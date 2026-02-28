Thế khó của ông Trump khi Bill Clinton ra điều trần vụ Epstein

Ông Trump ngày 27/2 cho biết bản thân không thoải mái khi chứng kiến cựu Tổng thống Bill Clinton phải ra điều trần trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến Jeffrey Epstein.

"Tôi quý mến ông ấy (Bill Clinton) và tôi không thích việc ông ấy bị lấy lời khai", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 27/2 (giờ địa phương). "Họ cũng từng nhắm vào tôi theo cách tương tự song quyết liệt hơn".

Người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra bình luận trên trong bối cảnh cựu Tổng thống Clinton đang tham gia phiên lấy lời khai được ghi lại tại Chappaqua, bang New York, phục vụ cuộc điều tra do phe Cộng hòa dẫn tiếng hành về vụ Epstein.

Ông Trump lên tiếng về việc cựu Tổng thống Bill Clinton phải ra điều trần trước Quốc hội liên quan đến Epstein. Ảnh: Thư viện Tổng thống Bill Clinton.

Trong tuyên bố chuẩn bị sẵn gửi các nhà lập pháp, cựu Tổng thống Clinton chỉ trích việc ủy ban triệu tập vợ ông, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, dù bà không có liên hệ với cố tỷ phú Epstein.

"Họ đã buộc Hillary (Clinton) phải đến. Bà ấy không liên quan gì đến Jeffrey Epstein, không hề. Bà ấy hình như chưa từng gặp ông ta", tuyên bố từ văn phòng ông Clinton nêu rõ.

Dù thừa nhận từng có quan hệ xã hội và công việc với Epstein trước khi người này bị kết án năm 2008, ông Clinton khẳng định bản thân “không hề biết về những tội ác mà Epstein đã thực hiện” và "không thấy cũng như không làm điều gì sai trái". Cho đến nay, ông Clinton chưa từng bị cáo buộc có hành vi sai phạm liên quan đến Epstein, theo tờ Independent.

Tiền lệ pháp lý

Việc ông Clinton chấp nhận ra điều trần được xem là một bước ngoặt đáng chú ý. Trong lịch sử Mỹ, việc cựu tổng thống ra làm chứng trước Quốc hội đã có tiền lệ song phần lớn liên quan đến vấn đề chính sách. Lần này, nội dung điều trần liên quan đến các mối quan hệ cá nhân, làm dấy lên câu hỏi về ranh giới giữa giám sát lập pháp và động cơ chính trị.

Một số nhà quan sát cho rằng việc phe Cộng hòa đưa vợ chồng ông Clinton vào vòng điều tra có thể phản tác dụng. Thay vì làm suy yếu đối thủ chính trị, động thái này lại khiến sự chú ý của công chúng quay trở lại toàn bộ hồ sơ Epstein, vốn là vấn đề mà Nhà Trắng được cho là muốn hạ nhiệt trong nhiều tháng qua, theo CNN.

Bà Hillary Clinton trong lời khai đã chỉ trích cuộc điều tra là một nỗ lực "che đậy" nhằm bảo vệ ông Trump. "Điều gì đang bị che đậy? Ai đang được bảo vệ? Vì sao lại có sự che đậy này?".

Khi đề cập đến Epstein và cộng sự Ghislaine Maxwell, bà Clinton cũng khẳng định: "Tôi không hề biết về các hoạt động phạm tội của họ".

Cựu Tổng thống Bill Clinton (giữa) xuất hiện trong một bức ảnh chụp cùng Jeffrey Epstein (ngoài cùng bên phải) và Ghislaine Maxwell (thứ hai từ phải sang). Ảnh: Ủy ban Giám sát Hạ viện đảng Dân chủ.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer bác bỏ cáo buộc rằng cuộc điều tra mang tính đảng phái. Ông nhấn mạnh ủy ban đã lấy lời khai của nhiều quan chức từng phục vụ trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, trong đó có cựu Bộ trưởng Lao động Alex Acosta và cựu Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr.

