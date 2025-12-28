Thủ tướng Israel thăm Mỹ lần thứ 5 trong năm

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến ​​sẽ đến Mỹ vào ngày mai (29/12) để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây sẽ là chuyến thăm quan trọng để quyết định những bước tiếp theo của kế hoạch ngừng bắn mong manh ở Dải Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc gặp ở Jerusalem ngày 13/10.

Đây sẽ là chuyến thăm thứ 5 của ông Netanyahu tới Mỹ trong năm nay.

Chuyến đi của ông diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump và các bên trung gian hoà giải ở khu vực đang thúc đẩy tiến tới giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.

Một quan chức Israel cho biết, ông Netanyahu sẽ khởi hành đến Mỹ vào ngày 28/12 và gặp ông Trump một ngày sau đó tại Florida.

Giữa tháng này, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông Netanyahu có thể sẽ đến thăm ông ở Florida trong kỳ nghỉ Giáng sinh.

"Ông ấy muốn gặp tôi. Chúng tôi chưa sắp xếp chính thức, nhưng ông ấy muốn gặp tôi", ông Trump nói trước khi rời đi đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Ngày 24/12, báo Yedioth Ahronoth của Israel đưa tin hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận nhiều vấn đề khu vực, bao gồm Iran, các cuộc đàm phán về thỏa thuận an ninh giữa Israel và Syria, thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah ở Li-băng và các giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận Dải Gaza.

Giai đoạn 1 về cơ bản đã kết thúc, chỉ còn một con tin người Israel thiệt mạng mà Hamas vẫn chưa tìm thấy.

Tiến trình chuyển sang giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn cho đến nay vẫn diễn ra chậm chạp. Israel bị cáo buộc thường xuyên vi phạm lệnh ngừng bắn và các bên hòa giải lo ngại cả Israel và Hamas đều đang câu giờ.

Trong giai đoạn 2, Israel sẽ phải rút khỏi các vị trí mà họ chiếm giữ ở Dải Gaza, một chính quyền lâm thời sẽ điều hành vùng lãnh thổ Palestine thay vì Hamas, và một lực lượng ổn định quốc tế (ISF) sẽ được triển khai.

Giai đoạn này cũng bao gồm điều khoản buộc Hamas hạ vũ khí, và đây là điểm mấu chốt gây bất đồng.

Ngày 26/12, hãng tin Axios của Mỹ đưa tin cuộc gặp giữa ông Trump và ông Netanyahu là chìa khóa để tiến tới các bước tiếp theo của thỏa thuận.

Dẫn lời các quan chức Nhà Trắng, Axios cho biết chính quyền Tổng thống Trump muốn công bố chính phủ kỹ trị Palestine cho Dải Gaza và ISF càng sớm càng tốt.

Cũng theo bài viết, các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ ngày càng "thất vọng khi ông Netanyahu có những hành động nhằm phá hoại lệnh ngừng bắn mong manh và trì hoãn tiến trình hòa bình".

Bên cạnh đó, giới phân tích cho rằng viễn cảnh Iran tái thiết chương trình hạt nhân và năng lực tên lửa đạn đạo có thể sẽ là nội dung hàng đầu trong cuộc nói chuyện giữa ông Netanyahu với Tổng thống Trump.