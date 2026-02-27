Bà Hillary Clinton một đời vất vả vì chồng

Trải qua phiên điều trần cung cấp lời khai liên quan tới hồ sơ Epstein, bà Hillary Clinton lại vừa trải qua thêm một lần lao đao vì người bạn đời. Dù vậy, trước sau gì, bà vẫn lựa chọn đứng bên chồng.

Bà Hillary và ông Bill Clinton xuất hiện bên nhau hồi tháng 12/1998, sau khi ông bị Hạ viện Mỹ luận tội. Ảnh: New York Times.

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ, Thượng nghị sĩ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary C linton không có giao dịch hay tiếp xúc trực tiếp với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Nhưng bà vẫn phải ra điều trần trong vụ điều tra hồ sơ Epstein.

Một lần nữa trong đời, bà phải chịu sức ép vì các mối quan hệ và hành động của chồng.

Điềm báo từ hơn 30 năm trước

Hơn 30 năm trước, ngày 26/1/1992, bà Hillary Clinton ngồi cạnh chồng trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình 60 Minutes của đài CBS. Bà phải trả lời những câu hỏi riêng tư về cuộc hôn nhân của hai người, sau khi Gennifer Flowers, nữ phát thanh viên làm việc tại bang Arkansas, tuyên bố có quan hệ tình cảm ngoài luồng kéo dài 12 năm với ông Bill Clinton.

Chính phản ứng vững vàng, mạnh mẽ của bà Hillary nhằm bảo vệ chồng đã cứu vãn chiến dịch tranh cử và sự nghiệp chính trị của ông Clinton khi đó.

Cũng chính sự việc lùm xùm đầu tiên đó như một điềm báo, định hình vị thế phức tạp của bà trong nhận định của công chúng suốt hơn 3 thập niên sau này.

“Tôi không ngồi đây như một người phụ nữ nhỏ bé đứng sau chồng mình giống Tammy Wynette. Tôi ngồi đây vì tôi yêu ông ấy, tôn trọng ông ấy và trân trọng những gì ông ấy đã trải qua, cũng như những gì chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Nếu như vậy vẫn chưa đủ với mọi người, thì thôi, đừng bỏ phiếu cho ông ấy”, bà Hillary Clinton nói trên truyền hình hồi năm 1992.

Tammy Wynette mà bà Hillary nhắc đến là nữ ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ nổi tiếng với ca khúc Stand by Your Man. Ca khúc này nhận được khen chê trái chiều khi khắc họa tình yêu trung thành đến mức mù quáng của người phụ nữ.

Bà Hillary và ông Bill Clinton tham dự một sự kiện ở Belfast, Bắc Ireland, ngày 19/4/2023. Ảnh: Reuters.

34 năm sau, bà Clinton một lần nữa lại bị đặt vào tình thế phải trả lời những câu hỏi khó xử liên quan đến chồng.

Bà phải xuất hiện để đưa ra lời khai kín trước Ủy ban Giám sát Hạ viện trong khuôn khổ cuộc điều tra xoay quanh hồ sơ về tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Epstein là một nhà tài chính tai tiếng người Mỹ, từng bị kết án vì có hành vi buôn bán tình dục, trong đó, nhiều nạn nhân là trẻ vị thành niên.

Ông Bill Clinton sẽ ra điều trần vào ngày 27/2 theo giờ địa phương, một ngày sau phiên điều trần của bà Hillary. Ông Bill trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị buộc phải ra điều trần trong một cuộc điều tra của Quốc hội Mỹ.

Ông Bill Clinton từng có quan hệ với Jeffrey Epstein trước khi nhà tài chính này bị kết án. Cựu Tổng thống Mỹ từng 4 lần sử dụng máy bay riêng của Epstein trong giai đoạn 2002 - 2003. Ông Bill cũng xuất hiện trong một số bức ảnh thuộc hồ sơ Epstein do Bộ Tư pháp Mỹ công bố.

Trong khi đó, bà Hillary không có liên hệ trực tiếp với Epstein. Bà cho biết thậm chí bản thân “không nhớ từng có lần nào nói chuyện với Epstein”. Bà chỉ gặp Ghislaine Maxwell, cộng sự thân cận và là đồng phạm của Epstein, vài lần.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, Hạ nghị sĩ James R. Comer, từng nhấn mạnh chi tiết một người cháu của Maxwell làm việc trong chiến dịch tranh cử năm 2008 của bà Hillary, rồi sau đó làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Tuy nhiên, luật sư của bà Clinton khẳng định bà không hề biết nhân viên này có mối quan hệ họ hàng với Maxwell.

Sau nhiều tháng tranh cãi với ông Comer để tránh phải ra điều trần, sau cùng, vợ chồng nhà Clinton đã sử dụng chung một nhóm luật sư và cùng chấp nhận ra điều trần, cung cấp lời khai. Bà Hillary không cố tìm cách tách biệt trường hợp của bà và chồng, dù mối quan hệ giữa họ với Epstein là khác nhau.

