muốn khoản đầu tư của họ được ghi nhận và nắm giữ hợp pháp tại Thụy Sĩ ngay cả khi họ sống và làm việc ở nơi khác.

Hiện Thụy Sĩ vẫn giữ vững vị thế là thiên đường đầu tư hàng đầu thế giới, bất chấp dự đoán kéo dài nhiều năm cho rằng tình trạng ngành ngân hàng lộ không ít bí mật và áp lực quốc tế đối với hệ thống tài chính sẽ làm giảm vị thế của nước này. Công ty Boston Consulting Group (BCG) khẳng định Thụy Sĩ vẫn là trung tâm hàng đầu về tài sản hải ngoại vào năm 2024, với 2.740 tỷ USD tài sản được quản lý.

Các trung tâm tài chính đối thủ như Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và Dubai tăng trưởng nhanh hơn trong những năm gần đây. Theo BCG, Hong Kong năm ngoái sở hữu 2.650 tỷ USD tài sản được quản lý, trong khi Singapore có 1.920 tỷ USD . Tuy vậy, 2 trung tâm châu Á này đã trở thành những điểm đến quan trọng cho các ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ, đóng vai trò là nguồn khách hàng mới tăng trưởng nhanh chóng, và nhiều tài sản trong số đó cuối cùng lại chảy ngược về Thụy Sĩ.

Theo dữ liệu từ BIS và SNB, số lượng tiền gửi của cư dân Hong Kong và Singapore đã tăng vọt trong những năm gần đây. Ông Omar Shakur - Giám đốc điều hành tại ngân hàng tư nhân Lombard Odier - ghi nhận phần lớn khách hàng vẫn tiếp tục đặt dịch vụ tại châu Á, nhưng tỷ lệ khách hàng quan tâm đến Thụy Sĩ đang tăng lên.

Sự thay đổi nêu trên đánh dấu một bước ngoặt so với thập kỷ mà sự gần gũi và thuận tiện đã biến Hong Kong và Singapore thành những trung tâm tự nhiên cho sự giàu có của châu Á. Nhiều ngân hàng Thụy Sĩ đã mở rộng hoạt động tại châu Á trong 2 - 3 thập kỷ qua để phục vụ số lượng người giàu ngày càng tăng trong khu vực, góp phần tiên phong mô hình ngân hàng tư nhân trong khu vực.

Tuy nhiên, các chuyên gia ngân hàng nhận định những biến động chính trị trên khắp khu vực đã làm gia tăng mối lo ngại của giới nhà giàu châu Á về sự an toàn đối với tài sản của họ.

Ông Christian Cappelli, người đứng đầu bộ phận châu Á tại Ngân hàng Julius Baer ở Zurich, chia sẻ: “Vào năm 2010, nhu cầu của khách hàng châu Á về việc gửi tiền vào Thụy Sĩ là rất ít. Không có lợi ích gì. Gửi tiền vào những nơi như Singapore lúc đó cũng tốt không kém. Nhưng chiều hướng này đã thay đổi kể từ năm 2019. Khách hàng ngày càng cảm thấy tình hình địa chính trị khó dự đoán hơn, và do đó, việc có tài sản ở các khu vực pháp lý khác nhau là rất quan trọng”.