Nghịch lý của món hàng tăng giá hơn cả vàng

Trong vòng vài tháng, giá RAM DDR4 tăng vọt từ mức dưới 100 USD lên vài trăm USD, tốc độ tăng cao hơn cả phiên bản DDR5 đời mới.

RAM DDR4 tăng giá chóng mặt trong vài tháng cuối năm 2025. Ảnh: PCMag.

Giá RAM tăng đều đặn với tốc độ cao bất ngờ. Theo Tech Radar, một phần nguyên nhân do đến từ việc các ông lớn như SK Hynix, Samsung và Micron ưu tiên nhu cầu của nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn và công ty trí tuệ nhân tạo hơn người tiêu dùng. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể về loại linh kiện thiết yếu này có thể phức tạp hơn.

Trên thực tế, loại RAM DDR4, không phải phiên bản DDR5 mới nhất, lại tăng giá đột ngột với tốc độ khó tin. Do đó, những ai cần nâng cấp máy tính cũ hoặc mua máy tính mới nhưng chọn lựa RAM "đời cũ" vẫn tốn thêm nhiều tiền cho RAM.

Biểu đồ xu hướng giá bộ nhớ từ PCPartPicker cho thấy sự thay đổi đáng kể trong khoảng thời gian tương đối ngắn. Phần lớn năm 2025, giá DDR4 nhìn chung khá ổn định. Một bộ kit DDR4 32 GB thông dụng thường có giá khoảng 70- 90 USD , tùy thuộc vào tốc độ và thương hiệu.

Hiện nay, dữ liệu từ các trang theo dõi giá cho thấy nhiều bộ kit DDR4 2x16 GB được bán với giá trên 150 USD , thậm chí các sản phẩm có giá cao hơn còn tiến gần đến hoặc vượt quá 200 USD .

Mức tăng càng thể hiện rõ ở phiên bản dung lượng cao hơn. Các bộ kit DDR4 2x32 GB, vốn trước đây có giá trung bình khoảng 120- 150 USD , tăng mạnh lên 350- 400 USD . Ở phân khúc cao cấp thậm chí còn lên gần 600 USD .

Giá DDR5 cũng tăng, mặc dù không đột ngột như phiên bản cũ. Những sản phẩm trước đây có giá trung bình khoảng 150 USD hiện được bán với giá từ 250- 300 USD .

Việc RAM tăng giá liên tục biến linh kiện này trở thành một phần quan trọng trong danh mục mua sắm của những người thích sử dụng máy tính lắp ráp. Số tiền chi cho RAM không còn dễ dự đoán, cũng không phải là một mục nhỏ so với các linh kiện khác như CPU, mainboard hay VGA.

Nếu xu hướng này vẫn tiếp tục trong thời gian tới, RAM có thể cạnh tranh với CPU và GPU để trở thành một trong những khoản chi phí lớn nhất trong một cấu hình máy tính. Đây là điều khó tưởng tượng được cách đây một năm.