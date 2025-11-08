Eric Trump hé lộ tuổi thơ khác thường trong hồi ký mới

Hồi ký mới của Eric Trump hé mở câu chuyện trưởng thành trong gia đình tổng thống Mỹ, nơi kỷ luật, trung thành và danh dự gia tộc được đặt lên hàng đầu.

Trong cuốn hồi ký "Under Siege: My Family's Fight to Save Our Nation" (tạm dịch: Bị bao vây: Cuộc chiến của gia đình tôi để cứu lấy đất nước), Eric Trump, con trai thứ của Tổng thống Donald Trump, lần đầu tiên kể lại câu chuyện của chính mình: tuổi thơ trong hào quang và kỷ luật, những bài học của cha, và vai trò “người giữ nền tảng” trong một gia đình luôn ở tâm điểm tranh cãi.

Phát hành trong bối cảnh nước Mỹ chuẩn bị bước vào chu kỳ bầu cử mới, cuốn hồi ký nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ vì cái tên Trump, mà còn vì góc nhìn riêng tư, hiếm hoi và phần nào nhân văn hơn về một trong những gia tộc quyền lực nhất nước Mỹ.

Tuổi thơ trong hào quang và kỷ luật thép

Trong cuốn hồi ký mới ra mắt, Eric Trump mô tả hành trình trưởng thành của ông trong một gia đình danh tiếng nhưng cũng không kém phần thị phi. Ở tuổi 41, ông tự nhận mình là “bàn tay vững vàng” của nhà Trump - người luôn ở hậu trường để giữ mọi thứ vận hành ổn định.

Cuốn sách mở đầu bằng khoảnh khắc đầy căng thẳng khi ông chứng kiến vụ ám sát hụt nhằm vào cha mình trong buổi vận động tại Butler (Pennsylvania) năm 2024.

“Tôi nghe thấy tiếng súng. Với xuất thân là người từng thi đấu bắn súng, tôi biết ngay âm thanh đó là gì”, Eric Trump kể trong cuộc phỏng vấn qua Zoom với tờ Telegraph từ văn phòng ở Florida. “Tôi cảm thấy bất lực, mà người thuộc kiểu A như tôi thì không quen với cảm giác ấy”.

Người thuộc kiểu A là những cá nhân có tính cách cạnh tranh cao, năng động, cầu toàn và luôn đặt mục tiêu rõ ràng. Họ thường làm việc với cường độ lớn, có xu hướng nóng vội, dễ căng thẳng khi mất kiểm soát hoặc bị trì hoãn.

Eric Trump cũng chia sẻ rằng sự kiện ám sát hụt nhằm vào cha của ông đã phần nào thể hiện một khía cạnh hiếm thấy của một gia đình quyền lực: cảm giác dễ tổn thương giữa chính trường đầy biến động.

Trong lời tựa của cuốn hồi ký do Eric Trump trình làng, Tổng thống Trump viết về con trai: “Bình tĩnh trong áp lực, mạnh mẽ, tập trung và trung thành tuyệt đối. Eric là người bạn muốn có bên mình trong chiến hào”.

Eric Trump, với chiều cao 1,98 m, từng là người con trai cao nhất của Tổng thống Trump trước khi Barron Trump chào đời. Ảnh: Reuters.

Sinh năm 1984 tại New York, Eric Trump là con của Donald Trump và người vợ cũ Ivana Trump, siêu mẫu đến từ Tiệp Khắc (cũ). Tuổi thơ của Eric Trump trải qua giữa hai thế giới đối lập: những tầng cao của Tháp Trump và khu nghỉ dưỡng xa hoa Mar-a-Lago ở Florida.

“Tôi từng bay bằng trực thăng đến Atlantic City mỗi cuối tuần, cùng Michael Jackson hay Mike Tyson”, ông nhớ lại.

Tuy nhiên, ánh hào quang đi kèm kỷ luật sắt. “Cha tôi bắt đầu cho tôi làm việc từ năm 11 tuổi - đổ bê tông, cắt đá, vận hành máy cưa - và trả lương tối thiểu”, Eric Trump kể lại. “Ngày nay, người ta có thể gọi đó là lạm dụng, nhưng với tôi, đó là cách học giá trị của đồng tiền”.

