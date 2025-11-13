Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cháu ngoại cựu Tổng thống Kennedy tranh cử

Jack Schlossberg, cháu trai của cựu Tổng thống John F. Kennedy, ngày 12/11 thông báo sẽ tranh cử Quốc hội Mỹ vào năm 2026.

Theo thông báo, Jack Schlossberg, 32 tuổi, con trai của Caroline Kennedy - con gái cựu Tổng thống John F. Kennedy, cùng nhà thiết kế nghệ sĩ Edwin Schlossberg, sẽ chạy đua giành ghế đại diện cho quận 12 của bang New York, hiện do Hạ nghị sĩ Jerry Nadler nắm giữ.

Ông Nadler trước đó đã tuyên bố vào tháng 9 rằng ông sẽ không tái tranh cử. Đây cũng là lần đầu tiên Schlossberg bước chân vào chính trường.

Cháu trai JFK định hướng chiến dịch của mình như một phản ứng trước các chính sách kinh tế của đảng Cộng hòa và Tổng thống Donald Trump, bao gồm "dự luật to, đẹp" mà Schlossberg cho rằng đã tạo ra “khủng hoảng chi phí sinh hoạt” với những “cắt giảm lịch sử các chương trình xã hội mà các gia đình lao động dựa vào, bao gồm y tế, giáo dục và chăm sóc trẻ em”.

Tranh cu Quoc hoi My, Chau trai Kennedy, bau cu My 2026, gia dinh Kennedy, chinh tri My anh 1

Jack Schlossberg, cháu trai của Tổng thống John F. Kennedy, phát biểu tại lễ trao Giải Profile in Courage 2024 tại Thư viện Tổng thống John F. Kennedy ở Boston, Massachusetts, Mỹ, ngày 9/6. Ảnh: Reuters.

“Chúng ta xứng đáng được tốt hơn và có thể làm tốt hơn và tất cả bắt đầu bằng việc đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện”, Schlossberg, với tên đầy đủ là John Bouvier Kennedy Schlossberg, viết trên Instagram khi công bố kế hoạch tranh cử.

“Khi kiểm soát Quốc hội, sẽ không có gì chúng ta không thể làm. Nếu không, chúng ta sẽ bất lực trước một nhiệm kỳ thứ ba”, anh nhấn mạnh.

Đáng chú ý, vào cuối tháng 10, ông Trump dường như thừa nhận rằng mình không thể tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

Cháu trai nhà Kennedy, tốt nghiệp Yale và Harvard, ra tranh cử với tư cách thành viên đảng Dân chủ.

Trên trang web chiến dịch, Schlossberg nhắc đến di sản nổi tiếng của gia đình và cảm hứng từ thành phố New York - nơi anh sinh ra và lớn lên.

Anh kể lại những ngày còn đi học, mỗi ngày phải đi xe buýt đến trường, đồng thời nhấn mạnh rằng những giá trị gia đình và thành phố đã hình thành nên con người anh hôm nay, Reuters cho biết.

Quyết định tranh cử của Schlossberg diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ hy vọng giành lại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2026, từ đó có thêm sức mạnh lập pháp để đối trọng với chương trình nghị sự của ông Trump.

Là một nhà bình luận và nhà văn từng cộng tác với Washington Post, PoliticoTime, Schlossberg tham gia vào danh sách đông đảo các ứng viên đang cạnh tranh cho ghế đại diện quận 12.

Thông cáo cho hay anh từng “phát biểu khắp nước Mỹ với tư cách đại diện cho Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris”, đồng thời xuất hiện tại Đại hội Dân chủ Quốc gia gần đây nhất.

Việc Schlossberg bước vào chính trường Quốc hội diễn ra sau thành công đáng chú ý của Zohran Mamdani, 34 tuổi, một nghị sĩ trẻ ở New York vừa được bầu làm thị trưởng thành phố tuần trước. Giống Mamdani, Schlossberg cũng nổi bật về khả năng sử dụng mạng xã hội, với hơn 830.000 người theo dõi trên TikTok, theo Times.

“Điều Mamdani và tôi có chung là cả hai đều cố gắng là chính mình, gặp gỡ và giao tiếp trực tiếp với người dân New York, hiện diện và thực sự phục vụ cộng đồng”, Schlossberg chia sẻ với Times.

Nữ diễn viên bị chỉ trích vì hóa trang thành phu nhân Jackie Kennedy

Nữ diễn viên người Mỹ Julia Fox gây tranh cãi khi hóa trang thành cố đệ nhất phu nhân Mỹ Jackie Kennedy trong dịp lễ Halloween vừa qua, cô mặc bộ đầm hồng vấy máu đi dự tiệc.

16:02 2/11/2025

Mỹ bất ngờ công bố 10.000 trang hồ sơ vụ ám sát Robert F. Kennedy

Mỹ bất ngờ công bố khoảng 10.000 trang hồ sơ được phân loại trước đây liên quan đến vụ ám sát Robert F. Kennedy năm 1968.

17:17 19/4/2025

Giải mật hồ sơ JFK và 24 giờ đầy kịch tính trong giới an ninh Mỹ

Nhóm an ninh quốc gia Mỹ buộc phải hành động vội vã sau khi Tổng thống Trump tuyên bố công bố 80.000 trang tài liệu liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy trong 24 giờ.

16:31 20/3/2025

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Phương Linh

