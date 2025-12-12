Đây là khủng hoảng sẽ khiến giá mọi đồ công nghệ tăng vọt

Tình trạng hỗn loạn vì bộ nhớ RAM khan hiếm, giá tăng vọt trên thị trường máy tính để bàn sẽ sớm lan rộng sang các lĩnh vực khác như smartphone, laptop, máy chơi game.

Trong nhiều tuần gần đây, game thủ hệ máy PC là những người cảm nhận rõ nhất tác động của cơn lốc AI đến thị trường phần cứng công nghệ. Các trung tâm dữ liệu AI với tiềm lực tài chính gần như vô hạn, vươn vòi khắp nơi, hút sạch những phần cứng tốt nhất, bao gồm cả bộ nhớ DRAM.

Trước nhu cầu khổng lồ của những tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghiệp AI, các nhà sản xuất bộ nhớ ưu tiên tối đa cho đơn hàng DRAM đến từ trung tâm dữ liệu. Các hợp đồng khác đều bị xếp phía sau, kể cả lĩnh vực sản xuất smartphone, laptop.

Khủng hoảng diện rộng

Theo Jeff Janukowicz, phó Chủ tịch nghiên cứu tại IDC, DRAM được tích hợp "trong mọi khía cạnh của xã hội kỹ thuật số ngày nay", từ laptop, smartphone, máy chơi game, TV đến ôtô.

"Có rất nhiều thứ đang bị đe dọa", Jeff Janukowicz phát biểu với trang The Verge.

IDC dự đoán doanh số smartphone sẽ giảm vào năm 2026 do tình trạng thiếu RAM. Đồng thời giá bán trung bình cũng tăng 9 USD .

Một số thương hiệu, như Xiaomi, cảnh báo khách hàng về việc tăng giá trong tương lai. Song song đó, các nhà sản xuất laptop có thể phải tìm cách cắt giảm chi phí và giá máy chơi game sẽ tăng lên.

Một cửa hàng bán lẻ linh kiện máy tính ngừng niêm yết vì giá RAM biến đổi liên tục. Ảnh: Steve Lin.

Nhận định này tương đồng với các thông tin trước đó. Vào cuối tháng 11, Bloomberg đưa tin Lenovo bắt đầu tích trữ RAM như một phần trong nỗ lực "cân bằng giữa giá cả và nguồn cung" cho khách hàng vào năm tới.

Dell cùng HP cũng lên kế hoạch thích ứng. Trong cuộc họp báo cáo thu nhập tháng trước, CEO của Dell, Jeff Clarke, cho biết công ty "sẽ làm mọi thứ có thể để giảm thiểu tác động, nhưng thực tế là chi phí sản xuất đang tăng lên trên tất cả các sản phẩm".

Trong khi đó, Enrique Lores của HP cho biết họ sẽ cố gắng giảm thiểu tình trạng thiếu hụt bằng cách tăng giá hoặc giảm lượng RAM được trang bị trong các thiết bị của mình.

Các công ty cũng có thể cắt giảm chi phí ở những khía cạnh khác. "Bạn có thể phải sử dụng pin rẻ hơn hoặc pin dung lượng nhỏ hơn. Màn hình cũng là thành phần được xem xét để giảm chi phí", Janukowicz nhận định.

Ai đang nắm "miếng bánh" DRAM?

93% thị trường DRAM toàn cầu hiện nằm trong tay 3 tập đoàn lớn. Theo dữ liệu từ Counterpoint Research, trong quý II/2025, SK Hynix nắm giữ 38% thị phần, tiếp theo là Samsung (32%) và Micron (23%). Không có công ty nào khác đạt thị phần trên 5%.

Dường như cả 3 ông lớn đều không muốn can thiệp sớm để chặn đà tăng giá nóng của thị trường DRAM. Trong các báo cáo tài chính gần đây, họ đều tự hào công bố kỷ lục doanh thu và lợi nhuận.

Đối với Samsung, mảng kinh doanh bộ nhớ chiếm tỷ trọng lớn hơn hầu hết sản phẩm tiêu dùng khác. Trong quý vừa rồi, lĩnh vực này thu về con số kỷ lục 18,12 tỷ USD , chiếm hơn 1/4 tổng doanh thu của công ty. Con số này gần gấp đôi doanh thu của toàn bộ mảng thiết bị gia dụng và TV trong cùng kỳ.

Thị trường DRAM toàn cầu nằm trong tay 3 "ông lớn". Ảnh: Samsung.

Đến lúc này, Micron, công ty thu về kỷ lục 11,32 tỷ USD trong quý IV/2025, thực hiện thay đổi mạnh mẽ nhất để đáp ứng nhu cầu DRAM. Họ thông báo đóng thương hiệu Crucial lâu đời dành cho người tiêu dùng để tập trung cung cấp bộ nhớ cho các công ty AI.

