Ông Trump cảnh báo Iran

  • Thứ ba, 30/12/2025 13:36 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể ủng hộ một đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, nếu Tehran tái khởi động các chương trình tên lửa đạn đạo hoặc vũ khí hạt nhân.

Trump anh 1

Ông Trump trả lời báo chí bên cạnh ông Netanyahu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida, Mỹ) ngày 29/12. Ảnh: Reuters.

Phát biểu này được ông Trump đưa ra khi xuất hiện trước truyền thông, bên cạnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida, Mỹ) trong ngày 29/12 (giờ Mỹ).

Ông Trump cho biết Iran có thể đang tìm cách khôi phục các chương trình vũ khí sau cuộc không kích lớn của Mỹ hồi tháng 6.

“Tôi đọc được thông tin rằng họ đang xây dựng lại chương trình vũ khí và những thứ khác. Nếu đúng như vậy thì họ không sử dụng các địa điểm đã bị chúng tôi san phẳng, mà có thể là những địa điểm khác. Chúng tôi biết chính xác họ đang đi đâu, làm gì. Tôi hy vọng họ sẽ không làm thế, vì chúng tôi không muốn phải lãng phí nhiên liệu cho một chiếc máy bay ném bom B-2. Đó là chuyến bay 37 tiếng khứ hồi rất tốn nhiên liệu”, ông Trump nói.

Tuần trước, Iran xác nhận đã tiến hành các cuộc tập trận tên lửa lần thứ hai trong tháng, trong bối cảnh nước này từng giao tranh với Israel suốt 12 ngày hồi tháng 6.

Ngoài ra, ông Trump và ông Netanyahu cũng bàn luận sâu về việc thúc đẩy những bước tiến tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza do ông Trump làm trung gian. Tổng thống Mỹ muốn thúc đẩy giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Ông Trump quy trách nhiệm cho Hamas vì đã chậm trễ trong việc giải giáp, ông cho rằng Israel đã tuân thủ phần việc của mình trong thỏa thuận. “Sẽ có cái giá rất đắt phải trả”, ông Trump cảnh báo Hamas, khi được phóng viên hỏi Mỹ sẽ làm gì nếu Hamas không giải giáp.

Trước đó, Israel tuyên bố sẽ nối lại hành động quân sự nếu Hamas không chịu giải giáp một cách hòa bình.

Theo Reuters, ông Trump tỏ ra thân mật khi đón tiếp ông Netanyahu, thậm chí ông nói rằng Tổng thống Israel Isaac Herzog đã đề cập khả năng ân xá cho Thủ tướng Netanyahu trước các cáo buộc tham nhũng. Dù vậy, thông tin này ngay lập tức bị văn phòng của ông Herzog bác bỏ.

Đáp lại, ông Netanyahu cho biết sẽ trao tặng ông Trump Giải thưởng Israel, danh hiệu vốn trước đây chỉ dành cho công dân Israel.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách Lẽ thường - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

An Hòa

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Thu tuong Israel tham My lan thu 5 trong nam hinh anh

Thủ tướng Israel thăm Mỹ lần thứ 5 trong năm

19:14 28/12/2025 19:14 28/12/2025

0

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến ​​sẽ đến Mỹ vào ngày mai (29/12) để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây sẽ là chuyến thăm quan trọng để quyết định những bước tiếp theo của kế hoạch ngừng bắn mong manh ở Dải Gaza.

