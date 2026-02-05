Thủ tướng Anh chao đảo vì bê bối Epstein

Thủ tướng Anh Keir Starmer chưa bao giờ dính líu trực tiếp tới Jeffrey Epstein, nhưng lại đang đối mặt với rủi ro lớn, có khả năng mất chức vì vụ bê bối chấn động khắp thế giới này.

Tác động từ hồ sơ Epstein đã lan sang cả Na Uy và Ba Lan, cho thấy quy mô của vụ bê bối vẫn tiếp tục lan rộng, gần 7 năm sau khi nhân vật trung tâm đã chết.

Không chỉ Thủ tướng Starmer chịu sức ép. Sự phẫn nộ của dư luận Anh gay gắt đến mức Vua Charles III đã tước bỏ tước hiệu hoàng gia của chính em trai mình - cựu Hoàng tử Andrew, và buộc ông này rời khỏi khu Lâu đài Windsor.

Một nhân vật nổi bật khác hứng chịu hệ lụy vì tình bạn với tỷ phú Epstein là cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers. Ông Summers - cựu Chủ tịch Đại học Harvard, đã rút khỏi các hoạt động công chúng từ năm ngoái. Ông nói rằng ông “vô cùng xấu hổ” sau khi các email trao đổi với Epstein cho thấy ông có những phát ngôn mang tính phân biệt giới và xin lời khuyên về chuyện tình cảm.

Vị trí của ông đang bị đe dọa vì những chỉ trích của các nghị sĩ trong Công đảng cầm quyền, khiến bộ máy ở số 10 phố Downing tiếp tục chao đảo.

Trong phiên điều trần tại Quốc hội ngày 4/2, Thủ tướng Starmer nói rằng ông biết về mối quan hệ bạn bè giữa cựu bộ trưởng nội các Peter Mandelson và tỷ phú Epstein nhưng vẫn bổ nhiệm ông Mandelson làm Đại sứ tại Washington.

Thủ tướng Starmer sa thải ông Mandelson từ năm ngoái, sau khi hồ sơ Epstein cho thấy ông này vẫn tiếp tục ủng hộ Epstein sau khi tỷ phú tài chính bị kết án vì các tội danh buôn bán tình dục năm 2008.

Trong tuần này, vụ bê bối bùng lên một lần nữa, khi các tài liệu mà Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 30/1 cho thấy ông Mandelson có thể đã làm rò rỉ những thông tin mật cho Epstein vào thời điểm cao trào của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Đó là những thông tin vô giá với Epstein và giới tài chính Phố Wall. Ông Mandelson đang bị điều tra hình sự và đã từ chức khỏi Thượng viện và Công đảng.

“Mandelson đã phản bội đất nước chúng ta, Quốc hội của chúng ta và đảng của tôi”, Thủ tướng Starmer nói trước Quốc hội.

Ông Mandelson đã xin lỗi về mối quan hệ với Epstein trong một tuyên bố gửi BBC tháng trước.

“Tôi đã sai khi tin ông ta sau bản án và tiếp tục duy trì mối quan hệ đó. Tôi gửi lời xin lỗi một cách vô điều kiện tới những phụ nữ và trẻ em gái đã phải chịu tổn hại”, ông Mandelson nói.

Ông Mandelson cho biết ông rời khỏi Công đảng để tránh “gây thêm xấu hổ” cho đảng.

Thỏa thuận dàn xếp mà ông Andrew đạt được với Virginia Giuffre - một nạn nhân bị cựu hoàng tử lạm dụng, trở thành giọt nước tràn ly đối với nhiều người Anh, dù ông không thừa nhận trách nhiệm hay tội lỗi.

Bê bối này làm sống lại cuộc tranh luận về lối sống xa hoa của Hoàng gia, đặc biệt là những người ở xa hàng kế vị.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách khép lại làn sóng ồn ào, còn Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ không có thêm bất kỳ vụ truy tố nào.

Cho đến nay, những diễn biến xoay quanh Epstein chưa tạo ra tác động mang tính sống còn nào đối với ông Trump. Tổng thống Mỹ chưa bị cáo buộc phạm tội nào, dù mối quan hệ của ông với Epstein trong quá khứ đặt ra không ít nghi vấn về việc lựa chọn bạn bè.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer đã buộc cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton phải ra điều trần, nhưng không hề muốn triệu tập ông Trump.

Không có bằng chứng cho thấy ông Clinton có hành vi phạm pháp liên quan đến vụ Epstein, và cựu tổng thống Mỹ phủ nhận việc ông biết về bất kỳ tội ác nào của Epstein.

Ngày 3/2, Tổng thống Trump nói rằng ông cảm thấy “lấy làm tiếc” khi vợ chồng cựu Tổng thống Clinton phải ra điều trần.

Ông Trump nói trong chương trình của CNN tuần này: “Đã thực sự đến lúc đất nước cần chuyển sang chuyện khác”.