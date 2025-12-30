Ông Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể ủng hộ một đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, nếu Tehran tái khởi động các chương trình tên lửa đạn đạo hoặc vũ khí hạt nhân.

Ông Trump trả lời báo chí bên cạnh ông Netanyahu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida, Mỹ) ngày 29/12. Ảnh: Reuters.

Phát biểu này được ông Trump đưa ra khi xuất hiện trước truyền thông, bên cạnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida, Mỹ) trong ngày 29/12 (giờ Mỹ).

Ông Trump cho biết Iran có thể đang tìm cách khôi phục các chương trình vũ khí sau cuộc không kích lớn của Mỹ hồi tháng 6.

“Tôi đọc được thông tin rằng họ đang xây dựng lại chương trình vũ khí và những thứ khác. Nếu đúng như vậy thì họ không sử dụng các địa điểm đã bị chúng tôi san phẳng, mà có thể là những địa điểm khác. Chúng tôi biết chính xác họ đang đi đâu, làm gì. Tôi hy vọng họ sẽ không làm thế, vì chúng tôi không muốn phải lãng phí nhiên liệu cho một chiếc máy bay ném bom B-2. Đó là chuyến bay 37 tiếng khứ hồi rất tốn nhiên liệu”, ông Trump nói.

Tuần trước, Iran xác nhận đã tiến hành các cuộc tập trận tên lửa lần thứ hai trong tháng, trong bối cảnh nước này từng giao tranh với Israel suốt 12 ngày hồi tháng 6.

Ngoài ra, ông Trump và ông Netanyahu cũng bàn luận sâu về việc thúc đẩy những bước tiến tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza do ông Trump làm trung gian. Tổng thống Mỹ muốn thúc đẩy giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Ông Trump quy trách nhiệm cho Hamas vì đã chậm trễ trong việc giải giáp, ông cho rằng Israel đã tuân thủ phần việc của mình trong thỏa thuận. “Sẽ có cái giá rất đắt phải trả”, ông Trump cảnh báo Hamas, khi được phóng viên hỏi Mỹ sẽ làm gì nếu Hamas không giải giáp.

Trước đó, Israel tuyên bố sẽ nối lại hành động quân sự nếu Hamas không chịu giải giáp một cách hòa bình.

Theo Reuters, ông Trump tỏ ra thân mật khi đón tiếp ông Netanyahu, thậm chí ông nói rằng Tổng thống Israel Isaac Herzog đã đề cập khả năng ân xá cho Thủ tướng Netanyahu trước các cáo buộc tham nhũng. Dù vậy, thông tin này ngay lập tức bị văn phòng của ông Herzog bác bỏ.

Đáp lại, ông Netanyahu cho biết sẽ trao tặng ông Trump Giải thưởng Israel, danh hiệu vốn trước đây chỉ dành cho công dân Israel.