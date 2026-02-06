Thủ tướng Anh xin lỗi

Thủ tướng Keir Starmer công khai xin lỗi các nạn nhân của vụ Jeffrey Epstein sau bê bối bổ nhiệm Peter Mandelson làm đại sứ Anh tại Mỹ, khiến chính phủ Anh rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với giọng xúc động trong ngày 5/2, Thủ tướng Anh Keir Starmer thừa nhận sai lầm khi bổ nhiệm chính trị gia kỳ cựu Peter Mandelson - bạn thân lâu năm của Epstein - làm Đại sứ Anh tại Washington, AFP đưa tin.

“Tôi xin lỗi”, ông Starmer nói, hướng lời xin lỗi tới các nạn nhân của Epstein - những người mà theo ông “đã phải chờ đợi trách nhiệm quá lâu và quá nhiều lần bị tước mất công lý”.

“Xin lỗi vì những gì các bạn đã phải chịu đựng, xin lỗi vì những người có quyền lực đã quay lưng lại với các bạn, và xin lỗi vì tôi đã tin vào những lời dối trá của Mandelson để rồi bổ nhiệm ông ta”, Thủ tướng Anh nói.

Lời xin lỗi được đưa ra sau nhiều ngày ông Starmer bị chỉ trích gay gắt vì quyết định cử Mandelson sang Washington, bất chấp việc ông này từng duy trì mối quan hệ với Epstein ngay cả sau khi nhà tài chính Mỹ bị kết án năm 2008 vì dụ dỗ trẻ vị thành niên.

Cuộc khủng hoảng bùng phát mạnh hơn sau khi các tài liệu mới được công bố hôm 30/1, phơi bày thêm mức độ thân thiết đáng báo động giữa Mandelson và Epstein.

Những tài liệu này bao gồm email trao đổi mang tính cá nhân, các giao dịch tài chính, ảnh riêng tư, cũng như bằng chứng cho thấy Mandelson từng chuyển cho Epstein thông tin mật và có thể ảnh hưởng đến thị trường từ gần hai thập kỷ trước.

Những tiết lộ mới đã làm dấy lên nghi ngờ sâu sắc về khả năng phán đoán của Thủ tướng Starmer, không chỉ trong dư luận mà cả trong nội bộ đảng Lao động cầm quyền. Một số nghị sĩ công khai đặt câu hỏi liệu ông có còn đủ uy tín để tiếp tục giữ chức thủ tướng hay không.

Ông Starmer khẳng định Mandelson đã nhiều lần nói dối để giành được vị trí đại sứ Mỹ và ông không hề biết về “mức độ sâu và u tối” trong mối quan hệ giữa Mandelson và Epstein.

Tuy nhiên, Thủ tướng Anh cũng thừa nhận ông biết hai người vẫn giữ liên lạc sau bản án năm 2008 của Epstein - một chi tiết khiến nhiều nghị sĩ Lao động cảm thấy bất an và ngày càng khó tiếp tục bảo vệ chính phủ.

Trước áp lực gia tăng, quốc hội Anh đã thông qua yêu cầu buộc chính phủ chuyển toàn bộ tài liệu liên quan đến việc bổ nhiệm Mandelson cho Ủy ban Tình báo và An ninh liên đảng, thay vì để các bộ trưởng và quan chức tự quyết định nội dung công bố.

“Tôi nghĩ hôm qua là một trong những ngày giận dữ nhất mà tôi từng chứng kiến trong 16 năm làm nghị sĩ. Chúng ta không thể giả vờ rằng đây không phải là một cuộc khủng hoảng”, ông Karl Turner, thành viên đảng Lao động, nói với Times Radio.

Cựu Đại sứ Anh tại Washington Peter Mandelson. Ảnh: Reuters.

Áp lực chính trị đối với ông Starmer tiếp tục gia tăng khi các đảng đối lập kêu gọi ông sa thải Chánh văn phòng Morgan McSweeney - một đồng minh thân cận của Mandelson, người được cho là đã vận động mạnh mẽ cho việc bổ nhiệm này. Dù vậy, Thủ tướng Anh vẫn công khai bảo vệ trợ lý của mình.

Lãnh đạo đảng Bảo thủ Kemi Badenoch tuyên bố vị trí của ông Starmer là “không thể duy trì”, kêu gọi các nghị sĩ Lao động ủng hộ việc bỏ phiếu bất tín nhiệm thủ tướng tại quốc hội.

“Đây không còn là câu hỏi ‘liệu có’, mà là ‘khi nào’ ông ấy ra đi”, bà nói.

Vụ bê bối nổ ra ngay trước thềm một cuộc bầu cử bổ sung quan trọng của đảng Lao động trong tháng này và các cuộc bầu cử địa phương vào tháng 5 - thời điểm mà đảng trung tả được dự báo sẽ đối mặt kết quả kém khả quan.

Theo các nhà phân tích, scandal Epstein đã chạm đúng tâm lý cử tri, những người từng đưa đảng Lao động trở lại cầm quyền sau 14 năm đối lập.

Cuộc khủng hoảng cũng gây tác động tức thì lên thị trường tài chính, khiến đồng bảng Anh và trái phiếu dài hạn chịu áp lực trong phiên giao dịch ngày 5/2.

Peter Mandelson, 72 tuổi, hiện chưa lên tiếng công khai về vụ việc. Ông vừa tuyên bố rời khỏi Thượng viện Anh và đang là đối tượng của một cuộc điều tra cảnh sát liên quan đến cáo buộc lạm dụng chức vụ công. Vụ việc có thể dẫn tới án tù nếu bị truy tố và kết án.