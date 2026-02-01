FBI: Epstein không điều hành đường dây tình dục phục vụ giới quyền lực

Dù xác nhận Epstein lạm dụng nhiều bé gái, FBI cho biết điều tra không phát hiện video, tài chính hay nhân chứng đủ sức chứng minh ông ta phục vụ giới quyền lực.

Sau nhiều năm điều tra, FBI kết luận không tồn tại “danh sách khách hàng” hay mạng lưới phục vụ giới tinh hoa trong vụ Epstein. Ảnh: Reuters.

Sau gần hai thập kỷ điều tra, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đi đến kết luận rằng Jeffrey Epstein không điều hành một đường dây buôn bán tình dục nhằm phục vụ các nhân vật quyền lực, dù có đủ bằng chứng cho thấy nhà tài phiệt này đã lạm dụng tình dục hàng loạt bé gái chưa đủ tuổi.

Kết luận trên được rút ra từ các hồ sơ nội bộ của Bộ Tư pháp Mỹ vừa được công bố theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein, theo AP. Các tài liệu cho thấy FBI đã tiến hành một trong những cuộc điều tra toàn diện nhất trong lịch sử ngành tư pháp Mỹ, song không tìm được căn cứ pháp lý để mở rộng truy tố đối với những nhân vật bị nghi ngờ có liên quan.

Cáo buộc “cho mượn nạn nhân” không được xác nhận

Trong nhiều năm, FBI đã rà soát kỹ lưỡng hồ sơ ngân hàng, email của Epstein; khám xét các bất động sản tại New York, Florida và Quần đảo Virgin (Mỹ); phỏng vấn hàng chục nạn nhân, đồng thời phân tích các mối quan hệ của ông ta với những nhân vật có ảnh hưởng trong giới tài chính, học thuật và ngoại giao quốc tế.

Dù vậy, các điều tra viên chỉ thu thập được bằng chứng xác thực về hành vi lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên của Epstein, mà không tìm thấy chứng cứ cho thấy ông ta tổ chức hay điều hành một mạng lưới buôn bán tình dục phục vụ những người đàn ông quyền lực.

Một công tố viên viết trong bản ghi nhớ năm 2025 rằng các video và hình ảnh thu giữ từ nhà Epstein không ghi lại cảnh lạm dụng, cũng không làm lộ diện hay liên đới thêm bất kỳ cá nhân nào khác ngoài Epstein và cộng sự thân cận Ghislaine Maxwell.

Một bản ghi nhớ khác năm 2019 cho biết việc rà soát các giao dịch tài chính, bao gồm các khoản thanh toán cho những tổ chức có liên hệ với các nhân vật có ảnh hưởng toàn cầu, không phát hiện dấu hiệu phạm pháp.

Theo hồ sơ điều tra, chỉ có một nạn nhân đưa ra cáo buộc Epstein từng “cho mượn” mình cho những người bạn giàu có. Tuy nhiên, FBI không thể xác nhận thông tin này và không tìm thấy nạn nhân nào khác kể câu chuyện tương tự.

Dù có mối liên hệ với giới quyền lực, FBI cho rằng không tìm được bằng chứng cho thấy Epstein đường dây buôn bán tình dục cho giới tinh hoa. Ảnh: CNN.

Trong email tổng kết điều tra hồi tháng 7 năm ngoái, các đặc vụ cho biết có “bốn hoặc năm” người tố cáo nói rằng họ từng bị những người khác lạm dụng tình dục ngoài Epstein. Tuy nhiên, bằng chứng thu thập được không đủ để truy tố ở cấp liên bang, nên hồ sơ được chuyển cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương.

Cuộc điều tra bắt đầu năm 2005, khi cha mẹ một bé gái 14 tuổi trình báo con họ bị quấy rối tại nhà Epstein ở Palm Beach, Florida. Cảnh sát sau đó xác định ít nhất 35 bé gái có lời khai tương tự: Epstein trả tiền cho các nữ sinh trung học để thực hiện những “liệu pháp massage” mang tính tình dục.

Dù các công tố viên liên bang từng chuẩn bị cáo trạng nghiêm khắc, Epstein cuối cùng chỉ bị truy tố theo luật bang sau một thỏa thuận nhận tội gây tranh cãi. Ông ta thụ án 18 tháng tù và được trả tự do năm 2009.

Vụ việc chỉ được khơi lại vào năm 2018, sau loạt bài điều tra của Miami Herald. Epstein bị bắt lại vào tháng 7/2019 và chết trong buồng giam một tháng sau đó, được xác định là tự sát.

Năm 2021, Ghislaine Maxwell bị kết án 20 năm tù vì vai trò tuyển mộ và hỗ trợ Epstein lạm dụng tình dục các nạn nhân.

Không tồn tại “danh sách khách hàng”

Một trong những nội dung gây tranh cãi lớn nhất là cáo buộc về “danh sách khách hàng” gồm các nhân vật quyền lực.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi từng nói trên Fox News tháng 2/2025 rằng “danh sách khách hàng” chưa từng công bố của Epstein “đang nằm trên bàn làm việc của tôi”. Vài tháng sau, bà còn nói FBI đang xem xét “hàng chục nghìn video” liên quan Epstein và trẻ em.

Tuy nhiên, các đặc vụ FBI khẳng định với cấp trên rằng danh sách này không tồn tại.

Các tài liệu được Bộ Tư pháp Mỹ công bố trong hồ sơ Epstein. Ảnh: Reuters.

Ngày 30/12/2024, Phó giám đốc FBI khi đó là Paul Abbate yêu cầu xác minh liệu “danh sách khách hàng” được truyền thông nhắc đến có tồn tại hay không. Một ngày sau, một quan chức FBI trả lời rằng điều tra viên phụ trách vụ án đã xác nhận không có danh sách nào như vậy.

Ngày 19/2/2025, chỉ hai ngày trước khi bà Bondi xuất hiện trên Fox News, một đặc vụ giám sát của FBI viết rõ: “Mặc dù truyền thông thường đề cập đến ‘danh sách khách hàng’ trong vụ Jeffrey Epstein, các điều tra viên không hề tìm thấy danh sách này trong suốt quá trình điều tra”.

AP cho biết họ và nhiều cơ quan báo chí khác vẫn đang tiếp tục rà soát hàng triệu trang tài liệu được giải mật, không loại trừ khả năng có chi tiết từng bị bỏ sót.