Tuy nhiên, giới quan sát đặt câu hỏi vì sao một số nhân vật Cộng hòa được nêu trong hồ sơ Bộ Tư pháp chưa bị triệu tập. Đơn cử, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick được đề cập trong tài liệu Epstein nhưng chưa nhận trát hầu tòa, dù không tồn tại cáo buộc hình sự nào nhằm vào ông.

Hãng tin CNN nhận định rằng một vấn đề nhạy cảm khác có thể xuất hiện là khả năng áp dụng "tiêu chuẩn kép". Nếu tiêu chí triệu tập là việc được nhắc đến trong hồ sơ Epstein, liệu ông Trump, người cũng được đề cập nhiều lần, có nên ra điều trần? Câu hỏi này đặc biệt nhạy cảm khi ông Trump từng từ chối tuân thủ trát triệu tập của Ủy ban điều tra vụ bạo loạn ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol.

Bên cạnh đó, việc bà Hillary Clinton xuất hiện trước ủy ban tạo tiền lệ về việc chất vấn vợ hoặc chồng liên quan đến các mối quan hệ của bạn đời. Một số ý kiến suy đoán liệu Đệ nhất phu nhân Melania Trump có thể đối mặt yêu cầu tương tự trong tương lai. Dù việc triệu tập một tổng thống đương nhiệm có thể dẫn tới tranh chấp hiến pháp, đệ nhất phu nhân không giữ vai trò hiến định chính thức.

Hệ lụy chính trị dài hạn

Ban đầu, vợ chồng ông Clinton phản đối việc ra điều trần, cho rằng đây là nỗ lực chuyển hướng chú ý khỏi ông Trump. Tuy nhiên, họ cuối cùng chấp thuận nhằm tránh nguy cơ bị coi là không tôn trọng Quốc hội, trong bối cảnh một số nghị sĩ Dân chủ được cho là sẵn sàng bỏ phiếu cùng phe Cộng hòa để xử lý việc không tuân thủ, theo CNN.

Đối với ông Clinton, đây là một chương mới trong sự nghiệp chính trị nhiều sóng gió. Ông được cho là sẽ phải trả lời về các bức ảnh chụp cùng Epstein, các chuyến bay trên chuyên cơ của Epstein, ít nhất 16 lần theo nhật ký bay giai đoạn 2002-2003, và mối liên hệ với Maxwell, trợ lý của Epstein.

Cựu tổng thống khẳng định "không hề biết về những tội ác mà Epstein đã thực hiện" và đã chấm dứt quan hệ trước khi Epstein bị truy tố liên bang năm 2019.

Bản thân ông Clinton từng nhiều lần đối mặt với điều trần và tranh cãi pháp lý, bao gồm vụ luận tội năm 1998 liên quan đến quan hệ với thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky. Khi đó, lời khai tuyên thệ của ông trở thành nền tảng cho các điều khoản luận tội, dù cuối cùng ông không bị phế truất.

Phiên điều trần lần này cũng diễn ra trong bối cảnh phong trào #MeToo và sự thay đổi trong nhận thức xã hội về quyền lực và trách nhiệm. Những câu hỏi về mức độ hiểu biết của các nhân vật quyền lực xung quanh Epstein tiếp tục được công chúng quan tâm.

Cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton có mặt trong buổi tuyên thệ nhậm chức của ông Trump vào tháng 1/2025. Ảnh: Reuters.

Giới phân tích nhận định tiền lệ được thiết lập, rằng một cựu tổng thống có thể bị buộc ra điều trần về vấn đề không liên quan trực tiếp đến xung đột quyền lực giữa các nhánh chính phủ, có thể tạo hệ quả lâu dài.

Nếu đảng Dân chủ giành lại thế đa số tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ tới, họ đã phát tín hiệu sẽ mở rộng điều tra, không loại trừ khả năng yêu cầu ông Trump cung cấp lời khai sau khi rời nhiệm sở, theo CNN.

Video ghi lại lời khai của vợ chồng ông Clinton dự kiến sẽ được công bố trong những ngày đầu tháng 3, mở ra khả năng công chúng Mỹ trực tiếp theo dõi diễn biến mới nhất của một trong những hồ sơ gây tranh cãi nhất chính trường hiện đại.