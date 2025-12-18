Đại gia tộc ngân hàng Thụy Sĩ kiện tụng rình rang

Sau ba thế hệ giữ kín đời tư đến mức gần như bí mật tuyệt đối, gia tộc ngân hàng Rothschild - một trong những gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất châu Âu - nay rơi vào cuộc nội chiến pháp lý.

Bà Ariane de Rothschild đứng ra khởi kiện con dâu để đòi lại quyền sở hữu các tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: Guardian.

Gia tộc Rothschild đang rơi vào vòng xoáy kiện tụng xoay quanh bộ sưu tập nghệ thuật đồ sộ, trị giá hàng tỷ euro. Cuộc đối đầu đang diễn ra tại tòa án giữa hai nhân vật chính là bà Nadine de Rothschild (93 tuổi), góa phụ của ông Edmond de Rothschild, và con dâu bà, Ariane de Rothschild.

Quy tắc im lặng của gia tộc bị phá bỏ

Theo Guardian, trọng tâm tranh chấp là bộ sưu tập khổng lồ gồm các cổ vật và các bức tranh đắt giá được lưu giữ tại điền trang Chateau de Pregny của gia tộc Rothschild ở bang Geneva (Thụy Sĩ). Những vị khách từng được ghé thăm nơi này mô tả nơi đây “giống như một bảo tàng Louvre thu nhỏ”.

Gia đình Rothschild từ lâu đã duy trì “luật im lặng” về những gì đang được cất giữ tại điền trang Chateau de Pregny, công trình nhìn ra hồ Geneva. Nơi đây cấm hoàn toàn nhiếp ảnh và khách tham quan. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, bộ sưu tập nghệ thuật ở đây bao gồm các tác phẩm hội họa của những danh họa như Goya, Rembrandt, Fragonard, El Greco và Boucher.

Bà Nadine và ông Edmond de Rothschild hồi năm 1964. Ảnh: Guardian.

Bà Nadine khẳng định người chồng quá cố của bà đã để lại cho bà một phần đáng kể trong bộ sưu tập này. Bà muốn đưa các hiện vật vào một bảo tàng mới mở tại Geneva, để giới thiệu bộ sưu tập nghệ thuật thuộc sở hữu của Quỹ Edmond và Nadine de Rothschild, quỹ do chính bà sáng lập.

Ngược lại, bà Ariane - vợ của ông Benjamin de Rothschild (đã qua đời năm 2021), con trai duy nhất của ông Edmond và bà Nadine - lại cho rằng toàn bộ bộ sưu tập nghệ thuật phải được giữ nguyên vẹn tại điền trang Chateau de Pregny.

Trong hồ sơ pháp lý, bà Ariane (60 tuổi) cáo buộc mẹ chồng bị các cố vấn chi phối, thậm chí bà Ariane so sánh bà Nadine với bà Liliane Bettencourt, người thừa kế của tập đoàn L’Oréal.

Năm 2011, con gái của bà Bettencourt từng yêu cầu tòa án chính thức công nhận rằng bà Bettencourt mất năng lực hành vi dân sự, sau khi bà muốn tặng 1 tỷ euro cho một nhiếp ảnh gia trẻ.

Bà Nadine bác bỏ cáo buộc của con dâu: “Tôi quen Liliane Bettencourt, bà ấy không phải người có thể bị ép làm điều mình không muốn. Tôi cũng vậy. Chỉ cần nghe giọng nói và câu trả lời của tôi là đủ để hiểu tôi rất khó bị ai thao túng. Việc phải kết thúc cuộc đời bằng một trận chiến pháp lý lớn như thế này khiến tôi đau lòng”.

Nói về mối quan hệ với con dâu, bà Nadine cho biết thêm: “Thoạt tiên, tôi mở rộng vòng tay chào đón con dâu bước vào gia đình hồi năm 1999, có những bức ảnh chúng tôi chụp chung với nhau, tôi đã rất hào phóng trong những món quà tặng dành cho con dâu".

Thậm chí, bà đã chuyển khỏi điền trang Chateau de Pregny rộng hơn 1.100 m² để vợ chồng con trai và các cháu nội có thể sống tự do, thoải mái nhất.

Cuộc chiến giữa mẹ chồng và nàng dâu

Theo bà Nadine, mối quan hệ giữa bà và con dâu trở nên “không thể hàn gắn” sau khi con trai bà qua đời. Bà hiện sống tại miền quê gần Geneva. Vụ kiện giữa bà và con dâu xoay quanh quyền sở hữu các tác phẩm nghệ thuật của nhà Rothschild dự kiến sẽ kéo dài.

Điền trang Chateau de Pregny từ lâu đã được giới thượng lưu gọi là "bảo tàng Louvre thu nhỏ”. Ảnh: Guardian.

Bà Nadine khẳng định bà được thừa hưởng từ chồng nhiều cổ vật và tác phẩm nghệ thuật. Tất cả những món này hiện nằm trong điền trang Chateau de Pregny. Từ sau khi con trai bà qua đời, bà Nadine không thể lấy lại những gì thuộc về mình. “Đó là lý do, dù rất buồn, tôi buộc phải khởi kiện”, bà Nadine cho hay.

Bà Nadine chia sẻ thêm: “Chúng ta đang nói về những tác phẩm nghệ thuật lớn, những món cổ vật quý giá nên thuộc về một bảo tàng. Tôi khó hình dung thế hệ trẻ của nhà Rothschild muốn gánh vác những trách nhiệm như vậy.

Dù sao đi nữa, các cháu gái tôi sẽ là người thừa kế từ tôi. Tôi hy vọng các cháu hiểu rằng cuộc chiến này là giữa mẹ và bà nội, không phải một cuộc chiến chống lại các cháu. Mong muốn duy nhất của tôi là một ngày nào đó, các cháu sẽ nhận ra tôi làm điều này là vì danh dự của gia đình”.

Bà Nadine và con dâu Ariane de Rothschild trong bức ảnh chụp chung hồi năm 2004. Ảnh: Guardian.

Phía đại diện của bà Ariane hiện lập luận rằng, bà Nadine chỉ bắt đầu đòi quyền sở hữu sau khi con trai bà đã mất. Vì vậy, bà Ariane cho rằng động thái đòi quyền sở hữu này là không có cơ sở.

Sinh ra với tên Nadine Lhopitalier trong một gia đình nghèo, bà Nadine rời khỏi nhà và sống tự lập từ năm 14 tuổi. Bà từng làm nhiều công việc để kiếm sống, từ những công việc lao động chân tay cho tới việc làm người mẫu cho các họa sĩ. Sau này, bà dùng tên Nadine Tallier để biểu diễn tại các tụ điểm ca nhạc và đảm nhận những vai phụ trong phim điện ảnh.

Đầu thập niên 1960, bà gặp ông Edmond de Rothschild. Trong cuộc gặp đầu tiên, ông Edmond nhìn chiếc nhẫn bà đeo và nói: “Đẹp đấy, nhưng tiếc nỗi viên kim cương này là giả”. Hai người kết hôn năm 1963. Từ đó trở đi, mọi món trang sức kim cương bà Nadine đeo đều là thật.

Là vợ của thành viên giàu nhất trong gia tộc Rothschild, bà Nadine quản lý 14 bất động sản của gia đình. Trong nhiều thập kỷ, họ thường xuyên tiếp đón giới thượng lưu toàn cầu ghé chơi, từ các chính trị gia danh tiếng, những quý tộc châu Âu, cho tới những nghệ sĩ đình đám thế giới.

Bà Nadine thừa nhận mình là một người mẹ không dành nhiều thời gian cho con. Con trai bà chủ yếu lớn lên cùng với các bảo mẫu. Ông Benjamin lúc sinh thời từng nói mẹ ông đối xử với ông như “một người thừa kế”, hơn là một người con.