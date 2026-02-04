Con gái Elon Musk lên tiếng về nghi vấn với tỷ phú ấu dâm Epstein

Con gái Elon Musk, Vivian Wilson xác nhận tính các email gây tranh cãi giữa cha mình và tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Elon Musk được cho là có tên trong tài liệu mới về tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Ảnh: el Economista.

Tuần qua, Bộ Tư pháp Mỹ giải mật hơn 3 triệu trang tài liệu liên quan đến cuộc điều tra Jeffrey Epstein - tỷ phú ấu dâm đã tự sát trong tù năm 2019. Trong số đó, 2 chuỗi email trao đổi giữa Elon Musk và Epstein vào giai đoạn 2012 - 2013 thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Theo các tài liệu được công bố, vào tháng 11/2012, trong một cuộc trao đổi về việc di chuyển đến Little Saint James - hòn đảo riêng của Epstein tại Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, ông Musk được cho là đã hỏi: "Ngày hay đêm nào sẽ là lúc cuồng nhiệt nhất trên đảo của ông?".

Đến tháng 12/2013, một email khác cho thấy Musk chủ động liên lạc: "Tôi sẽ ở khu vực BVI/St. Bart's trong kỳ nghỉ. Có thời gian nào thuận tiện để ghé thăm không?". Sau đó, ông tiếp tục viết: "Thực tế tôi có thể bay về sớm vào ngày mùng 3. Chúng tôi sẽ ở St. Bart's. Khi nào chúng tôi nên lên đường tới đảo của ông vào ngày mùng 2?".

Vivian Wilson, con gái chuyển giới của tỷ phú Elon Musk đã công khai lên tiếng về mối quan hệ giữa cha và Jeffrey Epstein. Ảnh: Interview.

Dù các tài liệu hiện tại chưa có bằng chứng khẳng định Musk thực sự đã đặt chân lên đảo, nội dung các email cho thấy sự thân mật giữa ông và tỷ phú ấu dâm tai tiếng.

Ngay sau khi những tài liệu này được tung ra, cô con gái chuyển giới của Elon Musk là Vivian Wilson - người đã cắt đứt quan hệ và đổi họ để không liên quan đến cha - đã lên tiếng trên nền tảng Threads. Cụ thể, Vivian khẳng định những mốc thời gian và địa điểm trong email là hoàn toàn chính xác với thực tế của gia đình cô lúc đó.

"Tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi đã ở St. Barth's vào đúng thời điểm được nêu trong các email, vì vậy tôi tin rằng chúng là thật", Vivian viết. Cô cũng giải thích thêm rằng ký hiệu "BVI" trong email có khả năng ám chỉ đảo Necker tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, nơi gia đình thỉnh thoảng ghé thăm.

Tuyên bố của Vivian có thể gây ảnh hưởng lớn. Vào năm 2013, cô mới 9 tuổi và đang đi nghỉ cùng cha. Việc cô xác nhận lịch trình di chuyển của gia đình trùng khớp với nội dung email đã gián tiếp bác bỏ những nỗ lực phủ nhận của Elon Musk.

Theo ghi nhận từ tờ Forbes, hiện không có bằng chứng nào cho thấy Elon Musk dính líu đến các hoạt động tội phạm của Epstein. Về phần mình, Musk khẳng định ông luôn giữ khoảng cách với Epstein, liên tục từ chối các lời mời thăm đảo hay di chuyển bằng chiếc chuyên cơ tai tiếng mang tên "Lolita Express".

Cậu bé Xavier Alexander Musk (phải) trong ảnh chụp cùng cha - đã chuyển giới và đổi tên thành Vivian Wilson. Ảnh: Sukhbeer Brar.

"Tôi biết mình sẽ bị bôi nhọ không ngừng, dù chưa bao giờ tham gia các bữa tiệc của ông ta, chưa từng đặt chân lên hòn đảo quái dị đó hay làm bất cứ điều gì sai trái", Musk tuyên bố. Ông cũng cho rằng các đối thủ đang cố tình giải thích sai ngữ cảnh của những dòng email cũ để hủy hoại danh tiếng của mình.

Dù Elon Musk chưa bao giờ bị buộc tội liên quan đến các hành vi phạm pháp của Epstein, việc con gái ruột công khai đối đầu và xác nhận các tình tiết bất lợi đang khiến vị tỷ phú rơi vào tình thế khó khăn. Vivian Wilson nhấn mạnh cô không hề biết về những email này trước đó và đang tìm hiểu thông tin cùng lúc với công chúng.

Nhiều năm nay, Vivian Wilson thường xuyên phản đối Elon Musk. Sau khi cô công khai chuyển giới, Musk xa lánh con và ít nhất hai lần tuyên bố cô đã “chết - bị một loại virus tâm trí giết chết”.

Hai cha con đã không nói chuyện với nhau suốt 5 năm. Bất đồng giữa Musk và Wilson ngày càng sâu sắc theo thời gian, đến mức họ không còn chung họ.