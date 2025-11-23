'Lời nguyền' ung thư đeo bám gia tộc Kennedy

Nhà báo Tatiana Schlossberg, cháu ngoại của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, cho biết cô được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, tiên lượng còn chưa đầy một năm để sống.

Tatiana Schlossberg phát biểu tại một sự kiện tổ chức ở Thư viện John F. Kennedy nằm ở thành phố Boston, bang Massachusetts (Mỹ) ngày 29/10/2023. Ảnh: Reuters.

Theo Guardian, ngày 22/11, trong một bài viết đăng trên tạp chí The New Yorker, nữ nhà báo 35 tuổi, con gái của bà Caroline Kennedy và ông Edwin Schlossberg, cho biết cô mắc bệnh bạch cầu cấp tính dòng tế bào tủy xương.

Tatiana Schlossberg phát hiện bệnh không lâu sau khi sinh con thứ hai trong tháng 5/2024. Cô đã điều trị bệnh kể từ đó đến nay.

Đột ngột lâm trọng bệnh

"Tôi không tin rằng những gì các bác sĩ đang nói về chính tôi. Trước khi nhận kết quả, tôi còn bơi một dặm dưới hồ khi đang mang thai ở tháng thứ 9. Tôi không thấy mình là người có bệnh. Tôi thậm chí còn khoẻ hơn rất nhiều người mà tôi quen biết”, Tatiana viết.

Khi chia sẻ về quá trình điều trị trong bài viết, Tatiana Schlossberg chỉ trích chính sách của Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr, anh họ của cô. Tatiana bày tỏ sự bất bình trước quyết định cắt giảm ngân sách nghiên cứu y khoa, cho rằng quyết định này đang gây tổn hại trực tiếp đến những bệnh nhân như cô.

"Khi dành ngày càng nhiều thời gian ở trong bệnh viện với các bác sĩ, y tá và nhà nghiên cứu, tôi mới hiểu thêm về sự tác động của quyết định cắt gần nửa tỷ USD dành cho nghiên cứu vaccine mRNA, đây là công nghệ có thể ứng dụng để điều trị một số loại ung thư”, Tatiana viết trong bài báo.

Tatiana cũng phản đối việc ông Robert F. Kennedy Jr “cắt hàng tỷ USD khỏi ngân sách của Viện Y tế Quốc gia”, đây là đơn vị tài trợ nghiên cứu y khoa lớn nhất thế giới. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ còn đe doạ loại bỏ hội đồng chuyên gia chịu trách nhiệm khuyến nghị các chương trình tầm soát ung thư.

Tatiana chia sẻ rằng đội ngũ bác sĩ tại Trung tâm Y khoa Irving của Đại học Columbia, nơi cô điều trị, từng rất lo lắng về tương lai của trường sau khi chính quyền của Tổng thống Trump cắt giảm nguồn ngân sách tài trợ liên bang dành cho trường.

"Hệ thống y tế mà tôi đang phụ thuộc vào đó bỗng trở nên mong manh, chênh vênh”, Tatiana viết. Dù vậy, sau đó, Đại học Columbia đã đạt được thoả thuận với chính quyền để khôi phục khoản tài trợ.

Nữ nhà báo Tatiana Schlossberg từng là phóng viên viết bài cho các tờ tin tức và tạp chí uy tín tại Mỹ như New York Times, Atlantic, Washington Post và Vanity Fair. Cô và chồng - George Moran - có hai con: một bé trai 3 tuổi và một bé gái 1 tuổi.

Kết thúc bài viết, Tatiana Schlossberg cho biết cô sẽ dành quãng thời gian còn lại để “lấp đầy tâm trí bằng những ký ức đẹp” về các con và gia đình. “Tôi cố gắng sống, hiện diện bên các con mỗi ngày. Nhưng sống trọn vẹn trong hiện tại khó hơn tôi nghĩ, nên tôi chấp nhận để ký ức đến rồi đi… Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để có những kỷ niệm đáng nhớ", Tatiana viết.

Tổng thống Mỹ John F. Kennedy ngay trước khi bị ám sát ngày 22/11/1963. Ảnh: New York Post.

Lời nguyền chưa buông

Tình trạng sức khỏe của Tatiana Schlossberg khiến truyền thông Mỹ tiếp tục xôn xao bình luận về “lời nguyền đối với nhà Kennedy”, khi thêm một lần nữa gia tộc này phải chứng kiến bi kịch xảy đến với các thành viên.

New York Post bình luận bi kịch dai dẳng đã đeo bám gia tộc Kennedy suốt nhiều thế hệ. Chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối của Tatiana Schlossberg tiếp tục kéo dài danh sách những cái chết, tai nạn và mất mát đột ngột xảy đến với những thành viên trong gia tộc Kennedy, một trong những gia tộc nổi tiếng nhất nước Mỹ. Cụ thể:

Năm 2020, Maeve Kennedy Townsend McKean (40 tuổi), cháu gái của Robert F. Kennedy, và con trai Gideon (8 tuổi) tử vong trong vụ lật thuyền tại vịnh Chesapeake. Chính trị gia Robert F. Kennedy là em trai cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy.

Năm 2019, Saoirse Kennedy Hill, cháu gái của Robert F. Kennedy, qua đời ở tuổi 22 vì sốc thuốc tại tư gia ở Hyannis Port, bang Massachusetts, Mỹ.

Năm 2012, bà Mary Richardson Kennedy, vợ của Robert F. Kennedy Jr (con trai của Robert F. Kennedy), tự tử tại nhà riêng ở Bedford, New York. Bà Mary qua đời ở tuổi 52 giữa lúc đang tiến hành thủ tục ly hôn.

Năm 2011, bà Kara Kennedy, con gái cả của Thượng nghị sĩ Ted Kennedy (em trai của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy), qua đời ở tuổi 51 vì lên cơn đau tim sau một buổi tập luyện thể thao tại Washington D.C. Trước đó, bà từng điều trị ung thư phổi.

Năm 1999, John F. Kennedy Jr, con trai duy nhất của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, qua đời ở tuổi 38 trong một vụ rơi máy bay. Khi ấy, ông John F. Kennedy Jr tự điều khiển một chiếc máy bay cỡ nhỏ bay ngoài khơi đảo Martha's Vineyard, bang Massachusetts, Mỹ. Trên máy bay khi ấy còn có vợ và em vợ của ông John F. Kennedy Jr.

Năm 1997, Michael Kennedy, con trai của ông Robert F. Kennedy, qua đời ở tuổi 39 trong vụ tai nạn trượt tuyết tại Aspen, bang Colorado.

Năm 1984, David Kennedy, con trai của Robert F. Kennedy, qua đời ở tuổi 28 vì dùng thuốc quá liều trong khách sạn ở thị trấn Palm Beach, bang Florida.

Năm 1969, Thượng nghị sĩ Ted Kennedy mất điều khiển trong khi lái xe, khiến xe rơi khỏi một cây cầu ở đảo Chappaquiddick, bang Massachusetts. Trợ lý của ông - Mary Jo Kopechne (28 tuổi) - được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong trong chiếc xe chìm dưới nước. Ted Kennedy trình báo với cảnh sát về vụ việc ở thời điểm 10 tiếng đồng hồ sau khi vụ tai nạn xảy ra và phải chịu 2 tháng tù án treo vì rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn.

Ông Robert F. Kennedy nằm trên sàn sau khi bị ám sát hụt hồi tháng 6/1968. Ảnh: New York Post.

Năm 1968, Robert F. Kennedy bị ám sát tại khách sạn Ambassador ở Los Angeles ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống sơ bộ ở bang California. Nghi phạm bị bắt ngay sau đó.

Năm 1963, Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát khi tại thành phố Dallas, ông qua đời ở tuổi 46.

Năm 1963, Patrick Bouvier Kennedy, người con trai sinh non của Tổng thống John F. Kennedy và phu nhân Jackie Kennedy qua đời sau khi chào đời 39 giờ.

Năm 1948, Kathleen Kennedy, em gái của Tổng thống John F. Kennedy, qua đời ở tuổi 28 trong một vụ rơi máy bay tại Pháp.

Năm 1944, Joseph P. Kennedy Jr., con trai trưởng nhà Kennedy, anh trai của Tổng thống John F. Kennedy, thiệt mạng ở tuổi 29 khi máy bay ném bom do ông điều khiển phát nổ trong một nhiệm vụ bí mật thời Thế chiến II.