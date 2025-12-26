Mỹ lùi bước trước Trung Quốc, Apple 'thoát hiểm'

Việc quyết định hoãn thuế áp dụng với các loại chip sử dụng công nghệ cũ của Trung Quốc từ chính quyền Mỹ đã giúp Apple có thêm 18 tháng để sắp xếp lại nguồn cung linh kiện.

Apple có ít nhất 18 tháng để tìm kiếm nguồn cung linh kiện thay thế Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) vừa thông báo quyết định hoãn thuế áp dụng với các loại chip sử dụng công nghệ cũ của Trung Quốc.

Dù vẫn sẽ áp thuế, chính quyền Mỹ quyết định lùi thời điểm thực thi đến giữa năm 2027. Các quan chức nói rằng mốc thời gian này cho phép Washington duy trì đòn bẩy mà không làm lệch hướng các cuộc đàm phán rộng hơn với Bắc Kinh.

Theo AppleInsider, quyết định trì hoãn này là một "món quà" thời gian quý giá cho các nhà sản xuất, đặc biệt là Apple. Nó giúp hãng có thêm 18 tháng để sắp xếp lại nguồn cung từ các quốc gia không bị ảnh hưởng.

Hiện tại, các dòng chip chính như A-series (iPhone) và M-series (máy Mac) của Táo khuyết do TSMC sản xuất tại Đài Loan. Do đó, dù vẫn chịu mức thuế tương hỗ 20% nhưng không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt riêng biệt nhắm vào Trung Quốc.

Mặc dù vậy, rủi ro lại đến ở các linh kiện phụ trợ. Apple vẫn phụ thuộc vào nhiều nhà cung cấp Trung Quốc cho các linh kiện khác như chip quản lý nguồn điện hay các mạch tích hợp (IC) được sử dụng rộng rãi trong toàn bộ hệ sinh thái phần cứng.

AppleInsider cũng nhận định thêm việc trì hoãn 18 tháng dù giúp các công ty có thời gian đàm phán lại nguồn cung, như việc Apple đang mở rộng quy mô sản xuất tại Ấn Độ, nhưng rủi ro vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Theo The Information, một cuộc điều tra diện rộng về an ninh quốc gia vẫn đang được tiến hành. Kết quả của cuộc diều tra này có thể dẫn đến việc Mỹ áp dụng thuế bán dẫn đối với tất cả quốc gia có liên quan.