"Nếu bạn không phải là khách hàng máy chủ, bạn sẽ được coi là ưu tiên thứ 2 đối với các nhà cung cấp bộ nhớ", nhà phân tích Shrish Pant của Gartner nói với The Verge.

Trong khi đó, Samsung và SK Hynix, 2 công ty sản xuất DRAM lớn khác, có thể dành tới 40% tổng sản lượng bộ nhớ toàn cầu cho một dự án AI duy nhất, theo Tom's Hardware. Họ đạt được thỏa thuận cung cấp 900.000 tấm wafer DRAM mỗi tháng cho Open AI.

Với sự bùng nổ mạnh mẽ của thị trường bộ nhớ AI, các nhà sản xuất DRAM lớn dường như cũng tận dụng cơ hội này để thu lợi nhuận. Lợi nhuận ròng của SK Hynix tăng hơn gấp đôi, từ 3,92 tỷ USD trong quý III/2024 lên 8,6 tỷ USD trong quý III/2025.

Micron cũng ghi nhận thu nhập tăng gấp 10 lần, từ 778 triệu USD trong năm tài chính 2024 lên 8,6 tỷ USD trong năm tài chính 2025.

Bão giá bắt đầu ập đến

Dù có nhiều biện pháp đối phó trước tình trạng DRAM khan hiếm và sốt giá, các công ty sản xuất thiết bị công nghệ vẫn có thể "chuyển một phần chi phí tăng thêm sang người tiêu dùng", Janukowicz cho biết.

Điều này đặc biệt đúng đối với những thiết bị giá rẻ như Chromebook và Google Pixel 9A, vì có ít khả năng thay thế các bộ phận được tối ưu chi phí.

Một số công ty đã bắt đầu tăng giá bán. Các nhà sản xuất máy tính cá nhân CyberPowerPC và Maingear thông báo phải tăng giá do chi phí RAM tăng cao. Tương tự, công ty sản xuất máy tính xách tay dạng mô-đun Framework cũng vừa điều chỉnh giá. Ngay cả Raspberry Pi, nhà sản xuất máy tính bo mạch đơn, cũng buộc phải tăng giá các thiết bị mới.

RAM máy tính đang khan hiếm, giá cả tăng vọt. Ảnh: Corsair.

Đầu tháng 12, TrendForce dẫn một số nguồn tin uy tín tiết lộ Lenovo đã thông báo cho khách hàng về đợt tăng giá sắp tới. Các điều chỉnh của nhà sản xuất máy tính chiếm thị phần lớn nhất thế giới dự kiến ​​có hiệu lực vào đầu năm 2026.

Song song đó, cũng có thông tin cho rằng Dell, nhà sản xuất máy tính chiếm thị phần lớn thứ 3 thế giới, tăng giá ít nhất 15-20% đối với các sản phẩm máy tính cá nhân. Giá mới có thể có hiệu lực sớm nhất vào giữa tháng 12.

Những lo ngại về việc tăng giá máy chơi game cầm tay Steam Machine bắt đầu nổi lên khi nhà sản xuất chần chừ đưa ra mức giá cụ thể. Pierre-Loup Griffais, chuyên gia kỳ cựu của Valve cho biết giá của sản phẩm sẽ "phù hợp với thị trường PC hiện tại".

YouTuber công nghệ nổi tiếng Moore's Law is Dead, kênh thường xuyên có tin tức sớm từ nhà sản xuất, đơn vị bán lẻ và các đối tác liên quan, cho rằng Microsoft sẽ tăng giá Xbox Series X một lần nữa do tình trạng khan hiếm. Hiện tại giá sản phẩm cao hơn 150 USD so với thời điểm ra mắt cách đây 5 năm.

Thị trường linh kiện máy tính để bàn chứng kiến tình trạng giá RAM tăng 2-4 lần so với vài tháng trước. Đơn cử, RAM Corsair Vengeance DDR5 (2x16 GB) có giá 134,99 USD vào tháng 9, hiện tăng vọt lên 427,99 USD , theo dữ liệu từ PCPartPicker.

Ổ cứng SSD, chủ yếu sử dụng bộ nhớ flash NAND thay vì DRAM, cũng đối mặt với những thách thức tương tự khi các công ty AI mua sắm thiết bị lưu trữ cho trung tâm dữ liệu của họ.

SK Hynix, Samsung và Micron cũng sản xuất các thiết bị này. Giống như với DRAM, họ đang chuyển trọng tâm sang khách hàng AI và bỏ rơi phần còn lại.