Giá smartphone sắp tăng chóng mặt

Giá RAM đang tăng vọt với tốc độ phi thường do nhu cầu khổng lồ từ trí tuệ nhân tạo. Cơn sốt này được dự báo sẽ kéo dài, khiến giá sản xuất smartphone và PC tăng mạnh trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia, giá chip nhớ tăng sẽ kéo theo giá smartphone và PC trong năm tới. Ảnh: Android Police.

Giá chip nhớ đang trải qua một đợt tăng phi mã chưa từng có, gây sốc cho toàn bộ ngành công nghiệp. Sự tăng giá này không chỉ dừng lại ở các hợp đồng mua bán linh kiện mà còn nhanh chóng ảnh hưởng tới giá sản phẩm tiêu dùng cuối cùng.

Cơn sốt giá này được dự báo sẽ kéo dài hơn chu kỳ tăng giá trước, khiến giá smartphone toàn cầu bị đẩy lên đáng kể trong thời gian tới.

Cơn bão tăng giá chip nhớ

Kể từ quý 4 năm nay, ngành công nghiệp linh kiện lưu trữ đã trải qua một làn sóng tăng giá lịch sử. Sự biến động này đã được thể hiện rõ qua các thông báo chính thức từ các "ông lớn" trong ngành.

Cụ thể, SK Hynix đã chính thức công bố tăng giá hợp đồng chip nhớ loại DRAM và NAND tối đa 30% trong quý 4. Tiếp theo, SanDisk cũng thông báo tăng giá hợp đồng bộ nhớ flash NAND thêm khoảng 50% vào tháng 11, đánh dấu mức tăng đơn lẻ lớn nhất trong đợt này.

Dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường TrendForce càng cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, với dự báo giá chip nhớ DRAM dành cho máy chủ sẽ tăng tới 171,8% trong quý III năm 2026 so với cùng kỳ năm trước. Trên mạng xã hội, nhiều người dùng công nghệ đã phải than thở: "Giá bộ nhớ tăng nhanh hơn cả giá vàng".

"Giá bộ nhớ tăng liên tục chỉ trong hơn một tháng là lần đầu tiên tôi gặp phải trong hơn 10 năm làm việc trong ngành này. Việc SanDisk thông báo tăng thêm 50%, tiếp theo là Samsung tăng giá một số sản phẩm hơn 60% chỉ trong thời gian ngắn là điều rất sốc”, ông Ni Huangzhong, Chủ tịch của công ty chip nhớ SCY, chia sẻ.

Giá chip nhớ trong năm nay được so sánh "tăng nhanh hơn giá vàng". Ảnh: Morgan Stanley.

Đợt tăng giá hiện tại được cho là đến từ nhu cầu mạnh mẽ để sản xuất trung tâm dữ liệu và máy chủ AI, dẫn đến tình trạng các nhà sản xuất lớn dịch chuyển phần lớn năng lực sản xuất sang các sản phẩm phục vụ AI. Điều này trực tiếp gây ra sự thiếu hụt chip nhớ dùng trong điện thoại. Một máy chủ AI yêu cầu lượng DRAM gấp 8 lần và NAND gấp 3 lần so với một máy chủ thông thường.

Trước nhu cầu khổng lồ này, 3 gã khổng lồ bộ nhớ là Samsung, SK Hynix và Micron đã chủ động giảm sản xuất các loại chip nhớ truyền thống có lợi nhuận thấp hơn để chuyển năng lực sản xuất sang các loại chip có giá trị gia tăng cao hơn như chip nhớ băng thông cao (HBM) và DDR5.

Sự chuyển dịch cơ cấu này trực tiếp dẫn đến nguồn cung chip nhớ truyền thống cho smartphone tiếp tục bị thắt chặt và giá bị đẩy lên. Theo TrendForce, tỷ trọng chip nhớ đời cũ cho điện thoại sẽ giảm từ 39% năm 2025 xuống còn 26% vào năm 2026, trong khi chip nhớ đời mới hơn sẽ tăng nhanh từ 60% lên 73%.

Smartphone và PC sắp tăng giá mạnh

Bà Wu Yating, Phó Chủ tịch cấp cao về nghiên cứu tại TrendForce, nhận định giá smartphone nói chung sẽ tăng theo chu kỳ tăng giá chip nhớ này.

Mặc dù các loại chip nhớ mới hơn sẽ chiếm ưu thế trong sản lượng sản xuất năm tới, do sự cạnh tranh nhu cầu gay gắt giữa smartphone và máy chủ AI, nguồn cung vẫn sẽ căng thẳng. Thêm vào đó, việc giảm nguồn cung chip nhớ đời cũ sẽ khiến áp lực chi phí lên smartphone dự kiến tăng lên đáng kể trong năm 2026.

Theo TrendForce, giá chip nhớ dành cho điện thoại đã tăng hơn 50% trong nửa cuối năm 2025. Trước áp lực này, một số thương hiệu smartphone đã phải tăng giá bán lẻ để đối phó, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quyết định nâng cấp và thay thế của người tiêu dùng.

Trước tình hình này, các tổ chức nghiên cứu đã hạ thấp kỳ vọng về số lượng smartphone và laptop xuất xưởng trong năm tới. Dự kiến, lượng hàng xuất xưởng của cả hai loại thiết bị này sẽ giảm nhẹ vào năm 2026, cho thấy một viễn cảnh hoàn toàn trái ngược với sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng máy chủ AI.

Người dùng có nhu cầu nâng cấp điện thoại nên mua càng sớm càng tốt vì giá các sản phẩm này sẽ tăng phi mã trong năm tới. Ảnh: 21st Century Business Herald.

Khác với sự sụt giảm dự báo đối với smartphone và laptop, nhu cầu về chip nhớ cho máy chủ đa dụng và máy chủ AI vẫn tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026, vượt xa nhu cầu từ thiết bị di động, với dự báo tăng trưởng nhu cầu lên tới 15% - 70%.

Ông Ni Huangzhong cho rằng bộ nhớ đang chuyển đổi từ một thành phần đơn thuần sang một tài nguyên chiến lược của ngành AI. Khi việc sử dụng bộ nhớ để thay thế tính toán trở thành con đường cốt lõi để giảm chi phí và tăng hiệu quả, nó đã tái cấu trúc hoàn toàn logic của toàn bộ thị trường lưu trữ.

Dù các nhà sản xuất lớn đang tăng chi tiêu vốn để mở rộng sản xuất (dự kiến tăng hơn 80% trong năm 2026), bà Wu Yating nhận định nguồn cung thực tế từ các năng lực sản xuất mới này sẽ rất hạn chế.

Trong bối cảnh thị trường này, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn có tiềm lực tài chính sẽ càng trở nên quyết liệt trong việc mua hàng, trong khi các nhà sản xuất điện thoại và máy tính vừa và nhỏ sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn và cần áp dụng các phương pháp linh hoạt hơn như mua hàng từ thị trường giao ngay.

Ông Ni Huangzhong kết luận rằng bộ nhớ sẽ vẫn ở trong tình trạng thiếu hụt trong ngành chip trong một thời gian dài sắp tới.