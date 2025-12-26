Sở thích lạ của người Việt khi mua máy giặt

Báo cáo cho thấy người dùng Việt Nam ưa thích máy giặt màu đen hơn trong những năm gần đây, phù hợp với thiết kế nhà cửa kiểu hiện đại, tối giản.

Mỗi khi ra mắt sản phẩm mới, các hãng đều tìm cách giới thiệu những màu sắc mới để thu hút khách hàng. Ở di động, đôi khi màu mới là nâng cấp lớn ở những đời iPhone. Xu hướng này dần được phản ánh qua các mẫu gia dụng “may đo” (bespoke) với nhiều cách ứng dụng lớp phủ mới lạ.

Tuy nhiên, báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường cho thấy khách hàng Việt Nam lại đặc biệt yêu thích máy giặt màu đen. Đây là ngành hàng vốn bị áp đảo với tông trắng trong nhiều năm.

Cụ thể, theo số liệu từ GfK, được LG Việt Nam công bố, khách hàng trong nước mua máy giặt màu đen nhiều hơn đến 2,2 lần (quý I/2023 so với quý I/2024. Đây là lý do toàn bộ model ra mắt mới của họ, bên cạnh nâng cấp về các chế độ giặt sấy, AI, màu đen trở thành tùy chọn mặc định.

Báo cáo về tăng trưởng của máy giặt màu đen bán ở Việt Nam. Ảnh: LGVN.

Theo hãng, người dùng ngày càng có nhu cầu đa dạng hơn về bài trí. Máy giặt sấy không dừng là thiết bị được cất giấu ở các vị trí khuất. Nó đôi khi được tận dụng như một phần của tổng thể không gian nội thất. Các sản phẩm màu đen, cửa trước vốn đồng bộ, dễ phối hợp với kiểu thiết kế hiện đại được ưa chuộng những năm gần đây.

Ngoài ra, đây có thể là một phần của chiến lược dài hạn từ các nhà sản xuất gia dụng. Trong những năm gần đây, những mẫu máy giặt đắt tiền của Samsung, LG hay những hãng Trung Quốc Aqua, Haier… đều sử dụng màu đen như một cách phân cấp. Trong khi đó, sản phẩm bình dân thường có màu trắng.

Bằng cách này, họ biến lựa chọn màu sơn trở thành một điểm nhấn bán hàng, đưa sắc đen xuống các phân khúc tầm trung, giá rẻ.

Xu hướng này cũng đúng với các sản phẩm gia dụng khác như điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh… khi màu nói trên được sử dụng nhiều hơn. Về mặt trải nghiệm, sản phẩm tối màu thường dễ vệ sinh và hạn chế vết bẩn tốt hơn. Tuy nhiên chúng hay làm lộ dấu vân tay khi được hoàn thiện bề mặt dạng bóng.