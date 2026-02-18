Bà Hillary Clinton lên tiếng về hồ sơ Epstein

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng vợ chồng bà phải điều trần trước Quốc hội chỉ để kéo sự chú ý khỏi Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: Reuters.

Khi trả lời phỏng vấn với BBC bên lề hội nghị an ninh Munich hôm 17/2, bà Hillary Clinton tuyên bố vợ chồng bà đã bị đối xử không công bằng so với các nhân chứng khác.

“Tôi chỉ muốn công bằng. Tôi muốn mọi người bị đối xử như nhau. Vợ chồng tôi không được như vậy - khi các nhân chứng khác bị yêu cầu điều trần, họ chỉ trả lời bằng văn bản”, bà Clinton nói.

“Chúng tôi đề nghị làm vậy nhưng họ muốn buộc chúng tôi tham gia (điều trần). Tại sao họ cố gắng buộc chúng tôi làm vậy? Mọi chuyện không hề phức tạp: Để kéo sự chú ý khỏi Tổng thống Trump”.

Tuyên bố của bà Clinton được đưa ra giữa lúc bà và chồng - cựu Tổng thống Bill Clinton - chuẩn bị phải điều trần trước Quốc hội Mỹ về vụ việc. Các hồ sơ đã được công bố chứa một số hình ảnh của ông Clinton, như bức ảnh ông nằm trong bồn tắm nước nóng cùng một phụ nữ. Ông Clinton bác bỏ cáo buộc có hành vi sai trái.

Lịch điều trần dự kiến của bà Clinton là 26/2 và của ông Clinton là 27/2. Đây là lần đầu tiên một cựu tổng thống phải điều trần trước Quốc hội trong hơn 40 năm.

Bà Clinton tuyên bố Bộ Tư pháp Mỹ công bố hồ sơ liên quan tới “tỷ phú ấu dâm” Jeffrey Epstein quá chậm trễ. “Chúng tôi không có gì để che giấu. Chúng tôi liên tục kêu gọi công bố toàn bộ hồ sơ”, bà nói. Bộ Tư pháp Mỹ vẫn còn khoảng ba triệu hồ sơ chưa công bố, theo Guardian.