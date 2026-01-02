Tổng thống Trump: Mỹ đã 'khóa mục tiêu, sẵn sàng' cứu dân Iran

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 2/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nếu Iran nổ súng và giết hại một cách bạo lực những người biểu tình ôn hòa thì Mỹ sẽ đến giải cứu.

Thông điệp cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Iran ngày 2/1/2026 nêu rõ Mỹ đã khóa mục tiêu và sẵn sàng hành động nếu Iran nổ súng và giết hại một cách bạo lực những người biểu tình ôn hòa.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi đã khóa mục tiêu, nạp đạn và sẵn sàng hành động”.

Phía Iran chưa đưa ra bình luận tức thời về thông điệp cứng rắn nêu trên của Tổng thống Trump, nhưng trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Iran sẽ có phản ứng quyết liệt đối với bất kỳ hành động gây hấn nào.

Ông Pezeshkian không nêu chi tiết về các biện pháp cụ thể, nhưng động thái được cho là nhằm đáp lại cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến khả năng Iran tái thiết chương trình hạt nhân.

Tuyên bố của Tổng thống được đưa ra trong bối cảnh Iran đang hứng chịu một làn sóng biểu tình quy mô lớn, xuất phát từ cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài và sự biến động cực mạnh của đồng tiền quốc gia.

Kênh RT của Liên bang Nga tối 1/1, theo giờ địa phương, cho biết tình trạng bất ổn này còn được cơ quan tình báo Mossad của Israel công khai cổ vũ, thậm chí tuyên bố có điệp viên cài cắm ngay trong các đám đông biểu tình.

Các sự kiện khởi phát vào cuối tuần, khi giới thương nhân tại Tehran tiến hành đình công sau khi đồng rial rơi xuống mức thấp kỷ lục khoảng 1,44 triệu rial đổi 1 USD , so với 860.000 rial một năm trước đó.

Diễn biến này buộc giới chức Iran phải thừa nhận các vấn đề kinh tế, đồng thời cam kết sẽ có “phản ứng dứt khoát”, trước những nỗ lực gây bất ổn.

Trước các diễn biến ở Iran, cơ quan tình báo Mossad đã đăng tải thông điệp cổ vũ người biểu tình trên tài khoản X bằng tiếng Ba Tư (Farsi), đồng thời tuyên bố các điệp viên của họ đang hiện diện ngay trong đám đông.

“Hãy cùng nhau xuống đường. Thời khắc đã đến. Chúng tôi ở bên các bạn. Không chỉ từ xa hay bằng lời nói. Chúng tôi cũng ở bên các bạn ngay trên thực địa”, Mossad viết.

Ngay sau đó, biểu tình nhanh chóng lan rộng ra nhiều thành phố trên khắp cả nước và dần mang màu sắc chính trị, khi một bộ phận người biểu tình kêu gọi khôi phục chế độ quân chủ đã bị lật đổ trong cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 .

Theo các đoạn video chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng, biểu tình đã chuyển sang bạo lực tại nhiều địa điểm. Người biểu tình bị cho là đã tấn công các tòa nhà chính phủ và những cơ sở liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đồng thời phóng hỏa các mục tiêu này.

Các đoạn video chưa được xác thực cho thấy khuôn viên căn cứ bị một đám đông lớn tràn vào, với lửa bốc lên bên trong tòa nhà. Một video khác, được cho là quay tại thị trấn Anza ở miền Tây Iran, dường như ghi lại cảnh một đám đông lớn đang đốt cháy một cơ sở IRGC địa phương, trong khi không thấy lực lượng an ninh xuất hiện.

Một đoạn video từ thành phố Nahavand ở miền Tây cho thấy những người mặc đồ đen, được cho là lực lượng an ninh, nổ súng và lao về phía một nhóm không nhìn thấy, trong khi dân thường phía sau hỗ trợ bằng cách ném đá.

Đã có thông tin về thương vong ở cả phía người biểu tình lẫn lực lượng an ninh.

Đây được xem là làn sóng biểu tình nghiêm trọng nhất kể từ các cuộc bạo loạn năm 2022, bùng phát sau cái chết của Mahsa Amini, 22 tuổi, trong thời gian bị cảnh sát tạm giữ với cáo buộc không đội khăn trùm đầu đúng quy định.

Khi đó, các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần đã khiến hơn 200 người thiệt mạng trên toàn quốc và hàng nghìn người bị bắt giữ.