Nữ diễn viên bị chỉ trích vì hóa trang thành phu nhân Jackie Kennedy

Nữ diễn viên người Mỹ Julia Fox gây tranh cãi khi hóa trang thành cố đệ nhất phu nhân Mỹ Jackie Kennedy trong dịp lễ Halloween vừa qua, cô mặc bộ đầm hồng vấy máu đi dự tiệc.

Nữ diễn viên người Mỹ Julia Fox gây tranh cãi khi hóa trang thành cố đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy trong bộ đầm vấy máu. Ảnh: CNBC.

Ngay khi hình ảnh của Julia Fox được lan truyền trên mạng, nữ diễn viên 35 tuổi liền trở thành tâm điểm tranh cãi. Fox lựa chọn hóa thân thành phu nhân Jackie Kennedy trong ngày cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị ám sát, cô xuất hiện tại một bữa tiệc Halloween ở thành phố New York, Mỹ.

Dư luận Mỹ bùng nổ tranh cãi trái chiều, nhiều người cho rằng việc Fox tái hiện một khoảnh khắc đau thương trong lịch sử nước Mỹ là điều khó chấp nhận, bởi lễ hội hóa trang Halloween vốn dành cho niềm vui và sự giải trí.

Trước những tranh cãi, Julia Fox đã bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội để bảo vệ lựa chọn của mình: “Tôi hóa thân thành phu nhân Jackie Kennedy là để đưa ra một tuyên ngôn. Sau sự việc kinh hoàng, bà Jackie từng từ chối thay ngay bộ váy đẫm máu và nói: “Tôi muốn họ thấy những gì họ đã làm”. Hình ảnh bộ váy hồng vấy máu của bà là một trong những hình ảnh ám ảnh nhất trong lịch sử hiện đại: cái đẹp và nỗi kinh hoàng”.

Dù vậy, nhà báo Jack Schlossberg - cháu ngoại của bà Jackie Kennedy - đã lên tiếng chỉ trích hành động của Fox trên mạng xã hội. “Việc Julia Fox lấy bạo lực chính trị ra làm đề tài hóa trang Halloween là hành động đáng thất vọng, thậm chí nguy hiểm”.

Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và phu nhân Jackie Kennedy trong ngày định mệnh 22/11/1963. Ảnh: People.

Theo New York Times, bộ váy thật từng được phu nhân Jackie Kennedy mặc trong ngày 22/11/1963 hiện lưu giữ trong kho bảo quản của Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ. Bộ váy này chỉ có thể được trưng bày sau năm 2103, như một phần cam kết khi bộ đồ được tặng cho Cục Lưu trữ.

Tài liệu hiến tặng bộ trang phục nêu rõ lý do về thời điểm trưng bày là để “đảm bảo không gây tổn thương cho các thành viên trong gia đình Kennedy”.