Một đời vất vả vì chuyện của chồng

Theo New York Times, sự việc lần này cho thấy một thực tế rằng dù bà Hillary có sự nghiệp chính trị riêng nổi bật, với 8 năm làm Thượng nghị sĩ, 4 năm giữ chức Ngoại trưởng Mỹ, 2 lần tranh cử Tổng thống Mỹ, nhưng bà vẫn bị đặt vào vị thế phải giải trình về chồng.

“Gần như suốt cuộc hôn nhân của mình, bà ấy luôn phải trả lời các câu hỏi về các hành động của chồng. Lần này, bà ấy không liên quan gì. Điều này gây bức xúc. Bà ấy là một biểu tượng nổi tiếng thế giới, một người tiên phong trong nữ giới nói chung. Thật đau lòng khi bà ấy buộc phải ra điều trần như thế này”, bà Patti Solis Doyle, cựu trợ lý cấp cao của bà Clinton, nói với New York Times.

Bà Hillary Clinton trao đổi với báo chí bên ngoài Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Chappaqua, New York, Mỹ, ngày 26/2, về cuộc điều trần bà phải trải qua. Ảnh: Reuters.

Trong quá khứ, khi ông Clinton bị điều tra vì bê bối tình dục với thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky, bà Clinton cũng đã bảo vệ chồng, cho rằng đó là một “âm mưu”.

Sau khi Hạ viện bỏ phiếu luận tội ông Clinton vì khai man và cản trở công lý, bà vẫn bình tĩnh xuất hiện bên chồng tại Nhà Trắng nhằm xoa dịu tình hình và góp phần dập tắt những lời kêu gọi ông Clinton từ chức sau bê bối.

Có thể nói sự bình tĩnh, kiên định của bà Hillary khi đứng bên chồng trong những cơn lao đao đã cứu nguy cho sự nghiệp chính trị của ông Bill.

Ông David Brock, chiến lược gia lâu năm của đảng Dân chủ, cho rằng Hạ nghị sĩ Cộng hòa James R. Comer đang sử dụng kịch bản rất dễ “đọc vị”: Gộp hai vợ chồng Clinton vào cùng một vụ việc để tạo hiệu ứng tối đa đối với truyền thông và công chúng.

“Cỗ máy bê bối Clinton được khởi động trở lại. Phe Cộng hòa hẳn cho rằng họ có thể “mua một, nhận hai” bằng cách này”, ông Brock nói.

“Mua một, nhận hai” từng là một chiêu thức vận động của ông Clinton trong chiến dịch tranh cử năm 1992. Ông từng nói với cử tri rằng họ có thể “mua một, nhận hai” nếu bầu ông làm Tổng thống, bởi họ sẽ có thêm cả người vợ rất thông minh của ông.

Nhiều nghị sĩ Dân chủ tại Ủy ban Giám sát Hạ viện nghi ngờ mức độ cần thiết của việc yêu cầu bà Hillary ra điều trần.

Hạ nghị sĩ Kwesi Mfume cho rằng không có dấu hiệu cho thấy bà Clinton cần phải bị triệu tập, việc này dường như chỉ nhằm “làm khó” bà.

Các nghị sĩ Dân chủ cũng không tin vào lời tuyên bố của Hạ nghị sĩ James R. Comer rằng lời khai của vợ chồng nhà Clinton là cần thiết để “Quốc hội có thông tin trong việc tăng cường luật pháp chống nạn buôn người”.

Thực tế cho thấy, trong năm 2025, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cắt giảm 70% nhân sự của Văn phòng Giám sát và Chống Buôn người.

Báo cáo thường niên về nạn buôn người, tài liệu phải được trình lên Quốc hội trước ngày 30/6 hàng năm, cũng bị trì hoãn sang tháng 7, và chỉ được công bố sau khi các Hạ nghị sĩ Dân chủ gây sức ép.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, bà Clinton cho biết bà ủng hộ việc công bố đầy đủ các tài liệu liên quan đến Epstein và mong muốn những người vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm.

“Tôi muốn mọi người được đối xử công bằng như nhau. Nhưng điều đó dường như không áp dụng với vợ chồng tôi”, bà Hillary nói. Bà cũng lưu ý một số nhân chứng được phép nộp lời khai bằng văn bản thay vì phải trực tiếp ra điều trần như vợ chồng bà.

“Tại sao họ muốn kéo chúng tôi vào việc này? Để chuyển hướng sự chú ý khỏi Tổng thống Trump hay sao? Chuyện này không quá phức tạp để có thể đoán ra”, bà Hillary nói.

Dù bà Hillary luôn nhanh chóng nhìn ra những “âm mưu”, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận: Trong vai trò người vợ, bà luôn vất vả vì chồng.