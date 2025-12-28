Iran tuyên bố chiến tranh với Mỹ và châu Âu

Ngày 27/12, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này đang ở trong “cuộc chiến toàn diện” với Mỹ, Israel và châu Âu.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại một cuộc họp báo ở Tehran, Iran, ngày 16/9/2024. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn đăng trên trang web của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhận định cuộc đối đầu hiện nay còn khốc liệt hơn cả cuộc chiến tranh Iran - Iraq trong thập niên 1980.

“Chúng tôi đang ở trong một cuộc chiến toàn diện với Mỹ, Israel và châu Âu. Họ không muốn đất nước chúng tôi ổn định”, ông Pezeshkian nói.

Theo Tổng thống Iran, cuộc chiến mà phương Tây tiến hành nhằm vào Tehran “phức tạp và khó khăn hơn nhiều” so với cuộc chiến Iran - Iraq giai đoạn 1980-1988. Cuộc xung đột này từng khiến hơn một triệu người thương vong ở cả hai phía.

Những tuyên bố này được ông Pezeshkian đưa ra chỉ hai ngày trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Mỹ. Vấn đề Iran được truyền thông quốc tế đánh giá sẽ là nội dung quan trọng được đề cập trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Trước đó, các cuộc không kích của Israel và Mỹ nhằm vào Iran trong vòng 12 ngày hồi tháng 6 đã khiến gần 1.100 người Iran thiệt mạng, trong đó có nhiều chỉ huy quân sự cấp cao và các nhà khoa học hạt nhân của Iran. Ở chiều ngược lại, các đợt phóng tên lửa trả đũa của Iran đã khiến 28 người thiệt mạng tại Israel.