Theo lời Eric Trump, mỗi sáng, Tổng thống Trump đều nhắc con: “Không rượu, không thuốc lá, không ma túy. Đồng thời, nhớ đừng tin ai”. Eric Trump cho rằng bài học ấy phản ánh thời kỳ cha ông “mắc nợ hàng tỷ USD và bị các ngân hàng truy đuổi”.

“Cha biết rõ thế giới khắc nghiệt ra sao”, con trai thứ của tổng thống Mỹ chia sẻ.

Người kế thừa "tinh thần Trump"

Trong khi Tổng thống Trump là người rèn luyện con bằng thực tế thương trường, thì Ivana Trump lại là người gieo vào con trai tinh thần kỷ luật châu Âu.

Eric Trump mô tả mẹ mình là “sự kết hợp giữa Claudia Schiffer và Lindsay Lohan”, một người vừa hào nhoáng vừa nghiêm khắc. Ông thừa nhận bị mẹ “đánh đòn thường xuyên” nhưng tin rằng “đó là cách giáo dục hiệu quả”.

Từ trái sang: Ivanka Trump, Eric Trump và Ivana Trump, ảnh chụp tại New York vào tháng 5/2007. Ảnh: WireImage.

“Bà có thể ôm bạn đầy yêu thương, rồi ngay sau đó nói ‘quên đi, đừng yếu đuối nữa’”, Eric viết trong hồi ký.

Trong sách, ông kể lại khoảnh khắc đau đớn khi phát hiện thi thể mẹ sau cú ngã cầu thang năm 2022. “Tôi đến trước cả đội cứu thương. Khi họ đưa mẹ đi, tôi tự mình dọn dẹp hiện trường. Đó là trách nhiệm của một người con”, ông kể.

Hình ảnh người con “âm thầm xử lý những thời khắc khó khăn nhất để người khác không phải chịu đựng” được thể hiện xuyên suốt cuốn hồi ký. Eric Trump mô tả bản thân là “người dọn dẹp”, vừa nghĩa đen vừa nghĩa bóng, trong một gia đình liên tục đối mặt kiện tụng và dư luận.

Tốt nghiệp loại ưu chuyên ngành tài chính và quản trị tại Đại học Georgetown năm 2006, Eric Trump nhanh chóng đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Tổ chức Trump, đồng thời tham gia chương trình truyền hình thực tế “Người tập sự” cùng cha. Khi Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2017, Eric trở thành người điều hành chính các mảng nghỉ dưỡng, khách sạn và sân golf của tập đoàn.

Trong số đó, dự án cải tạo khu nghỉ dưỡng Turnberry ở Scotland trị giá gần 200 triệu USD được xem là “viên ngọc” trong sự nghiệp kinh doanh của ông. Tại Anh, Tổng thống Trump gọi Turnberry là “bức Monet của tôi”, theo Telegraph.

Bên cạnh sự nghiệp, Eric cũng xây dựng hình ảnh gia đình mẫu mực với vợ - bà Lara Trump, cựu nhà sản xuất truyền hình kiêm dẫn chương trình Fox News. Hai người có hai con, Luke và Carolina, đều được rửa tội tại Nhà Trắng. “Đức tin là điều gắn bó gia đình tôi sâu sắc”, Eric Trump nói.

Lara Trump, vợ của Eric Trump, cũng tích cực tham gia vào các hoạt động chính trị của gia đình chồng. Ảnh: Reuters.

Trong hồi ký, ông khẳng định gia đình Trump không hưởng lợi từ chính trị. “Chúng tôi mất hàng trăm triệu USD cho những vụ kiện. Cha tôi tự chi toàn bộ cho chiến dịch tranh cử và không nhận lương tổng thống”, Eric viết, bác bỏ cáo buộc lợi dụng quyền lực.

Khép lại cuốn hồi ký, Eric Trump hiện lên như người kế thừa tinh thần của gia tộc - đề cao kỷ luật, lòng trung thành và sự kiên định giữa sóng gió chính trị. Hình tượng này được xem như nền móng cho một “thế hệ Trump mới” có thể sớm bước vào chính trường Mỹ. Tuy vậy, khi được hỏi về khả năng đó, Eric chỉ trả lời khéo léo: “Không bao giờ nói không. Nếu tôi muốn, tôi có thể”.