Xuất hiện 'nụ cười ma quái' của Mặt trời đúng dịp Halloween

  • Thứ tư, 29/10/2025 11:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một “nụ cười ma quái” vừa xuất hiện trên bề mặt Mặt trời, khi các vùng sáng và lỗ vành nhật hoa tối kết hợp lại tạo thành khuôn mặt giống như bí ngô đúng dịp Halloween.

Đài quan sát Động lực học Mặt Trời (SDO) của NASA vừa ghi lại hình ảnh đầy ám ảnh về Mặt trời vào ngày 28/10, trông giống chiếc đèn bí ngô đang nhìn xuống Trái đất.

Bức ảnh Mặt trời do NASA chụp ngày 28/10

Trong bức ảnh do SDO chụp, các lỗ vành nhật hoa tối và các vùng hoạt động sáng kết hợp lại tạo thành hình ảnh đôi mắt phát sáng, chiếc mũi và nụ cười tinh nghịch.

Tuy nhiên, "cái miệng" đó không chỉ để trang trí. Nó thực chất là một lỗ vành nhật hoa rộng lớn, một khu vực trên bề mặt Mặt trời nơi từ trường mở ra, cho phép các hạt tích điện (gió Mặt trời) tự do di chuyển vào không gian.

Các chuyên gia cho biết, cái hố đặc biệt này đang phun ra một luồng gió mặt trời tốc độ cao về phía Trái đất, có thể gây bão địa từ nhỏ đến trung bình trong thời gian từ ngày 28 - 29/10.

Nếu các yếu tố gây bão địa từ mạnh lên, cực quang có thể lan khỏi vùng cực hơn bình thường.

Trong dịp này cách đây 22 năm, trận bão Mặt trời dịp Halloween năm 2003 gây ra một loạt đợt phun trào mạnh mẽ, tạo nên hình ảnh cực quang ngoạn mục, làm gián đoạn vệ tinh và hệ thống điện trên toàn thế giới.

SDO đã quan sát Mặt trời từ năm 2010, chụp ảnh liên tục với độ phân giải cao, để giúp các nhà khoa học hiểu cách năng lượng từ trường của Mặt trời tác động đến thời tiết không gian, từ đó ảnh hưởng đến cuộc sống của con người trên Trái Đất.

Đây không phải lần đầu tiên đài quan sát phát hiện khuôn mặt ma quái trên Mặt trời, vì họ từng chụp được hình ảnh tương tự vào năm 2014.

