Cơn mưa vàng nhuộm đỏ bãi biển của Iran

Những cơn mưa hiếm hoi trong tuần này đã biến bãi biển Đỏ nằm trên đảo Hormuz, miền nam Iran, thành khung cảnh lạ lẫm. Đất đỏ theo dòng nước chảy ra biển, nhuộm vùng nước ven bờ thành sắc đỏ sẫm.

Theo Guardian, hiện tượng xảy ra hôm 17/12 khi mưa đổ xuống đảo Hormuz, khiến các dòng đất giàu khoáng chất từ sườn đồi và vách đá tràn xuống bãi cát, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ giữa màu đỏ thẫm của bãi biển và làn nước xanh của vịnh Ba Tư.

Bãi biển Đỏ (Red Beach) vốn được biết đến với bãi cát và vách núi đỏ, tạo nên bởi sự tập trung hàm lượng cao oxit sắt trong đất đá. Khi có mưa, đất đỏ bị cuốn trôi ra biển, tạo nên cảnh tượng ngoạn mục chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn.

Do lượng mưa trên đảo Hormuz tương đối ít, chủ yếu rơi vào mùa đông và đầu mùa xuân, hiện tượng “bãi biển đỏ” không xảy ra thường xuyên. Mỗi khi xảy ra, hiện tượng này luôn thu hút sự chú ý lớn của du khách, nhiếp ảnh gia và người dùng mạng xã hội.

Loại đất đỏ tại đảo Hormuz còn được xuất khẩu với số lượng hạn chế để sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm, chất tạo màu và một số sản phẩm truyền thống.

Đảo Hormuz nằm tại eo biển Hormuz, nơi vịnh Ba Tư gặp vịnh Oman, cách thủ đô Tehran khoảng 1.080 km về phía nam. Khu vực này được biết đến không chỉ bởi cảnh quan độc đáo mà còn bởi vị trí địa chính trị quan trọng bậc nhất thế giới.

