Trung Quốc kết thúc đợt ngoại giao con thoi về Thái Lan - Campuchia

Đặc phái viên của Trung Quốc đã kết thúc chuyến thăm Campuchia và Thái Lan để tiến hành các hoạt động ngoại giao con thoi liên quan đến cuộc xung đột biên giới gần đây giữa hai nước vào ngày 23/12.

Chuyến thăm của ông Đặng Tích Quân, Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc phụ trách các vấn đề châu Á tới Campuchia và Thái Lan được tiến hành từ ngày 18-23/12. Đây là lần thứ hai quan chức này tiến hành các hoạt động ngoại giao con thoi giữa hai nước, sau chuyến thăm trước đó từ ngày 12-13/9.

Trong một thông cáo báo chí ngày 23/12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ông Đặng Tích Quân đã gặp Thủ tướng Hun Manet; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhonn; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha và Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Mao Sophan tại Campuchia.

Tại Thái Lan, ông đã gặp Thủ tướng Anutin Charnvirakul, Bộ trưởng Quốc phòng Nattaphon Narkphanit, Tổng tư lệnh Ukrit Boontanon và Thư ký thường trực Bộ Ngoại giao Eksiri Pintaruchi.

Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc phụ trách các vấn đề châu Á Đặng Tích Quân lần lượt gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Ông Đặng Tích Quân cho rằng, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là nhanh chóng đạt được lệnh ngừng bắn, chấm dứt giao tranh và nối lại đối thoại để giải quyết tranh chấp biên giới bằng các biện pháp hòa bình.

Ông tuyên bố, Trung Quốc ủng hộ nỗ lực hòa giải của ASEAN và vai trò quan trọng của đoàn quan sát viên ASEAN trong việc giám sát lệnh ngừng bắn. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục tạo điều kiện và cung cấp nền tảng đối thoại, đàm phán giữa hai bên.

Đặc phái viên Trung Quốc hy vọng Campuchia và Thái Lan sẽ xích lại gần nhau hơn, nỗ lực khôi phục lòng tin và xây dựng lại hòa bình dọc biên giới.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết, Campuchia và Thái Lan cảm ơn Trung Quốc luôn thúc đẩy hòa bình và đàm phán theo cách thức mà các bên đều có thể chấp nhận. Hai nước tái khẳng định cam kết hòa bình và hy vọng đạt được lệnh ngừng bắn bền vững, đồng thời cho biết sẵn sàng duy trì liên lạc chặt chẽ với Trung Quốc, thúc đẩy giảm căng thẳng và sớm khôi phục hòa bình, ổn định ở khu vực biên giới.

Mặc dù chưa thể đạt được kết quả như mong muốn của các bên trung gian, song Thái Lan và Campuchia đã nhất trí tổ chức cuộc họp giữa các quan chức quốc phòng trong khuôn khổ Ủy ban Biên giới Chung vào ngày 24/12, để đàm phán về khả năng quay trở lại lệnh ngừng bắn.

Ông Bào Chí Bằng, một học giả về các vấn đề Đông Nam Á của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, trong một phân tích với truyền thông nước này cho rằng, tránh một cuộc chiến tranh toàn diện là giới hạn cơ bản của cả hai nước, và không bên nào có đủ lý do để vượt qua ranh giới đó.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng, xét từ tình hình hiện tại, đợt căng thẳng mới giữa Thái Lan và Campuchia này có thể kéo dài thêm một thời gian. Theo ông, thời điểm và liệu có cơ hội nào xuất hiện để hai nước thể hiện thiện chí hòa bình hay không phần lớn phụ thuộc vào chi phí của các hoạt động quân sự và sự phát triển của động lực chính trị nội bộ ở cả hai nước.