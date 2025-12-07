Thị trường máy tính sắp hứng 'bão giá'

Nhà sản xuất máy tính cá nhân chiếm thị phần lớn nhất toàn cầu sẽ điều chỉnh giá bán lẻ trên toàn bộ dòng sản phẩm từ đầu năm sau.

Hàng loạt thương hiệu máy tính sắp tăng giá bán. Ảnh: Lenovo.

Nhu cầu bộ nhớ dành cho máy chủ AI tăng vọt, đẩy giá DRAM lên cao và tác động đến phần còn lại của thị trường công nghệ. Không chỉ smartphone, trong tương lai gần, máy tính để bàn và laptop cũng sắp gặp "bão giá".

TrendForce dẫn một số nguồn tin uy tín tiết lộ Lenovo đã thông báo cho khách hàng về đợt tăng giá sắp tới. Các điều chỉnh của nhà sản xuất máy tính chiếm thị phần lớn nhất thế giới dự kiến ​​có hiệu lực vào đầu năm 2026.

Theo đó, hãng cho biết tất cả báo giá hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 1/1/2026. Hai nguyên nhân chính được đề cập trong thông báo điều chỉnh giá bán là tình trạng thiếu bộ nhớ ngày càng trầm trọng và sự tích hợp nhanh chóng của các công nghệ AI.

Theo Lenovo, một mặt, tình trạng căng thẳng trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang khiến chi phí bộ nhớ tăng vọt, ảnh hưởng đến giá phần cứng nói chung. Đồng thời, việc các doanh nghiệp chạy đua triển khai ứng dụng AI thúc đẩy nhu cầu chưa từng có đối với các hệ thống hiệu suất cao, càng làm khan hiếm nguồn cung và đẩy giá lên cao.

Do đó, công ty khuyến nghị khách hàng nên đặt hàng càng sớm càng tốt để đảm bảo mua được hàng với giá hiện tại và tránh phát sinh thêm chi phí do điều chỉnh giá.

Song song đó, cũng có thông tin cho rằng Dell, nhà sản xuất máy tính chiếm thị phần lớn thứ 3 thế giới, tăng giá ít nhất 15-20% đối với các sản phẩm máy tính cá nhân. Giá mới có thể có hiệu lực sớm nhất vào giữa tháng 12.

Thị trường máy tính cá nhân có thể tăng giá do tác động từ cơn sốt AI. Ảnh: Bloomberg.

Theo thống kê của Statista, thị phần của Lenovo và Dell trên thị trường máy tính cá nhân năm 2024 lần lượt là 25,5% và 16,1%. Do đó, đợt điều chỉnh giá này có thể tác gây ra động lớn, đủ sức tạo ra làn sóng tăng giá đồng loạt trên toàn bộ thị trường.

Trước đó, từ cuối tháng 11, Bloomberg đưa tin CEO của Dell, Jeff Clarke, cảnh báo rằng ông "chưa bao giờ thấy giá chip nhớ tăng nhanh như vậy", khiến chi phí sản xuất tăng trên mọi dòng sản phẩm.

Chosun Biz đưa tin các nhà sản xuất PC đang chịu áp lực ngày càng lớn khi các linh kiện DRAM quan trọng, bao gồm cả DDR5, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước, thậm chí một số linh kiện tăng vọt lên tới 170%.

Báo cáo cho biết thêm, các công ty hàng đầu thế giới như Lenovo, HP và Dell, cùng với Samsung Electronics và LG Electronics, đang xem xét lại lộ trình sản phẩm năm 2026, bao gồm cả PC AI và máy tính bảng.

Theo Asia Business Daily, CEO Enrique Lores của HP cảnh báo nửa cuối năm 2026 sẽ đặc biệt khó khăn và giá cả có thể tăng nếu cần thiết. Ông lưu ý rằng chip nhớ chiếm khoảng 15–18% chi phí của một chiếc PC thông thường.

Báo cáo mới nhất của TrendForce cho biết biến động giá bộ nhớ làm tăng đáng kể chi phí vật liệu (BOM) trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng, khiến các thương hiệu phải tăng giá bán lẻ và làm giảm nhu cầu thị trường.

Do đó, TrendForce hạ dự báo doanh số laptop năm 2026 từ mức tăng trưởng ban đầu 1,7% xuống mức giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước.