Chiến dịch toàn cầu tuyên chiến với tội phạm lừa đảo tại Campuchia

Hiện tại, Hàn Quốc là quốc gia đi đầu trong việc tuyên chiến với vấn nạn bắt cóc, buôn người, ép lao động cưỡng bức và lừa đảo online.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: The Guardian.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vừa lên tiếng khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ huy động toàn lực để bảo vệ công dân, giữa bối cảnh số vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc xảy ra tại Campuchia gia tăng trong những tháng gần đây.

Đặc biệt, vụ việc một nam sinh Hàn Quốc bị tra tấn đến chết tại một trung tâm lừa đảo ở Campuchia đã làm dấy lên làn sóng giận dữ trong dư luận Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc khẳng định bảo vệ mạng sống và sự an toàn của công dân là trách nhiệm cao cả nhất của nhà chức trách.

Hàn Quốc ráo riết bảo vệ công dân giữa làn sóng bắt cóc

Trước sự gia tăng những vụ bắt cóc người Hàn Quốc thời gian gần đây, cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc - ông Wi Sung-lac - đã thành lập một lực lượng ứng phó khẩn cấp với mục tiêu nhanh chóng đưa công dân Hàn Quốc bị bắt cóc, bị lừa đảo trở về quê nhà.

"Kịch bản" chung của những vụ bắt cóc, buôn người vẫn là hứa hẹn về “việc nhẹ, lương cao”. Sau khi nạn nhân đã bị sập bẫy, những kẻ buôn người sẽ đưa họ vào những khu phức hợp, ép lao động cưỡng bức, thường họ phải tham gia vào các đường dây lừa đảo online.

Những nạn nhân không chịu hợp tác sẽ phải chịu đựng những hình phạt bạo lực dã man, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Guardian, hiện tại, Hàn Quốc đang nỗ lực đưa một đội cảnh sát đặc nhiệm sang Campuchia, để cảnh sát hai nước có thể làm việc trực tiếp, thay vì phối hợp thông qua các nhân viên đại sứ quán.

Hàn Quốc đang nỗ lực đưa đội cảnh sát đặc nhiệm sang Campuchia để bảo vệ công dân Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định sẽ tích cực phối hợp với phía Hàn Quốc trong quá trình điều tra, xử lý các vụ việc.

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, số vụ người Hàn Quốc bị bắt cóc ở nước ngoài đã gia tăng nhanh chóng, từ 17 vụ trong năm 2023, lên 220 vụ trong năm 2024. Tính tới tháng 8/2025, tổng số vụ bắt cóc người Hàn Quốc xảy ra trong năm nay đã lên tới hơn 330 vụ.

Chính phủ Hàn Quốc vừa đưa ra cảnh báo đối với công dân nước này khi đi du lịch tại Campuchia, yêu cầu công dân Hàn Quốc không tới một số khu vực có nhiều nguy cơ, đồng thời cân nhắc việc hoãn hủy những chuyến đi không cần thiết tại thời điểm này.

Các nước phương Tây mở rộng điều tra đế chế lừa đảo xuyên quốc gia

Trong năm nay, Liên Hợp Quốc cũng đã đưa ra lời kêu gọi đối với các quốc gia Đông Nam Á trong việc chung tay hành động mạnh mẽ hơn, để bảo vệ những nạn nhân bị bắt cóc, bị đưa vào những trung tâm lừa đảo.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, có hàng trăm nghìn nạn nhân đến từ nhiều quốc gia đang phải lao động cưỡng bức, bị ép tham gia vào các đường dây lừa đảo vận hành trong các trung tâm phi pháp đặt tại Campuchia, Myanmar, Malaysia...

Dẫn lời các chuyên gia về nhân quyền, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đánh giá vấn nạn bắt cóc, buôn người, ép lao động cưỡng bức đã lên tới mức "khủng hoảng về nhân quyền và nhân đạo".

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, có hàng trăm nghìn nạn nhân đang bị cưỡng ép lao động trong các trung tâm lừa đảo. Ảnh: NPR.

Hiện tại, các quốc gia phương Tây như Mỹ và Anh cũng đang tích cực tham gia vào công cuộc điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo online, bởi không ít nạn nhân bị lừa đảo đến từ các quốc gia này.

Theo Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), trong năm 2023, tổng thiệt hại từ các vụ lừa đảo online nhắm vào người Mỹ đã lên tới 158 tỷ USD , trong đó, người già là nhóm đối tượng bị nhắm tới nhiều nhất.

Hiện tại, Bộ Tài chính Mỹ và Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh đã tuyên bố cùng phối hợp điều tra tỷ phú gốc Trung Quốc Trần Chí và tập đoàn Prince Holding của ông này.

Mỹ và Anh cùng cáo buộc Trần Chí vận hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bóc lột lao động cưỡng bức và đang tìm cách bắt giữ doanh nhân này.

Mỹ và Anh đang phối hợp điều tra doanh nhân Trần Chí với cáo buộc lừa đảo xuyên quốc gia, bóc lột lao động cưỡng bức. Ảnh: Prince Holding.

Giới chức Mỹ nhìn nhận Trần Chí đã biến Prince Holding - một tập đoàn đa ngành có trụ sở tại Campuchia - trở thành một trong những đường dây tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, chuyên lừa đảo online, rửa tiền, sử dụng lao động cưỡng bức.

Chính phủ Mỹ đã tịch thu hơn 14 tỷ USD tiền mã hóa của Trần Chí. Đây là vụ thu giữ tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử hoạt động của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ).