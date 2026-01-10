Elon Musk: 'Đừng lo để dành tiền nghỉ hưu'

CEO Tesla đưa ra lời khuyên không nên tiết kiệm và dành dụm tiền cho việc nghỉ hưu trong 10-20 năm nữa, với niềm tin AI sẽ kéo chi phí sản xuất của mọi thứ xuống mức thấp kỷ lục.

Tỷ phú Elon Musk cho rằng tiền tệ sẽ không còn quan trọng trong 10-20 năm nữa. Ảnh: Reuters.

Xuất hiện tại cuộc đối thoại diễn ra tại nhà máy Gigafactory của Tesla ở Austin, Texas với sự tham gia của nhà sáng lập dự án "Moonshots" Peter Diamandis và doanh nhân David Blundin, Elon Musk - người giàu nhất thế giới bất ngờ đưa ra lời khuyên mọi người không nên quá lo lắng về việc giữ tiền.

"Một lời khuyên của tôi là đừng lo lắng về việc tích cóp tiền cho việc nghỉ hưu trong 10 hay 20 năm tới. Nó sẽ chẳng quan trọng đâu", ông Musk nói.

Cơ sở cho lời khuyên của vị tỷ phú nằm ở niềm tin tuyệt đối vào trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Musk, AI sẽ phát triển mạnh mẽ đến mức kéo chi phí sản xuất của mọi thứ xuống mức thấp kỷ lục.

Về mốc thời gian, Musk đưa ra dự đoán đầy táo bạo: "Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được AGI (trí tuệ nhân tạo tổng quát) vào năm 2026. Đến năm 2030, trí thông minh của AI sẽ vượt qua tất cả con người cộng lại".

Theo ông, đây không đơn thuần là bước tiến công nghệ mang tính kế thừa, mà được xem là một cuộc chuyển giao ở cấp độ giống loài. Musk từng ví von con người chỉ là "bộ nạp sinh học" (Biological Bootloader) cho siêu trí tuệ kỹ thuật số.

Điều này ngụ ý rằng toàn bộ thành tựu của nền văn minh nhân loại có thể chỉ đóng vai trò là bước đệm để khởi tạo một nền văn minh kỹ thuật số mới, vượt xa khả năng nhận thức của con người.

Vị tỷ phú cũng nhấn mạnh thêm về việc thế giới đã thực sự bước vào "điểm kỳ dị công nghệ" - thời điểm trí tuệ nhân tạo (AI) và robot phát triển với tốc độ của một "cơn sóng thần siêu thanh", không thể đảo ngược và sẽ sớm vượt xa năng lực kiểm soát của con người.