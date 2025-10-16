Bí mật rợn người sau các trại lừa đảo ở Đông Nam Á

Hoạt động điều tra và xét xử nhóm “tứ đại gia tộc tội phạm” gốc Trung Quốc liên quan đến lừa đảo, buôn người từng hoành hành ở Myanmar đang được nhà chức trách Trung Quốc tiến hành lần lượt.

Cảnh sát Trung Quốc đã có nhiều đợt sang Kokang (Myanmar) để thu thập bằng chứng. Ảnh: CCTV.

“Tứ đại gia tộc tội phạm” (nhà họ Bạch, Ngụy, Lưu và Minh) từng hoành hành ngang ngược ở khu Kokang, bang Shan, Myanmar. Thời gian qua, tòa án tại Trung Quốc đã tuyên án đối với băng nhóm nhà họ Minh, bắt đầu xét xử băng nhóm nhà họ Bạch.

Tới ngày 9/10, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tuyền Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) đã chính thức khởi tố băng nhóm nhà họ Ngụy, do Ngụy Hoài Nhân cầm đầu, với các tội danh lừa đảo, giết người, tổ chức vượt biên trái phép, cưỡng đoạt tài sản trái pháp luật...

Theo CCTV, trong quá trình điều tra “tứ đại gia tộc tội phạm”, cảnh sát Trung Quốc nhận định các băng nhóm đều thực hiện hoạt động lừa đảo qua mạng, sử dụng bạo lực làm công cụ kiểm soát các lao động cưỡng bức. Mỗi băng nhóm có phương thức phạm tội khác nhau.

Đối với nhà họ Ngụy, băng nhóm này lập nên một lực lượng bảo vệ có vũ trang rất nguy hiểm, đáng sợ hàng đầu, khét tiếng nhất khu vực Kokang. Ngụy Hoài Nhân lựa chọn một người cháu họ - Trần Đại Vệ - là "người kế vị" hắn trong tương lai.

Kẻ sát nhân máu lạnh của nhà họ Ngụy

Ban đầu, nhà họ Ngụy thu lợi bất chính từ việc tổ chức cờ bạc, môi giới mại dâm. Sau đó, nhà họ Ngụy bắt đầu tận dụng mạng xã hội để lừa đảo những người Trung Quốc nhẹ dạ sang Myanmar "làm giàu".

Ngụy Hoài Nhân là người cầm đầu gia tộc tội phạm nhà họ Ngụy. Ảnh: CCTV.

Nhà họ Ngụy vẽ ra viễn cảnh về một miền đất hứa, yên bình và thịnh vượng đang chờ đợi được khai phá. Từ năm 2017, Ngụy Hoài Nhân đã liên tục cho xây nhiều khu phức hợp rộng lớn, dùng để vận hành các đường dây lừa đảo. Tổng sức chứa của các khu phức hợp này lên tới hàng chục nghìn người.

Những "ông trùm nhỏ" tìm đến “trùm cuối” Ngụy Hoài Nhân để thuê “trụ sở”, cùng góp vốn, nộp các loại chi phí theo luật ngầm đặt ra trong các khu phức hợp. Từng băng nhóm nhỏ hoạt động dưới sự bảo kê chung của nhà họ Ngụy.

Ngụy Hoài Nhân cùng đồng bọn còn trực tiếp tham gia hoạt động buôn người. Mỗi công dân Trung Quốc bị lừa đưa vào khu phức hợp lừa đảo được định giá từ 20.000 đến 300.000 tệ (từ 74 triệu đồng đến 1,1 tỷ đồng ).

Trong quá trình bị điều tra, Trần Đại Vệ - “người kế vị nhà họ Ngụy” - gây bàng hoàng và phẫn nộ khi đưa ra loạt lời khai "máu lạnh", vô nhân tính.

Trần Đại Vệ là “người kế vị nhà họ Ngụy”. Ảnh: CCTV.

Trần Đại Vệ cho biết mỗi khi nhà họ Ngụy quyết định hợp tác với một "trùm nhỏ" mới gia nhập khu phức hợp, hắn yêu cầu đàn em đưa tới một lao động cưỡng bức để ra tay sát hại tại “tiệc kết nghĩa”.

Những thi thể được tìm thấy trong một số khu phức hợp lừa đảo của nhà họ Ngụy là bằng chứng xác thực cho lời khai rùng rợn của Trần Đại Vệ. Những nạn nhân xấu số chết trong tư thế quỳ, bị trói bằng xích sắt và dây thừng, bị bắn chết bằng nhiều phát đạn...

Khi cảnh sát điều tra hỏi Trần Đại vệ Về cảm nhận của hắn khi chứng kiến những người vô tội bị sát hại tàn nhẫn tại “tiệc kết nghĩa”, hắn cho biết bản thân thấy... vô cảm.

Án điểm

Để thu thập bằng chứng phục vụ hoạt động điều tra, cảnh sát Trung Quốc đã tổ chức nhiều đợt sang Kokang. Nhiều "ông trùm nhỏ" từng hợp tác với nhà họ Ngụy đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ. Đa số họ đều vận hành các đường dây cờ bạc online, lừa đảo đầu tư tài chính, thu về những khoản lợi nhuận phi pháp lên tới hàng tỉ nhân dân tệ.

Cảnh sát đã tìm thấy những thi thể nạn nhân xấu số trong một số khu phức hợp lừa đảo của nhà họ Ngụy. Ảnh: CCTV.

Trong khi hàng nghìn người bị giam giữ bất hợp pháp, bị tra tấn dã man, thậm chí mất mạng trong các khu phức hợp lừa đảo, các thành viên nhà họ Ngụy sống xa hoa, liên tục tổ chức yến tiệc để nhận tiền và quà từ các "ông trùm nhỏ".

Cảnh sát Trung Quốc gọi các khu phức hợp của nhà họ Ngụy là "đế chế máu", xây trên những số phận khốn cùng và bi kịch của hàng nghìn nạn nhân bị bắt cóc, bị mua qua bán lại như những món hàng.

Sau cùng, "đế chế máu" những tưởng bất khả xâm phạm đã sụp đổ. Nhà chức trách Trung Quốc khẳng định sẽ điều tra, xét xử nghiêm minh nhóm “tứ đại gia tộc tội phạm” từng hoành hành ở khu Kokang, đưa sự vụ này trở thành "án điểm" có tính răn đe và trả lại công lý cho các nạn nhân.